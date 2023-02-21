Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры не могут зайти в личный кабинет ФНС, волнуются про 6-НДФЛ и много спрашивают про самозанятых

Мы решили узнать, о чем изливают душу на форуме «Клерка» и рассказываем, где не хватает, возможно, именно вашего совета.

Версия для печати
Бухгалтеры не могут зайти в личный кабинет ФНС, волнуются про 6-НДФЛ и много спрашивают про самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Важное отступление

На форуме появился новый крутой раздел: обсуждения для бухгалтеров из новых регионов России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Прямо сейчас, например, там можно посмотреть вебинар про ведение учета и отчетности от Министерства доходов и сборов ДНР. Забирайте, там много полезных моментов.

Про гранты на НПД и патентные вопросы

ИП не так часто работают с грантами, а уж на НПД тем более. Некоторые переживают: а не слетит ли ИП с НПД в таком случае?

Ответ: нет, слета не будет.

«Попадает ли грант под налогообложение НПД в этом случае?», интересуется бухгалтер. Впрочем, ответ и тут – нет.

Но гораздо больше на форуме вопросов про ПСН: уменьшение его на взносы в этом году – настоящая боль предпринимателей из-за ЕНП.

Вот ситуация:

«ИП в 2022 году оплачивал патент, не уменьшив его на страховые взносы. В 2023 году в январе подал заявление о зачете суммы патента 2022 года на страховые взносы уплаченные в 2022 году. Нужно ли подавать еще и уведомление об уменьшении патента 2022 года? Или после заявления переплата патента отразится и так в положительное сальдо ЕНС?»

Почитайте ответы нашего эксперта. И подпишитесь на «Клерк.Консультации»: сможете задавать вопросы о важном каждый день и получать ответы от настоящих гуру.

Про личный кабинет, но не про ЕНП

Пока остальные коллеги с трудом попадают в личные кабинеты, кому-то везет чуть больше: спрашивают, как именно туда можно попасть.

Напоминаем, что только с ЭЦП и некоторыми важными техническими параметрами (их можно почитать здесь).

Самозанятые – работать или нет?

Многие все еще сомневаются, рисков довольно много. Те, кто уже работает с этим режимом или сам на него перешел, иногда путаются с арендой. Если сдать, например, в аренду грузовой автомобиль – что будет с налогами?

А вот вопрос от бухгалтера. Что делать с нерадивым самозанятым, который пробил чек аж три месяца спустя?

Ответ – посоветовать ему больше так не делать. Иначе будут штрафы (ст. 129.1 НК РФ):

  • штраф в размере 20% от суммы расчета;
  • штраф в размере суммы расчета – при повторном нарушении в течение шести месяцев.

Постскриптум

Но больше всего, конечно, у бухгалтеров «болит» отчетность. Спрашивают:

Если и вас беспокоит отчетность и много сложностей с тем, как ее сдавать, подпишитесь на «Клерк.Премиум»: сможете задавать неограниченное число вопросов экспертам.

Интернет и IT

В бухгалтерию приходят нейросети: зачем?

Для большей части людей сейчас нейросети – это непонятные программы, которые рисуют картинки, придумывают музыку и умеют отвечать на простые вопросы. Но спецы настаивают, нейросети могут осчастливить любую компанию: это универсальный инструмент, который в будущем сможет существенно упростить работу бухгалтера. Какими инструментами мы будем пользоваться уже в самое ближайшее время – расскажем в статье.

В бухгалтерию приходят нейросети: зачем?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налог на прибыль

Радиоэлектронные компании учитывают для налоговых льгот только доходы от продукции по своим разработкам

Компании из радиоэлектронной сферы применяют ставку налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет. Условие – быть в реестре и иметь не менее 70% доходов от профильной деятельности.

Поправки в НК РФ

Цифра дня. Про 1 млрд

Именно такой порог по средней прибыли за предыдущие два года власти планируют установить для компаний, которые будут платить новый сбор в бюджет.

Цифра дня. Про 1 млрд

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Налог для самозанятых в 2023 году

Налог на профессиональный доход (НПД) – это единственный налог, который платят самозанятые в России. Кто такие самозанятые и кому выгодно ими становиться, расскажем в статье.

Налог для самозанятых в 2023 году
Эквайринг

К лету объем платежей по QR-кодам в России вырастет на 37%

Такие данные приводит Тинькофф Бизнес, в рамках аналитического проекта Tinkoff Data он провел исследование, как компании и предприниматели принимают платежи по QR-кодам, и как доля этого платежного способа вырастет в 2023 году.

Читать еще