Почему пенсионные выплаты могут снизить и когда это можно исправить: разбираем реальные примеры

Как действовать в такой ситуации? Разберем это на примерах.

Спустя несколько лет обнаружили ошибку в расчете пенсии

Мужчина получал досрочную страховую пенсию по старости с 2015 года, размер ее по состоянию на ноябрь 2022 года составлял 18 853 рубля. Но со следующего месяца ПФР (с этого года – Социальный фонд) стал перечислять ему пенсию меньше на 1 050 рублей.

По итогам обращения выяснилось, что после очередной ревизии была обнаружена ошибка в расчете его пенсии. В программу неправильно был заведен общий трудовой стаж до 2002 года – и, соответственно, стажевый коэффициент был рассчитан неверно. ПФР вынес решение о приведении пенсии в соответствие с нормами закона – и после перерасчета ее размер снизился.

В данном случае формально ПФР был прав: закон позволяет ему пересчитывать пенсию не только в большую, но и в меньшую сторону – если обнаружится ошибка в расчете (ч. 4 ст. 28 закона № 400-ФЗ).

Однако суды сейчас далеко не всегда встают на сторону Социального фонда при рассмотрении подобных споров. Так, буквально в прошлом году Верховный суд отменил решение ПФР о сокращении пенсии в связи с выявленной ошибкой, поскольку человек получал пенсию в большем размере уже 10 лет.

При этом было учтено, что его вины в произошедшей переплате не было, а одностороннее уменьшение размера пенсионного обеспечения после столь длительного периода его получения существенно нарушило права пенсионера и повлияло на его материальное положение (определение ВС № 44-КГ22-11-К7).

Учитывая такую практику, в данном случае у мужчины есть все шансы отменить решение Социального фонда о снижении пенсии и восстановить ее в прежнем размере.

Исключили документ, подтверждающий заработок и стаж

С 2018 года женщина получала пенсию по старости. А в 2022 году сумма пенсии, которую ей ежемесячно перечисляли, неожиданно снизилась. Как оказалось, в ПФР пересмотрели ее выплатное дело и исключили из него справку о периоде ее работы в колхозе в летний период. В справке была указана ее девичья фамилия, а также отсутствовали ссылки на документальные основания ее выдачи.

В результате такого исключения у женщины сократился общий трудовой стаж до 2002 года, а вместе с ним – и пенсия, поскольку этот стаж непосредственно учитывается в расчете пенсионной выплаты (он влияет и на стажевый коэффициент, и на валоризацию – ст. 30, 41 закона № 173-ФЗ).

ПФР обосновал свое решение все той же статьей 28 закона № 400-ФЗ о допустимости исправления ошибок, допущенных при назначении пенсии, в любое время.

Однако это вовсе не означает, что пенсионер не может исправить такую ошибку в обратную сторону: исключенный период стажа можно подтвердить в судебном порядке, представив любые доказательства своей работы в колхозе (показания свидетелей, архивную справку колхоза, расчетные ведомости и т. д.).

Так, например, в 2018 году ПФР снизил размер пенсии гражданину, который получал ее с 2002 года.

Спустя почти 16 лет сотрудникам ПФР не понравилась его справка, подтверждающая заработок (была допущена ошибка в отчестве гражданина).

В итоге эту зарплату исключили из расчета пенсии, существенно снизив ее размер. Решением суда пенсионеру удалось добиться восстановления размера своей пенсии, установив факт принадлежности ему спорной справки.

Чем оперативнее человек выяснит причину снижения своей пенсии, тем быстрее он сможет принять необходимые меры к восстановлению ее размера (если такая возможность есть).