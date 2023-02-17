НДС

Когда с работ на новых российских территориях придется заплатить НДС

В НК не была предусмотрена ситуация, когда иностранная территория, на которой работал подрядчик, внезапно стала российской. А ведь от этого прямо зависит необходимость платить НДС. В кодекс внесли оперативные правки. Но понравились они не всем.

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Когда с работ на новых российских территориях придется заплатить НДС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чем важно определение места реализации

НДС облагаются операции по реализации работ и услуг на территории России (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Местом реализации признается территория России, если работы или услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, которые находятся на территории России (подп. 1 п. 1 ст. 148 НК).

Соответственно, местом реализации не признается территория России, если работы или услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, которое находится за границей. К таким работам, в частности, относятся: строительные, монтажные, ремонтные и реставрационные работы (п. 1.1 ст. 148 НК).

До того, как новые регионы вошли в Россию, работы на их территории считались работами за рубежом. Соответственно, начислять НДС было не нужно (письмо Минфина от 31.08.2022 № 03-07-08/84851).

Кому не придется платить НДС после перехода

Новые правила определения места реализации работ и услуг для уплаты НДС после перехода Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья в Россию прописаны в пункте 2.2 статьи 148 НК.

Чтобы не платить НДС с работ, которые начались в новых регионах до 05.10.2022, надо соблюсти ряд условий.

Во-первых, сам подрядчик должен быть зарегистрирован в ЕГРЮД или ЕГРИП до 05.10.2022.

Во-вторых, важно с кем заключен контракт и когда.

Первая группа – это те, кто имеет отношение к бюджету, и заключили договор до 05.10.2022.

Сюда входят:

  • те, кто заключил госконтракт с российским госзаказчиком, госучреждением, трансграничным концерном, госконцерном или ГУП, который относится к новым территориям;
  • те, кто заключил договор с юрлицом, которое само получило средства из федерального илли регионального бюджета;
  • те, кто заключили субподрядные договора с двумя первыми категориями.

В последнем случае даже дата заключения субподрядного договора не важна.

Вторая группа – частники.

Здесь рассматривают договоры до 31.12.2022. Зато условия на много жестче. Работы надо было выполнить или услуги оказать не позднее 31.12.2022. А оплату получить – не позднее 25.01.2022. И, соответственно, иметь документальное подтверждение и того, и другого.

Кому придется заплатить НДС

Из приведенных выше правил следует, что подрядчикам, у которых частные заказчики, придется начислять НДС и по «старым» договорам. Это произойдет в трех случаях.

Во-первых, если работы по договору оплачены, но не выполнены до 31.12.2022. А ведь СМР, как правило, длительные работы. Заказ мог быть начат еще до 05.10.2022, и до сих пор не закончен.

Во-вторых, работы выполнены, но не оплачены. У заказчика нет средств, чтобы рассчитаться до 25.01.2023.

В-третьих, работы и не закончены, и не оплачены.

Какие аргументы есть в такой ситуации

Российское налоговое законодательство применяется на новых территориях с 01.01.2023 (ст. 15 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ). До этого к новым территориям нужно было применять российское налоговое законодательство, которое действовало для иностранных государств.

После перехода у части российских подрядчиков возникла обязанность начислять НДС. Но это явно ухудшило их положение по уже действующим договорам.

При этом положения пункта 1 статьи 5 НК не допускают вступления в силу актов законодательства о налогах ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Как будут развиваться события

Чиновники в письме Минфина от 20.12.2022 № 03-07-08/125424 вообще не стали комментировать аргументы налогоплательщика. Сказали, что пункта 2.2 статьи 148 НК вполне достаточно.

Можно, конечно, обратиться в арбитраж. И, на наш взгляд, нормы подпункта 4 пункта 2.2 статьи 148 НК не очень удачны. Но как расценят ситуацию судьи, сказать сложно.

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