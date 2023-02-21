Бухгалтеры не могут зайти в личный кабинет ФНС, волнуются про 6-НДФЛ и много спрашивают про самозанятых

Важное отступление

На форуме появился новый крутой раздел: обсуждения для бухгалтеров из новых регионов России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Прямо сейчас, например, там можно посмотреть вебинар про ведение учета и отчетности от Министерства доходов и сборов ДНР. Забирайте, там много полезных моментов.

Про гранты на НПД и патентные вопросы

ИП не так часто работают с грантами, а уж на НПД тем более. Некоторые переживают: а не слетит ли ИП с НПД в таком случае?

Ответ: нет, слета не будет.

«Попадает ли грант под налогообложение НПД в этом случае?», интересуется бухгалтер. Впрочем, ответ и тут – нет.

Но гораздо больше на форуме вопросов про ПСН: уменьшение его на взносы в этом году – настоящая боль предпринимателей из-за ЕНП.

Вот ситуация:

«ИП в 2022 году оплачивал патент, не уменьшив его на страховые взносы. В 2023 году в январе подал заявление о зачете суммы патента 2022 года на страховые взносы уплаченные в 2022 году. Нужно ли подавать еще и уведомление об уменьшении патента 2022 года? Или после заявления переплата патента отразится и так в положительное сальдо ЕНС?»

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Про личный кабинет, но не про ЕНП

Пока остальные коллеги с трудом попадают в личные кабинеты, кому-то везет чуть больше: спрашивают, как именно туда можно попасть.

Напоминаем, что только с ЭЦП и некоторыми важными техническими параметрами (их можно почитать здесь).

Самозанятые – работать или нет?

Многие все еще сомневаются, рисков довольно много. Те, кто уже работает с этим режимом или сам на него перешел, иногда путаются с арендой. Если сдать, например, в аренду грузовой автомобиль – что будет с налогами?

А вот вопрос от бухгалтера. Что делать с нерадивым самозанятым, который пробил чек аж три месяца спустя?

Ответ – посоветовать ему больше так не делать. Иначе будут штрафы (ст. 129.1 НК РФ):

штраф в размере 20% от суммы расчета;

штраф в размере суммы расчета – при повторном нарушении в течение шести месяцев.

Постскриптум

Но больше всего, конечно, у бухгалтеров «болит» отчетность. Спрашивают:

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