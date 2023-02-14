Выгодно ли брать отпуск в мае 2023 года

Об этом расскажем далее.

Как работаем и отдыхаем в мае 2023 года

В мае 2022 года из 31 календарного дня:

20 дней – рабочие;

11 дней выпадает на выходные и праздники.

При этом официальными праздничными днями являются 1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Поскольку 30 апреля в 2022 году – воскресенье, граждан ожидает 2 уикенда: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.

Обратите внимание, что рабочими будут дни со 2 по 5 мая и с 10 по 12 мая.

Как считать дни отпуска в мае

Ежегодный основной и дополнительный отпуска предоставляют в календарных днях.

Нерабочие праздничные дни, которые по графику отпусков выпадают на время ежегодного основного или дополнительного отпуска, в его общую продолжительность не включаются. При этом в отпуск не входят именно праздничные нерабочие дни.

Приходящиеся на отпуск выходные дни, которые являются таковыми в связи с переносом дней отдыха по постановлению Правительства, включаются в число дней ежегодного отпуска.

Несмотря на это, сотрудник может выбрать, сколько дней отпуска взять в период праздников:

из расчета получаемой суммы отпускных;

из количества дней отпуска, которые останутся для будущего отдыха.

Почему отпуск в мае невыгоден

За месяц, который сотрудник отработал полностью, он получит зарплату, исчисленную по должностному окладу за фактически отработанное время.

За время ежегодного отдыха сотруднику начислят отпускные. При этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные – из среднего заработка. Порядок расчета этих сумм не одинаков.

Для расчета зарплаты за отработанные дни разделят оклад на количество рабочих дней в месяце и умножат на количество отработанных дней.

Отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка, в расчет которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Прежде всего это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.

Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата.

Календарным месяцем считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28 (29) число включительно).

При расчете среднего заработка используется средний дневной заработок – совокупный доход сотрудника за год, который делят на число месяцев в году (12) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Результат умножают на дни, составляющие продолжительность отпуска.

Средний дневной заработок рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому, как правило, его размер меньше, чем стоимость одного дня работы.

В месяце, в котором есть праздничные дни, количество рабочих уменьшается. При уменьшении количества рабочих дней увеличивается стоимость одного рабочего дня.

Например, в апреле этого года 21 рабочий день, а в мае — 18. Следовательно, один рабочий день в мае будет стоить больше, чем в апреле.

За время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок. А из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже.

Поэтому, оформив отпуск в мае, сотрудник зарплату вместе с отпускными получит в размере, меньшем, чем его оклад. По невыгодности с маем может соперничать, разве что, только январь.

Но оформить отпуск в мае все-таки можно. Чтобы не потерять в деньгах, надо включать в его период выходные дни.

Поэтому на майские праздники надо выбрать такой вариант оформления отпуска, когда потери в деньгах становятся не столь значительными.