Не предоставили документы налоговикам: что будет? Решение Верховного Суда

По каким статьям могут наказать за непредставление информации

Во-первых, есть пункт 2 статьи 126 НК. Штраф для компании или ИП в размере 10 тыс. руб. можно получить, если:

не представить в установленный срок налоговикам сведения о налогоплательщике;

отказаться представить документы со сведениями о налогоплательщике по запросу инспекции;

представить документы с заведомо недостоверными сведениями.

Во-вторых, есть пункт 1 статьи 129.1 НК. Штраф в размере 5 тыс. руб. назначат, если:

не своевременно сообщить сведения инспекции;

не сообщить сведения инспекции;

не дать пояснения в ходе камеральной проверки.

Правда, здесь есть важная оговорка. Статья 129.1 НК действует, если нет признаков статьи 126 НК.

Что бывает на практике

Московские налоговики попросили помочь тульских налоговиков. Им нужно было получить от ООО «Тульская типография» данные по ООО «Хорошая тара».

Запрос оказался такой:

договоры, контракты, соглашения за 2015–2017 годы;

товарные накладные, ТТН, оборотки;

акты приемки-сдачи работ и услуг;

доверенность или приказ, которые подтвердят полномочия лиц, подписавших истребованные документы;

информация о сотрудниках, представителях и иных лица, действовавших от имени и в интересах контрагента;

сертификаты соответствия, декларации о соответствии на товары, приобретаемые у контрагента;

распечатки e-mail сообщений по деловой переписке с контрагентом;

сведения о месте фактического оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров в адрес контрагента;

информация и в отношении лиц, действовавших от имени контрагентов и доказательства их полномочий;

карточка счета 41.

Общество ничего не представило. Оно запросило у налоговиков пояснения:

о какой конкретно сделке идет речь;

чем вызван запрос;

какие конкретно документы нужны.

Налоговики обвинили компанию в непредставлении информации. Судьи поддержали инспекцию. Но возник спор, о какой сумме штрафа идет речь.

Где запутались арбитры

Налоговики применили пункт 1 статьи 126 НК, но первая инстанция и апелляция их не поддержали.

В статьях 126 и 129.1 НК не установлено четких критериев видов истребуемых документов, сведений, информации. При этом пунктом 6 статьи 93.1 НК прямо предусмотрено, что за непредставление контрагентом сведений о проверяемом налогоплательщике наступает ответственность, предусмотренная статьей 129.1 НК. Кроме того, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК).

Так что компанию нужно наказать штрафом в 5 тыс. руб. по статье 129.1 НК.

Однако кассация отменила решение судов. В поручении инспекции требуют предоставить именно документы, а не информацию. Сведения, которые нужны налоговикам, могут содержаться как в документах, так и в информации. Поэтому компанию надо оштрафовать на 10 тыс. руб. по статье 126 НК.

ВС без комментариев поддержал решение кассации (определение от 16.01.2023 № 310-ЭС22-26914).

Выводы

Доводы кассации с точки зрения логики выглядят откровенно дико. Налицо блуждание в трех соснах: сведения, документы и информация. Ведь, согласитесь, в документах есть информация, она же сведения.

Непонятно, что такое информация без документов? Устное сообщение? Но даже допрос свидетеля оформляется протоколом.

Тем не менее, логику решения Верховного суда для решения практических вопросов понять можно. За непредставление сведений, документов и информации надо штрафовать по статье 126 НК. И только если каким-то чудесным образом подвести нарушение под эту статью никак не получится, наказать все равно надо. Но уже по статье 129.1 НК.