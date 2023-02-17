Сокращать ли рабочий день 7 марта 2023 года

Первый вторник весны: укороченный или выходной

Разобраться, как работаем 7 марта, поможет ТК и производственный календарь на 2023 год.

Ст. 112 ТК содержит перечень всех официальных нерабочих праздничных дней. В нем указан и Международный женский праздник.

Предпраздничный день следует укоротить на 1 час для тех, кто работает (ст. 95 ТК). Вторник, который предшествует выходному праздничному дню, сокращается на час.

Причем, короткий день 7 марта 2023 г. для всех, включая шестидневщиков и тех, кто работает в этот день в смену.

В производственном календаре определено, рабочий день или нет вторник 7 марта 2023 года.

Восьмое марта 2023 выпадает на среду, и это официальный выходной для всех. В правительстве решили ничего не менять в режиме труда и отдыха, переносов не запланировали.

Поэтому пятидневщикиотдыхают только один день – 08.03.2023.

7 марта 2023 – сокращенный рабочий день

По производственному календарю, у того, кто на пятидневке, рабочий день 7 марта, но в этот день трудятся и шестидневщики.

Хотя график у них разный, и те, и другие работают во вторник на 1 час меньше. Аналогичная ситуация и для тех, кто работает 07.03.2023 в смену. Ее укорачивают на 1 час.

Единственное, что следует помнить: как сократится рабочий день 7 марта на конкретном производстве, надо уточнить у руководства.

В большинстве случаев приостановить процесс невозможно, потому фактически работники трудятся, а дополнительно отработанный час им оплачивают по повышенному тарифу.

Как отдыхаем при пятидневке

В ТК разъясняется, почему 7 марта сокращенный рабочий день, – в предпраздничные даты всегда работаем на 1 час меньше (ст. 95 ТК).

В этом году женский день выпадает на среду. Это официальный выходной. А вторник 07.03.2023 рабочий, большинство трудится на 1 час меньше.

Как показывает производственный календарь, работники на пятидневке отдыхают только 8 числа.

График следующий:

06.03.2023, пн., – трудимся;

07.03.2023, вт., – укороченный день;

08.03.2023, ср., – Международный женский день, официальный день отдыха;

09.03.2023, чт., – рабочий день.

Как работать при шестидневной рабочей неделе

Некоторые россияне трудятся шесть дней в неделю, отдыхая только в воскресенье. 7 марта – это рабочая дата, предшествующая государственному празднику.

По закону, служащие отрабатывают на 1 час меньше (ст. 95 ТК).

Для шестидневщиков режим труда и отдыха такой же, как для трудящихся на пятидневке:

пн., 06.03.2023, – трудимся;

вт., 07.03.2023, – работаем на 1 час меньше;

ср., 08.03.2023, – отдыхаем;

чт., 09.03.2023, – работаем.

Традиционно в организациях принято поздравлять сотрудниц, дарить им цветы и подарки.

Многие работодатели в честь торжества отпускают работниц пораньше. Например, в обед, после поздравлений и чаепития.

Но инициатива укоротить 07.03.2023 не на один час, а на несколько, никак не должна отражаться на оплате труда сотрудниц. Платить им в этот день необходимо как за полностью отработанный.

Отдохнут ли сменщики

Если в графике вторник 07.03.2023 рабочий, то придется работать, если выходной – отдыхать.

Аналогичная ситуация и для среды, 08.03.2023: если в графике стоит смена, значит, придется выходить на работу.

У каждой медали две стороны, и даже если вам придется выйти и отработать на Международный женский день 8 марта, в среду, вам положена надбавка к зарплате за работу в выходной.

Вместо денег вы вправе обратиться к руководству за дополнительным днем отдыха в удобное время.

Школьники

Школьное расписание подразумевает интеграцию в трудовые будни взрослых. Администрация каждой школы вправе самостоятельно определять, учебный день или нет 7 марта 2023 года.

Но независимо от того, дети учатся пять дней в неделю или шесть, расписание придется переделать таким образом, чтобы продолжительность труда в этот день сократилась минимум на 1 час.

История праздника

С 1975 года ООН в связи с Международным годом женщин начала 08.03 проводить праздник, посвященный представительницам прекрасного пола.

Больше всего он отмечается в странах бывшего СССР и является здесь одним из самых долгожданных и любимых. А весенний день стал законным выходным, в который принято радовать милых дам, дарить им подарки и цветы.

История праздника связана с событиями 1910 года, когда в столице Дании состоялась 2 Международная конференция трудящихся женщин.

В своем обращении Клара Цеткин, активистка международного социал-демократического движения, предложила людям праздновать Женский день в каждой стране в один день.