Правда, что бухгалтеры стали отказываться от справочно-правовых систем?

ЕНС, платежки, уведомления, заявления, ЕФС-1, новый ежемесячный отчет. Где бухгалтеру узнавать нюансы всех этих нововведений?

Есть мнение, что справочно-правовые системы сейчас стали пользоваться меньшей популярностью.

Бухгалтеры все чаще прибегают к бесплатным источникам информации – в СМИ, на форумах, в чатах.

Кстати, на «Клерке» есть своя правовая база. В ней есть кодексы, федеральные законы, письма Минфина, ФНС, решения ВС, указы президента и еще много-много всего. Там более 40 тыс. документов.

Мы решили выяснить, пользуются ли бухгалтеры СПС и каким отдают предпочтение. Голосуйте.

В нашем рейтинге компаний целый раздел со справочно-правовыми системами. Оставьте свой отзыв и оценку.