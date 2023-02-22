Нюансы учета кассовых операций в бюджетных учреждениях

Учет кассы в бюджетном учреждении: вводная информация

Основные документы, закрепляющие правила учета кассовых операций в бюджетных учреждениях, таковы:

Бюджетные структуры руководствуются теми же требованиями Банка России, что и остальные юридические лица.

Лимит денежных средств, которые могут оставаться в кассе на конец рабочего дня, не может быть превышен, за исключением дней, когда в учреждении выдается зарплата или другие социальные выплаты.

Лимит рассчитывается по формуле из приложения к указанию № 3210-У. Для работы с кассой должен быть определен ответственный работник – кассир.

Кассир отвечает за сохранность средств в кассе материально.

Бухгалтерский учет прихода и расхода денежных средств

Для бухучета наличных денег предусмотрен счет 020134000 «Касса», к которому открыты аналитические счета: 020134510 для поступлений средств в кассу, 020134610 для выбытия средств из кассы.

Основные проводки по движению наличных денежных средств, а также документы, которые должен оформить бухгалтер, смотрите в таблице ниже (другие транзакции можно найти в пп. 84 и 85 Инструкции к плану счетов (приказ № 174н)).

Описание операции Проводка Первичный документ Регистр Поступили деньги в рублях в кассу с лицевого счета, который открыт в органе казначейства Дт 020134510 «Поступления средств в кассу учреждения» Кт 021003660 «Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам» Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071) Поступили деньги в иностранной валюте в кассу со счета, который открыт в кредитной организации Дт 020134510 «Поступления средств в кассу учреждения» Кт 020127610 «Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации» Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071) Поступили деньги за проданные товары, работы или услуги Дт 220134510 «Поступления средств в кассу учреждения» Кт 220500000 «Расчеты по доходам» (220521660, 220531660, 220541660, 220571660, 220572660, 220574660, 220581660) Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001)

Квитанция (ф. 0504510)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071)

Реестр сдачи документов, с приложенными квитанциями (ф. 0504053) Переданы деньги из кассы в рублях для взноса на лицевой счет, который открыт в органе казначейства Дт 021003560 «Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам» Кт 020134610 «Выбытия средств из кассы учреждения» Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071) Переданы деньги в иностранной валюте из кассы на счет, который открыт в кредитной организации Дт 020127510 «Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации», 020123510 «Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути» Кт 020134610 «Выбытия средств из кассы учреждения» Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071) Выданы деньги подотчетному лицу Дт 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт 020134610 «Выбытия средств из кассы учреждения» Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

Кассовая книга (ф. 0504514) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)

Журнал операций (ф. 0504071)

Приходный и расходный кассовые ордера выписываются в 1 экземпляре, который остается в кассе.

Реестр сдачи документов оформляется в случае, если денежные средства принимаются уполномоченными лицами. При поступлении наличных денег от покупателя применяется кассовый аппарат.

Кроме того, чтобы получить наличные средства с лицевого счета, учреждение должно заполнить и передать в орган Федерального казначейства следующие заявки, утвержденные приказом казначейства № 8н:

заявку на кассовый расход (ф. 0531801);

заявку на получение наличных денежных средств (ф. 0531802).

Инвентаризация кассы

Проведение инвентаризации активов и обязательств в бюджетной организации должно проходить согласно приказу Минфина «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 № 49.

При инвентаризации кассы ответственные лица проверяют наличие хранящихся в ней денежных средств, ценных бумаг и денежных документов.

Глава учреждения должен утвердить график проведения инвентаризаций и инвентаризационные комиссии.

Существует требование об обязательной инвентаризации в следующих случаях:

перед составлением годовой отчетности (если инвентаризация не проводилась после 1 октября отчетного года);

при передаче дел новому материально ответственному лицу (МОЛ);

при обнаружении недостач в результате хищений или порчи;

после чрезвычайной ситуации ;

перед составлением ликвидационного баланса.

Желательно, чтобы перед инвентаризацией все приходные и расходные ордеры были проведены в бухгалтерском учете.

В противном случае комиссия получает непроведенные первичные документы и помечает их как «оформленные до инвентаризации» – тогда при подсчете результатов инвентаризации бухгалтер сможет определить остатки денежных средств на начало процедуры.

Проверка кассы обязательно должна проходить в присутствии МОЛ (кассира).

При пересчете заполняется акт инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0309014), который подписывается всеми членами комиссии и материально ответственными лицами.

Для сравнения результатов инвентаризации с бухучетом составляется сличительная ведомость (ф. 0309017).

Кроме того, во время проведения инвентаризации комиссия может проверить правильность оформления первичных документов, наличие всех подтверждающих документов и подписей на них, соблюдение соответствия остатков в кассе установленным лимитам.

Применение кассового аппарата

Бюджетные учреждения, занимающиеся продажами за наличный расчет, как и остальные юридические лица в РФ, должны быть оснащены кассовыми аппаратами.

Применяемый кассовый аппарат должен отвечать требованиям, предъявляемым к онлайн-кассам.

Итоги

Требования к кассовой дисциплине для бюджетных учреждений в целом не отличаются от требований, действительных для остальных организаций.

Однако бухучет в них осуществляется на своих, особых (бюджетных) счетах и с применением особого порядка их использования.

Инструкции к соответствующим планам счетов подробно раскрывают применение бюджетных счетов и приводят перечень возможных проводок. Движение наличных денежных средств должно быть оформлено первичными документами.