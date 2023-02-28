Хитрости «1С»: все ключевые показатели в бюджетировании на одном экране

Рассказываем, как настроить «Монитор целевых показателей» и рассчитать KPI отделов и сотрудников в пару кликов.

Предприятия, которые использовали продвинутые ИТ-системы (в основном, западные) были в авангарде. После того как иностранные вендоры покинули российский рынок, бизнес встал перед необходимостью мигрировать на отечественные аналоги, самые популярные из которых разрабатывает фирма «1С».

Однако весь потенциал продуктов «1С» для многих компаний остается нераскрытым. Экстренный переход с зарубежных решений означает, что у менеджеров просто не было времени разобраться во всех тонкостях новой для них системы.

Тем же, кто перешел на «1С» из «Экселя», система может с непривычки казаться непосильно сложной.

Пришло время разобраться в тонкостях «1С» и оценить возможности системы в отношении бюджетирования.

Сегодня подробно рассмотрим одну из самых интересных «фишек» системы – «Монитор целевых показателей» (МЦП) – отличный инструмент для визуализации любых финансовых показателей компании в едином окне.

Монитор целевых показателей, источник: BIA Technologies

Настройка своими руками

Настроить полноценный дашборд (панель управления) с целым рядом автоматически рассчитываемых показателей можно самостоятельно, не прибегая к помощи IT-специалистов.

Для этого нужно сформировать список целей, которых компания хочет добиться за определенный период, и корректно описать соответствующие им KPI. У каждого показателя должно быть наименование, конечная цель, формула ее расчета и допустимый диапазон отклонения от заданного целевого значения.

При этом изобретать велосипед совсем необязательно: достаточно воспользоваться преднастроенными в системе моделями для анализа целевых показателей.

Например, на рост прибыли влияет оптимизация оборотных средств, сокращение кредиторской задолженности (при ее наличии), выполнение производственных заказов точно в срок, контроль за ликвидностью и платежеспособностью.

Набор индикаторов может иметь иерархическую структуру с разными уровнями детализации – от стратегических значений на целый год (скажем, объем продаж) до KPI отдельного сотрудника, который должен выполнить индивидуальный план продаж.

При настройке целевых показателей в системе можно выбрать:

метод расчета: «сумма» vs. «сумма нарастающим итогом»;

тип анализа: «динамика изменений», «покомпонентное сравнение (структура)», «покомпонентное сравнение (динамика)», «измерение текущего состояния» и «сравнение с прошлым периодом»;

интервал времени для расчета (период анализа данных);

частоту актуализации, или периодичность расчета для анализа изменений динамических показателей (например, анализировать остатки наличных средств в кассе имеет смысл ежедневно, а контролировать продажи – один раз в неделю);

вид диаграммы: график, круговая диаграмма, гистограмма или измерительная диаграмма (диаграмма «спидометра»);

цветовое решение для отображения показателей на экране.

Для некоторых индикаторов в системе предусмотрена функция прогнозирования.

Предиктивная модель выдает прогноз вероятных значений того или иного показателя на основании данных по прошлым учетным периодам. Так, система может сделать прогноз завтрашнего объема продаж, проанализировав продажи в текущем месяце.

Как и всегда в таких случаях, точность автоматизированного прогноза напрямую зависит от объема входных исторических данных. Другими словами, этой функцией лучше пользоваться только в том случае, если у вас уже накоплен внушительный массив данных о работе компании.

Привлечение интегратора

Вышеописанных базовых настроек большинству компаний хватит для того, чтобы получить на выходе практичный набор целевых показателей в виде наглядных графиков и цветных диаграмм.

Однако если речь идет о крупном предприятии со сложными бизнес-процессами и уникальной спецификой деятельности, для настройки и доработки МЦП можно привлечь стороннюю компанию-интегратора.

Одна из особенностей «1С» – в широкой сети сертифицированных партнеров. Компании с подтвержденным опытом внедрений, системой менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001 и штатом аттестованных специалистов отмечаются статусом «1С:Центр ERP».

Чтобы не ошибиться с выбором подрядчика, изучите список партнеров на официальном сайте самого вендора.

Что может сделать для вас опытный интегратор?

Во-первых, помочь сформулировать перечень анализируемых показателей.

Как уже говорилось выше, первый шаг при настройке «Монитора целевых показателей» – формирование списка желаемых целей и соответствующих им KPI.

Проблема в том, что управленцы не всегда понимают, какие именно показатели являются наиболее актуальными для компании. В таком случае заказчику достаточно просто описать свои цели, а подрядчик составит список релевантных индикаторов и подскажет, какую аналитику следует заложить в систему.

Во-вторых, интегратор может провести тщательный аудит оперативного контура учета.

Почему это важно? На практике, желание финансового директора видеть на экране определенный индикатор не всегда совпадает с объемом имеющихся аналитик, требуемых для его отображения.

Нередко статьи бюджетирования оказываются попросту несопоставимы со статьями оперативного контура. Интегратор проведет аудит IT-ландшафта, выявит нестыковки, поработает с аналитиками в нужных разрезах и настроит мэппинг в системе.

В-третьих, разработчики компании-интегратора опишут в коде уникальные показатели, которые не являются частью типового решения «из коробки».

Задача по сбору шаблона расчета нового показателя на уровне схемы компоновки данных будет слишком сложной для финансиста, не владеющего навыками программирования.

Неважно, пойдете ли вы по пути самостоятельной настройки, или доверите всё компании-интегратору, «Монитор целевых показателей» – это полезный инструмент визуализации, который способен поднять вашу финансовую аналитику на новый уровень и сильно облегчить жизнь руководителю финансовой службы.

С помощью МЦП вы сможете мониторить бизнес-процессы в онлайн-режиме, оперативно реагировать на любые изменения и принимать взвешенные решения на основе реальных данных.

Словом, получите конкурентное преимущество по сравнению с теми компаниями, что еще не успели разобраться в тонкостях «1С» и пока плавают на аналитическом мелководье.