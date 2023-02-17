Импортозамещение в России в 2023 году

Основная суть импортозамещения ясна исходя из самого понятия Его можно разбить на два слова – «замещение» и «импорт».

Таким образом, происходит замещение ввозимых из-за границы товаров путем налаживания собственного производства и увеличения объемов выпускаемых товаров.

Что будет происходить с импортозамещением в условиях новых санкций, введенных Западом? Какие меры поддержки уже введены и планируются в отношении бизнеса? Какие болевые точки существуют в России с замещением импортной продукции отечественными товарами?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Импортозамещение в России в условиях санкций

Двадцать четвертого февраля 2022 года Россия начала военную операцию на территории Украины в целях защиты мирных жителей Донбасса.

Вслед за этим Запад применил в отношении РФ самые жесткие за всю историю санкции. Основной удар на себя приняла экономика страны. Ограничения коснулись также банковской системы, гражданской авиации, Роскосмоса.

Так сложилось, что рынок товаров и услуг в России уже давно переполнен предложениями западных компаний. Более того, ввозимые товары пользуются наибольшим спросом ввиду лучшего качества или отсутствия достойных аналогов среди товаров, произведенных в России.

В связи с нынешней политической ситуацией ряд иностранных крупнейших компаний приняли решение покинуть российский рынок или прекратить поставку товаров для России.

В основном многие компании оперируют формулировкой «приостановка деятельности». Но на какой срок приостанавливается их работа, никто не поясняет.

Именно поэтому российская экономика взяла курс на импортозамещение и поддержку отечественных производителей, товары которых могут стать достойными конкурентами и аналогами западных товаров.

Правда, усиливать позиции отечественного производства перед западным начали еще с 2014 года, когда в отношении России были применены санкции, вызванные присоединением Крыма.

Но учитывая количество санкционных мер, применяемых в отношении России в наше время, импортозамещение и налаживание отечественных производств должно стать первостепенной задачей российской экономики.

В целях определения ключевых направлений развития экономики в санкционный период Президент 24 февраля 2022 года провел встречу с представителями российского бизнеса.

В ходе встречи были выявлены основные задачи для государства: усиление импортозамещения, поддержка бизнеса, сохранение рабочих мест.

Также в целях упрощения взаимодействия поставщиков и покупателей промышленной продукции Минпромторг запускает новый сервис «Биржа импортозамещения».

Указанный сервис создан для того, чтобы заказчики смогли разместить там свои запросы, а поставщики предложения. Его работа позволит в условиях санкций ускорить поиск необходимого аналога промышленного товара, который уже не поставляется в РФ.

С десятого марта Минпромторг запустил для поддержки промышленных предприятий горячую линию, позвонив на которую можно получить актуальную информацию о возможных мерах поддержки в санкционный период, последних изменениях в контрактной системе и задать другие интересующие вопросы (работает в будние дни с 9:00 до 18:00).

Контакты горячей линии: 8 (495) 120-24-16 (Москва), 8 (800) 500-71-29 (звонок по России бесплатный).

Постановление правительства об импортозамещении

В системе российского законодательства принят целый ряд нормативных правовых актов, направленных на усиление импортозамещения.

Среди них можно выделить:

Постановление Правительства 16.09.2016 № 925, установившее приоритет отечественного товара, работ или услуг перед иностранными при осуществлении закупок;

Постановление Правительства от 30.04 2020 № 616, устанавливающее запрет на допуск иностранных промтоваров (за исключением производимых в странах – членах Евразийского экономического союза) в целях проведения закупок для госнужд;

Постановление Правительства от 03.12.2020 № 2014, определяющее минимальную обязательную долю закупок товаров отечественного производства. Такая доля устанавливается в зависимости от вида товаров. Например, средства связи радиоэлектронные, код товара 26.30.11.150 ( в 2021 году – 50 процентов, в 2022 – 90 процентов, в 2023 году – 90 процентов);

Постановление Правительства от 06.03.2022 № 297, упрощающее закупку медицинского оборудования и комплектующих к нему, а также технических средств для инвалидов. Теперь такие закупки медорганизации могут проводить в виде запроса котировок, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 млн рублей (до изменений – 3 млн рублей). Годовой объем таких закупок не должен превышать 750 млн рублей (до изменений – 100 млн рублей).

Главным документом, принятым после введения санкций в отношении России стал закон от 08.03.2022 № 46 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», предусматривающий комплекс мер поддержки не только российского бизнеса, но и граждан.

Также за последние две недели с начала военной операции на территории Украины, в том числе в целях реализации указанного закона, принято более 10 распорядительных документов, направленных на поддержку бизнеса в России.

Изменения направлены на приостановление налоговых проверок в отношении некоторых категорий налогоплательщиков, установления льготного налогообложения, отсрочек кредитных платежей.

Пятнадцатого марта было проведено первое заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций, в рамках которого был одобрен очередной комплекс мер поддержки российской экономики в условиях санкций западных стран.

Какие условия поддержки отечественного производителя существуют

Рассмотрим возможные меры поддержки отечественного производителя уже на принятом комплексе мер в период введения санкций в отношении России из-за начала военных действий на территории Украины.

Среди мер поддержки можно выделить:

Упрощение процедуры проведения госзакупок.

Наложение мораториев на налоговые проверки в отношении отдельных категорий налогоплательщиков.

Предоставление налоговых льгот.

Установление льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Введение льготных каникул и пролонгация льготных договоров для сельхозпроизводителей.

Введение отсрочки исполнения обязательств по полученным субсидиям для ИП и промышленных предприятий.

Возобновление господдержки системообразующих предприятий (будут предоставляться госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат).

Приостановление инициирования процедур банкротства должников.

Упрощение разрешительных и лицензионных процедур.

Что производить в России для импортозамещения

Несмотря на то что в последнее время экономика нацелена на курс импортозамещения, а также на успешный опыт импортозамещения по некоторым направлениям, сегодня не все отрасли российской экономики готовы представить достойные аналоги западным товарам.

Поэтому рекомендуется налаживать производство необходимых товаров и материалов именно в тех отраслях, в которых уровень импортозамещения не достиг планируемого в соответствии с утвержденными планами Минпромторга.

С наиболее вотребованными отраслями можно ознакомиться далее в нашей статье.

Список товаров для импортозамещения

Учитывая статистику импортозамещения в России, по прогнозам экспертов, одними из самых востребованных отраслей для налаживания импортозамещения являются:

станкостроение,

тяжелое машиностроение,

текстильное производство,

электронная промышленность,

медицинское производство,

фармацевтическое производство.

Реальный опыт импортозамещения

Всего с 2015 года в России реализовано более 1 тыс. проектов по импортозамещению.

Среди них необходимо отметить:

разработку литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу устройств при температурах от −50 до +50 °C холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Указанное оборудование можно будет применять в том числе в медицине и авиации;

разработку ОДК-Климов вертолетного двигателя ВК-650. Его будут использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т;

открытие в начале 2022 года Саратовского завода полимерных материалов, который планирует производить 20 тыс. полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) для замещения импорта конструкционных пластмасс;

создание корпорацией «Ростех» системы автоматического управления (САУ) для нового авиационного двигателя ПД-8, которым планируется оснащать пассажирский лайнер SSJ-NEW;

изготовление пермским заводом «Машиностроитель» компонентов для отечественного авиационного двигателя ПД-14;

запуск Кушвинским заводом прокатных валков (КЗПВ) производства прокатных валков для станов 5000 массой более 60 тонн.

Также в связи с введенными санкциями планируется ускорить работу над проектами в авиационной промышленности (самолетами МС-21 и SSJ100).

Отдельного внимания заслуживает импортозамещение в сфере IT-технологий.

С введением санкций об уходе с российского рынка объявили крупнейшие представители в сфере программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft и SAP.

Это прежде всего означает, чтоне будут заключатьсяновые договоры на использование их программного обеспечения, при этом уже заключенные продолжат реализовываться.

Политика импортозамещения в указанной сфере начала набирать обороты еще до 2022 года. Так, с 2016 года Минцифры ведет реестр отечественного программного обеспечения.

Среди крупнейших организаций, которые уже внедрили в свою работу отечественные ПО, можно отметить Ростелеком, который перешел на операционную систему российского разработчика «Ред Софт», «Полисан», которая протестировала и внедрила DCAP-систему от «СерчИнформ».

Проблемы импортозамещения

Напомним, что на сегодняшний день Минпромторгом утверждены планы развития импортозамещения по каждому виду промышленности вплоть до 2024 года.

Эксперты в области экономики отмечают, что России удалось успешно наладить производство продтоваров и тем самым обеспечить продовольственную безопасность страны.

По данным Росстата, потребление таких продуктов, как зерно, мясо, мясопродукты, рыба, картофель обеспечено отечественным производством за 2021 год более чем на 100%. Более низкие показатели имеют молоко, молочные продукты и овощи. И самые низкие – фрукты.

Также доля импорта в потреблении снизилась в связи с налаживанием отечественных производств в химической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в металлургии и фармацевтике.

Особого внимания заслуживают черная металлургия, пищевая, легкая промышленность, самолетостроение, а также сфера электротехники. Доля импорта в указанных сферах не показала явного снижения.

И прежде всего это может говорить о недостаточно налаженном процессе импортозамещения в указанных сферах. Также 100% импортозамещение не достигнуто в сфере программного обеспечения.

Помимо положительных последствий (рост рабочих мест, снижение зависимости от Запада) у импортозамещения могут быть и отрицательные последствия.

Так, курс на импортозамещение в экономике приводит к повышению уровня цен на товары, к внеплановым затратам на финансирование новых предприятий, а в некоторых случаях может и ухудшать качество продукции, если сравнивать ее с западными аналогами.