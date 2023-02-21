Обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году

Недавно мы провели опрос на тему пользуются ли бухгалтеры СПС и какими именно? Дело в том, что на форуме и в чатах «Клерка» бухгалтеры пишут об отсутствии правовой базы на работе и о том, что руководство не хочет ее покупать – слишком дорого. Поэтому мы решили провести опрос. Результаты получились вот такие:

Больше половины пользователей СПС не используют.

Те, кто пользуется, чаще всего выбирает Консультант Плюс:

Нужно отметить, что СПС, как правило, имеют два варианта доступа:

бесплатный – с ограниченным количеством документов, которые можно смотреть свободно;

платный – с расширенным доступом к базе или отдельным ее частям.

Большинство бухгалтеров используют бесплатные версии, но у платной преимуществ больше. И дело не только в количестве документов, вы получаете доступ к консультациям экспертов, специфическим нормативам и законам (например, по определенной отрасли или региону), инструкциям по заполнению отчетности и другим нужным в работе материалам и инструментам.

На «Клерке» тоже есть своя нормативная база, в которой уже более 40 00 документов и отдельно можно еще полистать кодексы. Плюс в том, что она ориентирована на бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей. Самые важные письма, приказы, постановления, ФЗ здесь есть и всегда под рукой (доступ 24/7 открытый и бесплатный).

Если вы решили, что СПС в вашей работе вам совершенно необходима или ищите альтернативу системе, которую используете, вам поможет наш обзор.

Мы собрали наиболее популярные СПС. Если вы пользуетесь другой системой и очень ей довольны – напишите в комментариях, мы включим ее в обзор. Если нашли недостатки в СПС – тоже пишите, пусть разработчики прислушаются. Кроме того, вы можете оставлять отзывы в нашем рейтинге.

Вот тут вы найдете компании, которые занимаются обслуживанием справочно-правовых систем, если пользуетесь их услугами – поставьте оценку или напишите отзыв. А здесь можно оставить отзыв о СПС.

Консультант Плюс http://www.consultant.ru Компания основана в 1992 году. Для покупки и поддержки системы необходимо обращаться в региональные информационные центры (РИЦ). Количество документов в системе: 275 126 966. Возможность бесплатного доступа: есть доступ к большому количеству основных документов – кодексов, федеральных законов и других, можно заполнить анкету и получить 2 дня бесплатного демо-доступа к более полной базе. Готовые подборки / решения: для юриста, бухгалтера, кадровика, руководителя, строительных, медицинских, бюджетных организаций. Особенности СПС: в системе есть не только нормативка, но и онлайн-калькуляторы, конструкторы, видеосеминары, консультации экспертов, судебная практика, в информационные материалы и пояснения можно переходить прямо из текстов актов. Для специалистов доступны новости и справочники. Если документ менялся, то система позволяет просмотреть предыдущие версии (в платном доступе). Поиск интеллектуальный, помогает быстро найти необходимый документ или информацию. Консультант Плюс сотрудничает с органами власти и управления, благодаря чему в системе оперативно появляются свежие документы. Варианты доступа: бесплатный – предоставляется всем желающим, при этом ограничен доступ к отдельным документам, нельзя посмотреть ретроспективу изменений документа. недоступен ряд других возможностей. Больше документов доступно в выходные дни и в ночное время. Платный доступ позволяет использовать расширенные возможности и варьируются они в зависимости от пакета, выбранного пользователем. Стоимость: зависит от того, что именно вы хотите получить в пакете, сколько пользователей будет подключено к СПС, на какой срок вам нужен доступ и т.д. Поэтому конкретного прайса СПС на сайте нет, чтобы получить индивидуальное предложение необходимо отправить заявку. Поддержка: со специалистом можно связаться через чат или по горячей линии. Есть возможность заказать документ, если вы не смогли найти его самостоятельно, обучиться работе с системой на специальных курсах. Отзывы: Вот отзыв от пользователя из интернета с сайта irecommend: А вот отзыв об одной из компаний, предоставляющей услуги по поставке К+ пользователям: В качестве плюсов пользователи отмечают полноту и актуальность базы, из минусов – высокую стоимость системы. Оставить отзыв о Консультант Плюс

