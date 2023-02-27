Как получить имущественный налоговый вычет по ЕНС

Как работает ЕНС для физлиц

Государство автоматически сформировало ЕНС на 01.01.2023 для каждого налогоплательщика и установило начальное сальдо. Увидеть его можно или в личном кабинете налогоплательщика, или сделав запрос в ФНС.

Теперь главным критерием отношений c налоговиками будет размер сальдо ЕНС и его значение – положительное или отрицательное (письмо ФНС от 31.01.2023 № БС-3-11/1179@).

Сальдо ЕНС – это разница между общей суммой денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, и денежным выражением совокупной обязанности (п. 3 ст. 11.3 НК).

Проще говоря, совокупная обязанность – это та сумма, которую государство хочет получить с налогоплательщика. Перечисленная сумма – это деньги, которые налогоплательщик заплатил. А вот суммы, признаваемые в качестве ЕНП – это как раз, например, имущественные вычеты.

Когда и как можно вернуть деньги из бюджета

По идее, если у гражданина образовалось на ЕНС положительное сальдо, он вправе вернуть эту сумму себе (п. 1 ст. 79 НК). Для этого нужно подать заявление. Его форма есть в приказе ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

В заявлении нужно указать данные банковского счете, куда будут перечислены средства из бюджета.

Вернуть себе деньги, если сальдо положительное, можно в любое время. Никаких ограничений на это в статье 79 НК нет.

В части имущественного налогового вычета ситуация выглядит так. Имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов, но не более 2 млн руб. (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК). Иначе говоря, вернуть можно 260 000 руб. (2 000 000 руб. х 13%).

Предположим, что человек получил по итогам года право на полную сумму возврата. Но деньги сразу он не получит. Сумма вычета пойдет на ЕНС со знаком плюс. И будет на равных участвовать в формировании сальдо ЕНС.

В идеале сальдо у налогоплательщика должно быть нулевым. Тогда «упавшая» сумма сформирует положительное сальдо, и его можно будет забрать. Если же в этот момент сальдо было отрицательным, то сумма возмещения просто закроет его, и на руки человек уже не получит ничего.

Какие есть ограничения по срокам

Для сальдо срока давности нет, а вот для исправления суммы налогов – есть (п. 7 ст. 11.3 НК). Так, для конкретного налога установлен срок уплаты. Если произошла ошибка, и налогоплательщик подает уточненку к уменьшению, то ее не примут, если с даты уплаты, прописанной в НК, прошло более трех лет.

Есть только два исключения: налоговики сами сделали перерасчет;

арбитры восстановили срок давности, если он был пропущен по уважительной причине.

Если же со сроками все в порядке, то уменьшение налоговой обязанности увеличит положительную сторону ЕНС. В результате или уменьшится сумма, которую налогоплательщик обязан погасить, или – в лучшем случае – вообще появится положительное сальдо. И тогда эту сумму можно будет вернуть.