НДФЛ

Как получить имущественный вычет при строительстве жилого дома

Жилье можно не только купить, но и построить самому. При этом также можно получить имущественный вычет по НДФЛ. Но здесь есть свои особенности. Подробности – в статье.

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Как получить имущественный вычет при строительстве жилого дома

Какие расходы можно предъявить к вычету

Имущественные вычеты можно получить в размере затрат (подп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК):

  • на новое строительство жилого дома;
  • на покупку земельного участка под ним;
  • уплату процентов по целевым займам или кредитам под эти цели.

Состав расходов на строительство ограничен (подп. 3 п. 3 ст. 220 НК). Это расходы:

  • на разработку проектной и сметной документации;
  • на приобретение строительных и отделочных материалов;
  • на работы или услуги по строительству;
  • на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание их автономных источников.

Это все (письмо Минфина от 29.12.2022 № 03-04-05/129411). Поэтому, например, расходы на оформление сделок, покупку инструментов и оборудования, страхование в зачет не идут.

При этом дата госрегистрации права собственности не так важна, так как работы могут продолжаться и после регистрации. Например, отделочные (письмо Минфина от 06.12.2018 № 03-04-07/88679).

Какие документы потребуют налоговики

Чтобы получить право на вычет, надо зарегистрировать право собственности на построенный жилой дом (подп. 1, 2 п. 3,п. 4 ст. 220 НК).

Документы на строительство

Если вы не привлекали заемные средства, список документов будет такой (п. 3 ст. 220 НК):

  • выписка из ЕГРН – она подтвердит право собственности;
  • договор на приобретение земельного участка – если расходы на его покупку заявлены в составе вычета;
  • договор на строительство – если строите не лично сами;
  • платежные документы на все строительные затраты (чеки, банковские выписки, и так далее).

Документы на проценты

Если занимали деньги на строительство, то состав документов будет такой (п. 4 ст. 220 НК):

  • копия кредитного договора или договора займа;
  • платежные документы на погашение процентов.

На какую сумму можно претендовать

Предельная сумма – 2 млн руб. (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК). Но, разумеется, реальный вычет не может превышать ваши фактические расходы.

Если фактические расходы оказались меньше 2 млн руб., остаток вычета можно будет использовать в будущем. Например, на строительство или приобретение другой недвижимости (ст. 216, п. 9, 11 ст. 220 НК).

Вычет по процентам можно получить только в отношении одного объекта недвижимости. Предельная сумма - 3 млн руб.

Право на вычет возникает в том календарном году, в котором имели место расходы на уплату процентов, но не ранее периода возникновения права на вычет в части расходов на строительство (п. 4 ст. 220 НК).

Как получить вычет

Получить вычет можно двумя способами (п. 7, 8, 8.1 ст. 220, п. 1, 2 ст. 221.1 НК):

  • у работодателя - в течение календарного года;
  • в налоговой инспекции - по окончании года.

В первом случае сначала надо подтвердить в инспекции право на получение вычета. Затем представить письменное заявление о предоставлении вычета работодателю.

Во втором случае необходимо заполнить и подать налоговикам декларацию 3-НДФЛ. Ее надо представить, по общему правилу, не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на вычет. Но для возврата НДФЛ можно подать и позже. Главное, чтобы не прошло три года после окончания того года, где появилось право на вычет.

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