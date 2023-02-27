Списание неустойки в госзакупках: что говорят суды

В статье отвечаем на вопрос о правовых и судебных нормах списания неустойки по невыполненным обязательствам подрядчика.

Подрядчик нарушил сроки выполнения электромонтажных работ, в связи с чем ему была начислена неустойка, размер которой не превышает 5% цены контракта.

При этом, в ходе исполнения контракта выяснилось, что часть работ не подлежит выполнению по объективным причинам, поэтому контракт был расторгнут на стоимость таких работ.

Поскольку в данном случае работы в полном объеме (на всю сумму контракта) фактически выполнены не были, будет ли правомерным списание неустойки?

Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утверждены постановлением Правительства от 04.07.2018 № 783 (далее – правила № 783, ПП № 783).

По общему правилу, установленному в п. 2 правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.

Вместе с тем считаем, что контракт, который был расторгнут по соглашению сторон в связи с тем, что подрядчик исполнил все обязательства, в которых заказчик был заинтересован, соответствует требованиям п. 2 правил № 783 об исполнении обязательств в полном объеме.

Именно такая позиция в настоящее время получила распространение в судебной практике.

Например, стороны расторгли контракт в связи с уменьшением объема щебеночно-песчаной смеси, поскольку у заказчика отпала необходимость в объеме, который был указан в контракте изначально.

В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 23.11.2022 по делу № А03-1940/2022 суд пришел к выводу, что по своей сути подписанное сторонами соглашение о расторжении контракта является соглашением о прекращении обязательств по нему, которым определена фактическая стоимость выполненных работ.

Следовательно, нет никаких препятствий к списанию неустойки, размер которой не превышает 5 % цены контракта, в соответствии с правилами № 783.

Основанием для принятия решения о списании неустойки в рассматриваемом случае является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 2021 году, подтвержденное актами приемки.

Исходя из буквального толкования подп. «а» п. 2 правил № 783, изменение цены контракта в 2021 года не препятствует списанию пени, поскольку в указанном пункте речь идет о запрете списания пени по контрактам, в отношении которых заключались дополнительные соглашения об изменении их существенных условий (в т. ч. цены контракта) в 2015, 2016 и 2020 годах.

Об изменении условий контракта в 2021 года в этом пункте ничего не сказано.

Иное толкование данной нормы влечет нарушение целей, которые преследовались при принятии правил № 783, по финансовой поддержке поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Аналогичные выводы можно встретить в решении арбитражного суда Астраханской области от 21.09.2022 по делу № А06-2738/2022.

Также можно провести аналогию с контрактами, которые предоставляются участниками закупок для подтверждения добросовестности в рамках ч. 3 ст. 37 закона № 44-ФЗ или чтобы получить освобождение от обязанности предоставлять обеспечение исполнения контракта, предусмотренное ч. 8.1 ст. 96 закона № 44-ФЗ.

В силу указанных норм участниками должны предоставляться контракты, исполненные участниками без применения к ним неустоек (штрафов, пеней).

Как разъяснил Минфин в письме от 29.04.2020 № 24-03-08/35075, участник закупки вправе предоставить информацию об исполнении в т. ч. контракта, расторгнутого по соглашению сторон в связи с уменьшением потребности заказчика, с указанием фактической цены исполненного контракта.

Но если контракт был расторгнут из-за утраты заказчиком интереса к его исполнению в связи с просрочкой поставщика (подрядчика, исполнителя), то в этом случае заказчик может настаивать на уплате ему неустойки (см., например, решение Арбитражного суда Омской области от 09.09.2022 по делу № А46-10868/2022).

На вопрос отвечала Ольга Никитина, эксперт ЭИС ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.