ГАРАНТ http://ivo.garant.ru Количество документов в системе: более 221 550 000 документов. Возможность бесплатного доступа: доступно большое количество документов бесплатно, но как и в других СПС, для того, чтобы получить доступ к экспертным консультациям и другим закрытым материалам, нужно оформить подписку. Заявку на бесплатный 3-х дневный доступ можно оставить здесь. Готовые подборки / решения: Чтобы определиться, что именно вам нужно, можно воспользоваться анкетой выше – оставляете заявку, а менеджер поможет определить – какие именно решения потребуются вам в работе. В самой системе есть подборки по профессиям, сферам, регионам, горячим темам и т.п. Особенности СПС: удобный интерфейс, большая нормативная база, удобные новостные подборки, если «заблудились» в системе можно пройти обучение – оно поможет, можно настроить для себя подборки и главную страницу. Стоимость: индивидуальное предложение по стоимости системы можно получить также через заявку, т.к. пакет формируется по принципу конструктора – стоимость зависит от включенных в подписку элементов. Поддержка: проще всего получить ответ поддержки, написав на горячую линию прямо из системы, для этого нужно нажать кнопку «Правовая поддержка онлайн» и отправить эксперту запрос о работе в системе, задать вопрос о документе или по учету. Ответы сохраняются, можно к ним вернуться позже. Отзывы: вот отзыв пользователя с сайта Отзовик: В плюсах – большая и удобная база, качественная поддержка, из минусов – высокая стоимость системы. На «Клерке» пока у компании Гарант нет отзывов – поставьте оценку или выскажите мнение о системе прямо сейчас.

Система Главбух https://www.1gl.ru Количество документов в системе: 86 млн документов. Возможность бесплатного доступа: 3 дня демо-доступа, для этого нужно оставить заявку. Можно оценить все возможности системы и получить рекомендации менеджера по ее использованию. Готовые подборки / решения: они уже сформированы в системе, удобно переходить в нужный раздел прямо с главной страницы. В каждом разделе выделяется раздел популярное – это те документы, формы, справочники, которые востребованы прямо сейчас. Особенности СПС: система специализирована и рассчитана в первую очередь на бухгалтеров, поэтому здесь собраны те документы, которые нужны им в работе. Аналогично с инструментами, формами и т.д. Кроме того, сервис позволяет буквально в пару кликов подобрать рекомендации экспертов и необходимые материалы по запросу пользователя – достаточно ввести его в поисковую строку. Стоимость: рекомендованная цена, указанная на сайте: Версия для коммерческих организаций – полугодие 67 561 руб., год 127 623 руб., 18 месяцев – 182 489 руб.

VIP версия – полугодие 96 614 руб., год 182 882 руб., 18 месяцев 260 953 руб.

Для упрощенцев – полугодие 55 921 руб., год 69 638 руб., 18 месяцев 84 233 руб. Заказать презентацию и уточнить стоимость подписки можно у региональных партнеров. Поддержка: круглосуточная, система обещает максимально оперативный ответ от экспертов на вопросы пользователя. Отправить запрос можно прямо из системы. Отзывы: с сайта Отзовик вот такой отзыв: Однако среди плюсов – удобной профессиональной базы, простого и понятного интерфейса, возможности найти практические рекомендации от представителей госведомств – нашелся и один минус. Многие отмечают навязчивость сервиса, в первую очередь звонков менеджеров.

Контур.Норматив https://normativ.kontur.ru Количество документов в системе: информация не найдена. Возможность бесплатного доступа: демо доступ к полной базе – на 2 дня по заявке. Некоторые консультации и экспертные мнения можно прочитать открыто, другие будут доступны только в платной подписке. Готовые подборки / решения: сервис ориентирован на бухгалтера, поэтому все документы, справочники и другие материалы, уже представляют собой тематическую подборку. Есть навигация по разделам, а также подборки по отдельным вопросам, например, по разным видам налогов. Особенности СПС: система предназначена для бухгалтера, содержит как настольные материалы – справочник МРОТ, кодексы с комментариями, КБК, калькулятор, конструкторы (например, для трудового договора), так и экспертные материалы. Есть возможность задать вопрос экспертам или посмотреть вопросы коллег (вдруг ответ уже есть в базе). Стоимость: тарифы отличаются по регионам, посмотреть их можно здесь, просто выберете свой регион из выпадающего списка. Отличается каждый пакет по тарифу комплектацией. Пример тарифов для Москвы: Золотой – неограниченное количество вопросов экспертам, законодательная база, арбитраж и т.д. Наиболее полный пакет доступа. 67 500 руб. в год

Серебряный – 10 вопросов экспертам, недоступна арбитражная практика, кадровые и юридические методики, конструкторы документов. 40 800 руб. в год.

