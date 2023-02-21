Бухгалтеры не могут зайти в личный кабинет ФНС, волнуются про 6-НДФЛ и много спрашивают про самозанятых

Важное отступление
На форуме появился новый крутой раздел: обсуждения для бухгалтеров из новых регионов России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Прямо сейчас, например, там можно посмотреть вебинар про ведение учета и отчетности от Министерства доходов и сборов ДНР. Забирайте, там много полезных моментов.
Про гранты на НПД и патентные вопросы
ИП не так часто работают с грантами, а уж на НПД тем более. Некоторые переживают: а не слетит ли ИП с НПД в таком случае?
Ответ: нет, слета не будет.
«Попадает ли грант под налогообложение НПД в этом случае?», интересуется бухгалтер. Впрочем, ответ и тут – нет.
Но гораздо больше на форуме вопросов про ПСН: уменьшение его на взносы в этом году – настоящая боль предпринимателей из-за ЕНП.
Вот ситуация:
«ИП в 2022 году оплачивал патент, не уменьшив его на страховые взносы. В 2023 году в январе подал заявление о зачете суммы патента 2022 года на страховые взносы уплаченные в 2022 году. Нужно ли подавать еще и уведомление об уменьшении патента 2022 года? Или после заявления переплата патента отразится и так в положительное сальдо ЕНС?»
Почитайте ответы нашего эксперта. И подпишитесь на «Клерк.Консультации»: сможете задавать вопросы о важном каждый день и получать ответы от настоящих гуру.
Про личный кабинет, но не про ЕНП
Пока остальные коллеги с трудом попадают в личные кабинеты, кому-то везет чуть больше: спрашивают, как именно туда можно попасть.
Напоминаем, что только с ЭЦП и некоторыми важными техническими параметрами (их можно почитать здесь).
Самозанятые – работать или нет?
Многие все еще сомневаются, рисков довольно много. Те, кто уже работает с этим режимом или сам на него перешел, иногда путаются с арендой. Если сдать, например, в аренду грузовой автомобиль – что будет с налогами?
А вот вопрос от бухгалтера. Что делать с нерадивым самозанятым, который пробил чек аж три месяца спустя?
Ответ – посоветовать ему больше так не делать. Иначе будут штрафы (ст. 129.1 НК РФ):
- штраф в размере 20% от суммы расчета;
- штраф в размере суммы расчета – при повторном нарушении в течение шести месяцев.
Постскриптум
Но больше всего, конечно, у бухгалтеров «болит» отчетность. Спрашивают:
- что делать с отказами по 6-НДФЛ;
- надо ли сдавать «нулевой» отчет персонифицированные сведения о физических лицах, если в январе не было еще сотрудников?
Если и вас беспокоит отчетность и много сложностей с тем, как ее сдавать, подпишитесь на «Клерк.Премиум»: сможете задавать неограниченное число вопросов экспертам.