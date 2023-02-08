НДС

📧 ФНС рассылает бухгалтерам письма с суммой прошлогодних налогов для возмещения НДС

Из ИФНС приходят письма, в которых компаниям сообщают о возможности возместить НДС в определенной сумме. Некоторые бухгалтеры впервые столкнулись с такими сообщениями и не поняли, зачем это и почему.

Версия для печати

Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Бизнес может возместить НДС ускоренным способом в сумме, не превышающей сумму налогов, уплаченных в предыдущем году.

Этот порядок действует в 2022 – 2023 годах.

Как считать сумму уплаченных налогов за прошлый год для лимита на возмещение НДС, ФНС рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

В прошлом году налоговики провели массовую рассылку информационных писем, в которых оповестили бизнес об этой норме НК РФ и сообщили потенциальный размер возмещения.

Аналогичная кампания проходит и в этом году. Письмо ни к чему не обязывает.

Вот такие письма получают налогоплательщики:

1

Рассылка массовая, но информация будет интересна только тем, у кого НДС по декларации к возмещению.

А вы получили такое письмо?

НДС

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Какие законы вступают в силу в феврале

В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.

Какие законы вступают в силу в феврале

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще