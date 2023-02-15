Пенсии

Почему пенсионные выплаты могут снизить и когда это можно исправить: разбираем реальные примеры

При том, что размеры пенсионных выплат у большинства населения весьма и весьма скромные, людям порой приходится сталкиваться с тем, что уже назначенную выплату им еще и сократили.

Версия для печати
Почему пенсионные выплаты могут снизить и когда это можно исправить: разбираем реальные примеры
Иллюстрация: Ivan Babydov/pexels

Как действовать в такой ситуации? Разберем это на примерах.

Спустя несколько лет обнаружили ошибку в расчете пенсии

Мужчина получал досрочную страховую пенсию по старости с 2015 года, размер ее по состоянию на ноябрь 2022 года составлял 18 853 рубля. Но со следующего месяца ПФР (с этого года – Социальный фонд) стал перечислять ему пенсию меньше на 1 050 рублей.

По итогам обращения выяснилось, что после очередной ревизии была обнаружена ошибка в расчете его пенсии. В программу неправильно был заведен общий трудовой стаж до 2002 года – и, соответственно, стажевый коэффициент был рассчитан неверно. ПФР вынес решение о приведении пенсии в соответствие с нормами закона – и после перерасчета ее размер снизился.

В данном случае формально ПФР был прав: закон позволяет ему пересчитывать пенсию не только в большую, но и в меньшую сторону – если обнаружится ошибка в расчете (ч. 4 ст. 28 закона № 400-ФЗ).

Однако суды сейчас далеко не всегда встают на сторону Социального фонда при рассмотрении подобных споров. Так, буквально в прошлом году Верховный суд отменил решение ПФР о сокращении пенсии в связи с выявленной ошибкой, поскольку человек получал пенсию в большем размере уже 10 лет.

При этом было учтено, что его вины в произошедшей переплате не было, а одностороннее уменьшение размера пенсионного обеспечения после столь длительного периода его получения существенно нарушило права пенсионера и повлияло на его материальное положение (определение ВС № 44-КГ22-11-К7).

Учитывая такую практику, в данном случае у мужчины есть все шансы отменить решение Социального фонда о снижении пенсии и восстановить ее в прежнем размере.

Исключили документ, подтверждающий заработок и стаж

С 2018 года женщина получала пенсию по старости. А в 2022 году сумма пенсии, которую ей ежемесячно перечисляли, неожиданно снизилась. Как оказалось, в ПФР пересмотрели ее выплатное дело и исключили из него справку о периоде ее работы в колхозе в летний период. В справке была указана ее девичья фамилия, а также отсутствовали ссылки на документальные основания ее выдачи.

В результате такого исключения у женщины сократился общий трудовой стаж до 2002 года, а вместе с ним – и пенсия, поскольку этот стаж непосредственно учитывается в расчете пенсионной выплаты (он влияет и на стажевый коэффициент, и на валоризацию – ст. 30, 41 закона № 173-ФЗ).

ПФР обосновал свое решение все той же статьей 28 закона № 400-ФЗ о допустимости исправления ошибок, допущенных при назначении пенсии, в любое время.

Однако это вовсе не означает, что пенсионер не может исправить такую ошибку в обратную сторону: исключенный период стажа можно подтвердить в судебном порядке, представив любые доказательства своей работы в колхозе (показания свидетелей, архивную справку колхоза, расчетные ведомости и т. д.).

Так, например, в 2018 году ПФР снизил размер пенсии гражданину, который получал ее с 2002 года.

Спустя почти 16 лет сотрудникам ПФР не понравилась его справка, подтверждающая заработок (была допущена ошибка в отчестве гражданина).

В итоге эту зарплату исключили из расчета пенсии, существенно снизив ее размер. Решением суда пенсионеру удалось добиться восстановления размера своей пенсии, установив факт принадлежности ему спорной справки.

Чем оперативнее человек выяснит причину снижения своей пенсии, тем быстрее он сможет принять необходимые меры к восстановлению ее размера (если такая возможность есть).

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров

В ушедшем году в России открылась минимальная общая площадь торговых центров за последние пять лет. Более трети арендаторов прекратили работу в России на фоне санкций и СВО. Взамен ушедших игроков приходят новые, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают торговую деятельность. Полное замещение покинувших отечественный рынок иностранных брендов, по оценкам экспертов, произойдет через один-два года.

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров
Регистрация ККТ

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Право работать с ККТ появляется только после завершения процедуры ее постановки на учет в ИФНС. Есть несколько способов зарегистрировать ККТ. Бизнесмен может выбрать, какой из них больше подходит для него.

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Поговорим о том, как оформлять периодические увеличения оплаты труда по мере роста цен, т. е. индексации. Обязательно ли это? Как это делается? С какой периодичностью? Об этом и многом другом читайте далее.

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще