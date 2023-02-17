Мифы о кассовом чеке: что надо знать при работе с кассами в 2023 году

Миф 1. Кассовый чек можно не выдавать, ФНС разрешила

В последнее время в магазинах можно услышать вопрос: «Вам чек нужен?». Это происходит настолько часто, что пора говорить о тенденции.

Хотя началось все не так уж давно – прошлой весной, когда резко подорожала чековая лента и возникли перебои в ее поставках.

Такая ситуация наблюдалась совсем недолго. Поставщики довольно быстро преодолели логистические трудности, цены вернулись на прежний уровень. Но ритейл посчитал, что бумажный чек можно не выдавать и впредь.

Достаточно лишь уточнять у покупателя, нужен ли ему этот чек.

Давайте вспомним, о чем говорит регулирующий документ – 54-ФЗ. Так, в п.2, статье 1.2 однозначно написано:

«При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом».

Таким образом, кассовый чек нужно выдавать потребителю в любом случае. При этом форму чека (электронную или бумажную) выбирает покупатель, а не продавец.

Продолжать нарушать законодательство или нет – выбор каждого участника рынка.

Миф 2. Мы отправили вам электронный чек, бумажный теперь не выдаем

Торговая точка, у которой есть собственное мобильное приложение или система лояльности, в какой-то момент начинает отправлять всем зарегистрированным покупателям только электронные чеки. Причем в одностороннем порядке, без предварительного согласия клиентов.

Бывает, что чеки отправляют даже тем, кто мобильное приложение себе не устанавливал и поэтому документ об оплате увидеть не может.

Такой подход является нарушением. Ведь клиент должен дать свое согласие на получение чеков только в электронной форме: зафиксировать это при оформлении карты лояльности, поставить галочку в приложении и т.д.

В п.2, ст. 1.2 закона 54-ФЗ говорится об обязанности магазина выдавать кассовый чек в той форме, которую предпочитает сам покупатель.

И продавец не может использовать электронную почту или номер мобильного клиента для отправки электронных чеков, если тот предоставил их для регистрации в программе лояльности или других целей.

Грамотные торговые сети в своих мобильных приложениях заранее спрашивают у покупателя, желает ли он получать чеки только в электронным виде. И начинают выдавать их лишь после его согласия, соблюдая таким образом закон.

Миф 3. Кассовый чек можно сформировать на кассе, а напечатать – на принтере

Торговая точка может напечатать чек на кассе, а может – на принтере, сформировав его перед этим на кассе. Равнозначны ли такие чеки?

На первый взгляд, да. Ведь по сути мы имеем дело с одним и тем же документом. Но это если магазин не уходит от уплаты налогов. В противном случае принтер будет выдавать чеки, отличные от тех, что формирует касса.

По этой причине 54-ФЗ вводит ограничения, не позволяющие выпускать бумажный чек произвольно. В частности, в ст. 1.1 приводится определение кассового чека:

«Кассовый чек – первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники».

Получается, что чек, распечатанный на принтере, равнозначен только электронному чеку и только для покупателей, запросивших этот электронный чек (см. п.4 ст. 1.2 закона 54-ФЗ). Так обеспечивается защита прав потребителей в ситуациях обращений по гарантии, отчетности в бухгалтерии и т.д.

Подытожим: согласно 54-ФЗ, бумажный чек следует печатать строго на кассе, которая его сформировала.

Миф 4. В чеке можно не указывать номенклатуру, достаточно написать просто «Товар»

Все еще встречаются кассовые чеки, в которых вместо точного наименования товара, работы или услуги написано просто «Товар», «Работа» или «Услуга».

В ст. 4.7 закона 54-ФЗ говорится, что кассовый чек должен содержать «наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты)».

Да, до 1 февраля 2021 года некоторым категориям налогоплательщиков разрешалось не указывать наименования в чеке. Но прошло уже достаточно много времени.

Уровень детализации наименования в законе и подзаконных актах не указан. Но в случае проверки будут выяснять, есть ли возможность идентифицировать позиции в чеке.

Таким образом, в чеке следует подробно раскрывать наименование товара: «Колбаса Докторская», «Вафли шоколадные» и т. д.

Отсутствие наименования товара или услуги грозит штрафом, о чем говорится также в письме от 28 июля 2021 г. № АБ-4-20/10633@ «О составе кассового чека»:

«За неуказание в кассовом чеке наименования товара или услуги предусмотрен штраф (часть 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)».

Миф 5. Я могу сам решить, какие реквизиты указать в чеке

В 2022 году появилось большое разнообразие бумажных версий чека:

банковский слип + несколько параметров из чека (ИНН, фискальный признак, дата и время расчета, регистрационный номер кассы);

QR-код в чеке для оплаты по СБП вместо QR-кода чека;

QR-код и еще несколько параметров из обязательных реквизитов и др.

Бывает, что вместо кассового чека предлагают довольствоваться просто банковским слипом или пречеком, уверяя, что это и есть чек.

Но можно ли на свое усмотрение оставлять/убирать информацию из чека, произвольно называть тот или иной реквизит?

Давайте разберемся.

Ст. 4.7 закона 54-ФЗ содержит четкий перечень обязательных реквизитов кассового чека. При этом не уточняется, в какой форме чека – бумажной или электронной – они должны быть.

Эту задачу решает приказ ФНС от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

В нем дается однозначные и исчерпывающие сведения об обязательных реквизитах и их названиях для печати. Исходя из этого формируется информация, которая в случае проверки будет оцениваться инспектором.

Получается, что вносить разнообразие в чек по своему усмотрению нельзя. Пользователь кассы может влиять только на расположение реквизитов в чеке, шрифты и свой логотип.

Дополнительная информация в чеке, например о скидках или начисленных бонусах, не противоречит закону. Но убрать из чека обязательные реквизиты, установленные нормативами, однозначно нельзя.

Миф 6. Банковский слип и есть чек

Часто распечатку с банковского терминала выдают покупателям как кассовый чек. Ее можно сделать и на кассе, все зависит от используемого в торговой точке ПО и оборудования.

Кассовый чек формируется только на контрольно-кассовой технике, которая в соответствии с 54-ФЗ имеет ряд обязательных атрибутов.

Среди них фискальные признаки и QR-код, по которому этот чек можно проверить и получить электронную копию из приложения «Проверка чека» от ФНС . Банковский слип, который распечатывается в результате безналичного расчета – совсем другая история.

В основном такая схема встречается на предприятиях общественного питания. Но потихоньку она проникает и в другие сегменты.

Нужно понимать, что, если покупателю захочется проверить состав покупки или цены, а также приложить чек для налогового вычета или в бухгалтерию, документ не примут.