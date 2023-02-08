📧 ФНС рассылает бухгалтерам письма с суммой прошлогодних налогов для возмещения НДС

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Бизнес может возместить НДС ускоренным способом в сумме, не превышающей сумму налогов, уплаченных в предыдущем году.

Этот порядок действует в 2022 – 2023 годах.

Как считать сумму уплаченных налогов за прошлый год для лимита на возмещение НДС, ФНС рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

В прошлом году налоговики провели массовую рассылку информационных писем, в которых оповестили бизнес об этой норме НК РФ и сообщили потенциальный размер возмещения.

Аналогичная кампания проходит и в этом году. Письмо ни к чему не обязывает.

Вот такие письма получают налогоплательщики:

Рассылка массовая, но информация будет интересна только тем, у кого НДС по декларации к возмещению.

А вы получили такое письмо?