Базовый – 5 вопросов эксперту, законодательство, основные калькуляторы, календарь бухгалтера и др. базовые инструменты. 24 500 руб. в год. Поддержка: в чате в будни с 07:00 до 16:00 мск, по телефону горячей линии, также можно заказать обратный звонок. Оставьте свое мнение о компании Контур и ее продуктах Отзывы: сайт Отзовик: Также пользователь отмечает, что богатый опыт системы по работе с СПС именно для бухгалтера делает его очень удобным в работе. А вот отзыв из рейтинга «Клерка» Хотите получать безлимитные консультации экспертов? В Клерк.Премиум они есть, а еще сотни вебинаров, онлайн-курсы, экспертные статьи-разборы. При подключении в феврале – курс повышения квалификации в подарок. Хочу подписку и курс в подарок

1С:ИТС https://its.1c.ru Количество документов в системе: не указано. Используется база системы Гарант. Возможность бесплатного доступа: тест-драйв на 7 дней по заявке. В открытом доступе только часть материалов, остальные можно использовать только при наличии подписки. Готовые подборки / решения: 1С:ИТС содержит тематические подборки (например по видам налогов, отпускам, пособиям, командировкам и др. вопросам), а также каждый раздел меню сервиса разбит на подразделы (подменю). К примеру, выбирая раздел «Консультации по законодательству» вы можете более точно определить раздел, который вам нужен: Кроме того, можно приобрести комплект ИТС, подходящий именно вашей компании, например, ИТС для медицины или строительства. Особенности СПС: по большей части ИТС – это база инструкций и консультаций, причем не просто по вопросам учета, а по практическому его ведению в 1С, а также справочники, калькуляторы, онлайн-обучение (в т.ч. по использованию различных продуктов 1С). Пользоваться СПС может как бухгалтер, так и кадровик, и менеджер по продажам, и руководитель. ИТС отличается тем, что оказывает поддержку именно пользователям 1С, в рамках сопровождения можно не только получить консультацию или доступ к документам, но и еще обновлять базу 1С с помощью специалиста, пользоваться дополнительными сервисами, входящими в подписку. Например, в пакет ИТС ПРОФ входит 1С-Отчетность. Стоимость: Вид заключаемого договора Рекомендованная стоимость льготного договора 1С:ИТС на 12 месяцев по схеме 8+4 ИТС ПРОФ 25768 руб. ИТС Бюджет ПРОФ 25768 руб. ИТС Строительство 35464 руб. ИТС Медицина 28352 руб. ИТС Ритейл ПРОФ 28944 руб. Для заключение договора необходимо обратиться к официальным партнерам. Найти партнера в вашем или ближайшем городе можно здесь. Подробности о том, что входит в каждый пакет, вы можете прочитать на сайте 1С. Поддержка: осуществляется партнерами 1С. В пакет поддержки могут входить как стандартные возможности (например, консультации по работе с программой), так и дополнительные – их каждый партнер предоставляет на свое усмотрение. Отзывы: отзыв о работе с 1:С ИТС на сайте Апрель Софт:

Кодекс / Техэксперт https://docs.cntd.ru Количество документов в системе: более 25 млн документов. Возможность бесплатного доступа: можно заказать демонстрацию продуктов, оставив заявку. Готовые подборки / решения: особенность системы как раз в том, что можно приобрести доступ только к нужным сервисам. Есть готовые подборки: юристу, бухгалтеру, HR-специалисту и специалисту по госзакупкам;

для строителя и проектировщика;

специалисту в промышленности;

специалисту по безопасности;

инженеру, конструктору;

специалисту лаборатории, метрологу;

специалисту пищевой, химической, фармацевтической промышленности;

специалисту в области медицины и здравоохранения. Особенности СПС: серьезный акцент в системе дан на юридическую сторону – много арбитражной практики, судебных решений, а также специфической технической документации. Как указано на сайте, база помощника для бухгалтера включает 360 тысяч документов и обширную базу ответов на вопросы и практических решений, можно также задавать вопросы экспертам на линии профессиональной поддержки. Стоимость: для покупки нужно обратиться к региональному представителю. Пример цен у одного из представителей по Москве при подключении на год: Поддержка: по телефону горячей линии, по электронной почте и в мессенджере. Отзывы: отзыв пользователя с сайта Отзовик: Пользователи в целом отмечают хорошую наполненность базы, большое количество полезной технической документации, но в качестве минуса указывают высокую цену.