Как выходные дни 23-26 февраля 2023 года считать при расчете отпуска

Как рассчитываются календарные дни отпуска и на что влияет формулировка в заявлении работника, рассказываем в статье.

Отпуск работника исчисляется в календарных днях. Если на период отпуска выпадают праздничные дни, их не включают в число календарных дней при расчете отпуска, согласно статье 120 ТК.

Выходные дни, наоборот, учитывают в календарных днях при расчете отпуска, в том числе перенесенные по решению Правительства.

Перенос 1 января на 24 февраля

23 февраля – это праздничный день, на 24 февраля перенесен выходной с 1 января, 25 и 26 февраля – суббота и воскресенье.

Согласно статье 112 ТК с 1 по 6 и 8 января – новогодние каникулы. Постановлением Правительства от 29.08.2022 № 1505 выходной день – 1 января 2023 года перенесен на 24 февраля.

В итоге, четырехдневные выходные в феврале 2023 года делятся так:

23 февраля – праздничный день;

24 февраля – выходной день (перенесенный с января);

25 февраля – выходной день – суббота;

26 февраля – выходной день – воскресенье.

С учетом этого, при расчете календарных дней отпуска, выпавшего на этот период: 23 февраля – не учитывается в календарных днях отпуска, 24, 25 и 26 февраля – учитываются в календарных днях отпуска.

Как написано в заявлении работника на отпуск

Правильный подсчет дней отпуска, выпавшего на выходные, зависит еще и от формулировки в заявление работника.

Вариантов три:

Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 20.02.2023 на 7 календарных дней.

В этом случае, отпуск продлевается на 1 день.

Работник должен выйти на работу 28 февраля, один день добавлен за счет праздничного дня 23 февраля, который не оплачивается.

Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 20.02.2023 по 26.02.2023.

В этом случае отпуск не продлевается, но число использованных дней отпуска уменьшается на один день.

Работник должен выйти на работу 27 февраля 2023 года. Использованных дней отпуска – 6, эти дни оплачиваются. А, праздник 23 февраля не оплачивается.

Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 20 по 22 февраля.

В этом случае, работник берет короткий отпуск, к которому добавляются длинные четырехдневные выходные.

Отдых продлится неделю, а с учетом выходных перед отпуском – 9 календарных дней. Первый рабочий день после отпуска 27 февраля. Использованных и оплаченных дней отпуска – 3.