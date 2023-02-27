Как снизить налоговые риски в 2023 году: советы эксперта

Руководитель отдела бухгалтерской практики Unicon Outsourcing Татьяна Пискарева поделилась рекомендациями, которые могут помочь избежать ошибок в 2023 году.

Законодательная база – надо быть в курсе последних изменений

Важно, причем не только в 2023 году, осуществлять непрерывный мониторинг изменений в законодательстве, чтобы принимать своевременные и адекватные меры для предотвращения возможных налоговых правонарушений.

Для адаптации к законодательным изменениям так же рекомендуется следить за комментариями, которые дает ФНС.

В 2022 году претерпели изменения положения по налоговому учету курсовых разниц. При этом специалисты ФНС в своих разъяснениях трактовали законодательные нормы по-разному.

Различие учета с применением разных трактовок существенно сказывалось на финансовых результатах компаний. В такой ситуации надо было оперативно адаптироваться самим к новым реалиям и адаптировать программное обеспечение для корректного учета в соответствии с последними рекомендациями.

Поэтому бухгалтерский контроль текущей позиции ФНС необходим для избегания ошибок в учете.

Не стоит ограничиваться в своей работе только нормами НК, важно быть специалистом с расширенным кругозором и не упустить другие важные изменения прочих нормативных актов, влияющих на работу бухгалтера.

К примеру, недавно в статью 32.2 КоАП была включена новая часть 1.3–3, в соответствии с которой штраф за валютное правонарушение может достигать 50% от первоначального размера, если сделать это не позже двадцати дней с даты вынесения постановления.

Оставив без внимания такое изменение, можно перечислить в бюджет лишнюю сумму.

Основное изменение в 2023 году – это переход на единый налоговый счет. Компания может отложить переход на такой расчет с инспекцией, то есть производить платежи без подачи уведомлений.

Однако важно знать, что единожды подав уведомление, отказаться от этой схемы работы уже будет невозможно.

Невнимательный бухгалтер, не обратив внимание на такую тонкость, может подать уведомление, а потом, передумав, начать платить по-прежнему. В таком случае споров с налоговыми органами не избежать.

Важные изменения произошли в части НДС. Не все бухгалтеры в 2022 году оперативно отреагировали на изменения по удержанию НДС в качестве налогового агента с услуг, предусмотренных статьей 174.2 НК, непосредственно самим заказчиком услуг, как в 2023 году последовало новое изменение – агентский НДС принимается в периоде исчисления НДС (а не уплаты) при сохранении прочих условий принятия к вычету.

Сроки и формы сдачи отчетности

По итогам года надо предоставить декларацию по налогу на имущество (обратите внимание, ее форма в 2022 году поменялась) и проверить, не подлежит ли сдаче расчет суммы экологического сбора.

В 2023 году поменялись сроки предоставления отчетности и уплаты налогов, для части налогов предусмотрены особые правила перехода (НДФЛ).

Сдать отчет по старой форме программный продукт, скорее всего, не позволит, а вот от сдачи отчета с опозданием, как и от штрафов, никто не застрахован.

Частые изменения претерпевает перечень форм статистической отчетности, подлежащей сдаче.

Регулярно обновляйте список отчетности и следите за входящей корреспонденцией от Росстата, так как часто компании попадают в выборку по сдаче дополнительных форм, информация о которых поступает в виде дополнительного запроса.

Налоговые льготы

Если в организации применяются какие-либо налоговые льготы, важно проконтролировать, выполняются ли все необходимые условия для их применения, предусмотренные налоговым законодательством.

Незаметно для себя можно превысить порог по выручке, либо процент дохода от определенного вида деятельности может существенно снизиться, например, за счет продажи имущества и пр.

При ознакомлении с актуальной судебной практикой по спорам, связанным с отказами в применении налоговых льгот, можно выявить проблемы в применении налоговых преференций и заранее подготовить необходимые документы и обоснования.

Добросовестные партнеры

Обширная судебная практикапо статье 54.1 НК, предписывающая проявлять должную предусмотрительность при выборе партнера, доказывает, что в текущих реалиях надо уделять особенное внимание выбору контрагента.

Сотрудничество с недобросовестными контрагентами может привести к налоговым потерям.

Часть рекомендаций при выборе партнера уже известна: проверьте репутацию компании, ознакомьтесь с финансовой отчетностью, проведите проверку кредитной истории, убедитесь в наличии ресурсов и полномочиях контактных лиц компании.

В настоящее время в контрактах часто встречается налоговая оговорка, касающаяся компенсации убытков партнеру. Она выплачивается в случае, если компания понесет убытки.

К этому пункту следует отнестись очень внимательно: в каких случаях и в каких объемах убытки могут быть истребованы.

Важно не допустить недобросовестных действий партнера, когда ему будет проще исключить, к примеру, налоговый вычет из декларации из-за незначительных недочетов в счете-фактуре в угоду налоговым органам и обратиться к вам за компенсацией, вместо того чтобы отстоять свои и ваши интересы перед проверяющими.

Если бухгалтеру сложно справиться с этой задачей самостоятельно, для ее выполнения можно привлекать сторонних консультантов, которые могут помочь с методологией учета и адаптации программных продуктов.

Эти простые правила могут помочь принять необходимые меры по оптимизации налогообложения и предотвратить налоговые риски.