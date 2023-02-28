Что делать, если появился разрыв по НДС

Как находят разрывы, какие они бывают и что делать в случае их обнаружения, опишем в нашем материале.

Как налоговая проверяет корректность НДС

Прежде чем пояснить, что значит разрыв по НДС, расскажем, как налоговики проверяют корректность исчисления НДС.

Российские налоговики снабжены современным программным обеспечением, которое из года в год совершенствуется.

В последние годы – 2022-2023 – они работают с помощью автоматизированной информационной системы «Налог-3» (АИС «Налог-3»).

В ближайших планах – разработка концепции следующего поколения этой системы «Налог-4».

Нашумевшая АСК НДС (ныне «Контроль НДС») – это программный комплекс, входящий в состав АИС «Налог-3».

А теперь расскажем, как проверяют разрывы по НДС. Разрыв по НДС выявляют с помощью АСК НДС.

Чтобы понять, что это – разрыв в цепочке НДС, обратимся к налоговой декларации по НДС.

В декларацию по НДС помимо общих цифр входят разделы 8–12, которые, по сути, являются книгами продаж, покупок и журналами учета счетов-фактур.

То есть у налоговиков есть данные счетов-фактур, которые были выставлены и по которым налог был принят к вычету.

Получается, что налоговый разрыв по НДС – это несоответствие в данных, отраженных в книгах покупок и продаж у контрагентов.

Какие несоответствия имеются в виду, рассмотрим ниже.

Какие бывают разрывы по НДС

Разрывы по НДС можно условно разделить на:

прямой разрыв по НДС,

сложный разрыв по НДС.

Снова обратимся к декларации по НДС. Итак, налоговики с помощью программного обеспечения сопоставляют данные книг покупок и книг продаж.

Любой счет-фактура, отраженный в книге покупок одного хозсубъекта, должен быть отражен в книге продаж другого хозсубъекта. Если этого не происходит, то можно говорить о прямом разрыве по НДС.

Однако не всё так просто, и на прямом сравнении дело не заканчивается. АСК НДС сопоставляет данные не только в паре продавец/покупатель, программа отслеживает всю цепочку по поставщикам, анализируя заявленные вычеты и фактическую уплату НДС в бюджет.

Такой глубокий анализ и выявление несоответствий на втором, третьем и так далее уровнях принято называть сложным разрывом по НДС.

Какие именно несоответствия относятся к разрывам:

отсутствие контрагента в ЕГРЮЛ;

отсутствие отчетности у контрагента или нулевая отчетность;

неуплата налога в бюджет.

Также разрывы можно охарактеризовать как технические и разрывы по схеме.

Технический разрыв может быть вызван технической ошибкой. Например, неверно указаны значимые реквизиты счетов-фактур, случайно не отражены счета-фактуры в книге продаж.

Схемные разрывы по НДС – это неправомерное применение налогоплательщиком вычетов, использование незаконных схем оптимизации налогообложения.

Однако и добросовестный налогоплательщик может быть уличен в разрыве по НДС.

Обнаружен разрыв: действия налоговиков

Обнаружен разрыв по НДС – последствия для компании почти всегда одинаковы. Налоговики будут делать всё, чтобы закрыть разрыв по НДС. Вернее, закрытием разрывов по НДС будет заниматься, конечно, сама компания.

Если разрыв технический и прямой, то вопрос, как убрать разрыв по НДС в этом случае, не стоит остро. В ответ на требование налоговой компания просто исправляет свою ошибку, подав уточненную декларацию.

А что предпринимается для устранения разрывов по НДС более сложного характера?

При обнаружении разрыва НДС – схемы, контролеры начинают производить действия, соответствующие внутренней инструкции налоговиков по разрывам по НДС.

Эти правила не отражены в законодательных актах, они представлены в налоговой методичке, поэтому ориентироваться налогоплательщикам на них не требуется, но знать, о чём идет там речь, полезно.

При выявлении разрыва налоговики начинают досконально проверять всю цепочку поставщиков/покупателей. Налог должен быть уплачен в бюджет в любом случае.

Раз обнаружен разрыв, значит, налог не уплачен. Налоговики усматривают в этом схему уклонения от уплаты налогов и ищут выгодоприобретателя.

А при разрыве по НДС как узнать выгодоприобретателя?

Налоговики делают это начислением баллов, проверяя данные за два года, предшествующие проверке:

Анализу подвергаются следующие параметры:

Из приведенной схемы видно, что почти любую активно функционирующую компанию можно назначить выгодоприобретателем по разрыву в налоговой декларации по НДС.

Также напрашивается вывод, что «копать» будут под того, кто может заплатить.

Акцептованный разрыв по НДС – это, если говорить простыми словами, определение выгодоприобретателя по такому разрыву.

Затем с выгодоприобретателем начинают работать.

Обнаружен разрыв: действия налогоплательщика

Что делать при разрыве по НДС, зависит от того, как действуют налоговики.

Они могут прислать требование о даче пояснений по налоговому разрыву по НДС или внесении исправлений в декларацию.

Как ответить на требование о разрыве НДС, зависит от того, в чём выявлена ошибка. Повторимся, если ошибка носит технический характер, то надо подать уточненную декларацию или представить пояснения налоговой.

Если проблема со стороны контрагента (не указан искомый счет-фактура, не уплачен налог в бюджет и пр.), то дальнейшие действия налогоплательщика зависят от того, насколько он уверен в своей правоте и способности защищать свои права.

Как видим, претензии со стороны налоговиков в части разрывов по НДС могут прилетать не только после камералки собственной декларации по НДС, но и после проверок деклараций контрагентов даже не первого уровня.

Как отбиться от налоговой по разрыву по НДС?

Проще всего выполнить требование налоговиков, убрать спорный вычет и доплатить налог.

Это можно сделать даже в том случае, если сделка реальная и налогоплательщик ни в чём не виноват. Многие поступают именно так, опасаясь более глубоких проверок.

Но если цена вопроса высока и никаких нарушений налогоплательщик не совершал, то надо, конечно, бороться за свои права в виде вычета.

В ответе на требование можно указать следующее:

Далее может последовать вызов в налоговую по разрыву НДС, если требования налоговиков по доплате налога не были удовлетворены.

Основные советы тому, кого вызывают по разрыву НДС в налоговую на комиссию.

Обращаем внимание, что комиссия и допрос – это разные понятия, и проводятся они на разных основаниях.

Комиссия представляет собой скорее беседу, чем четкий допросный алгоритм «вопрос-ответ». Итог комиссии – предложение вам добровольно доплатить НДС.

Подводим итоги

Требования по разрывам в цепочке НДС могут прийти налогоплательщику не только после камеральной проверки его собственной декларации, но и после проверок деклараций контрагентов второго, третьего и так далее уровней.

При выявлении разрыва – несоответствия в декларациях по НДС – налоговики ищут выгодоприобретателя.

Как правило, таковым становится компания, способная доплатить налог в бюджет. Налогоплательщик может доплатить налог, даже если не согласен с претензиями.

Но может и добиваться права на вычет, если имеет железные доказательства своей правоты и ресурсы на спор с налоговой.