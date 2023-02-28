Зачем нужен и что показывает управленческий баланс
Управленческий баланс – отчет для внутреннего использования и понятная альтернатива бухгалтерскому балансу.
С его помощью удобно контролировать средства инвесторов, анализировать источники финансирования бизнеса и вести учет абсолютно всех активов и пассивов.
Баланс – термин не новый. Для тех, кто работает с финансами, он всегда стоит рядом с отчетами о денежных потоках и финансовых результатах.
Но раз контролировать движение денег можно благодаря первому, а оценить рентабельность бизнеса – благодаря второму, зачем нужно что-то еще?
Отвечаем: чтобы видеть полную картину того, какими активами и пассивами сегодня располагает компания.
Сам вопрос вполне закономерный, потому что зачастую баланс – это бухгалтерский отчет, который не используется в управленческих целях. Он оформляется по стандартам Минфина и не несет большой пользы из-за своей структуры и сложности сравнения данных.
И все же для финансового менеджмента существует понятная альтернатива: управленческий баланс.
Управленческий баланс – взгляд на активы и пассивы с позиции аналитика.
В активах четко структурировано всё, что компания имеет на определенный день: оборудование, деньги, материалы и товары. Пассивы отражают за счет каких финансовых источников появились активы.
Предназначенный для управления, отчет в доступной форме раскрывает финансовое состояние предприятия на конкретную дату.
Пример управленческого баланса в программе «1С:Управляющий»:
В каких активах находятся вложенные средства
Использование баланса может облегчить сразу несколько управленческих задач, и первая из них – контроль вложенных средств.
К примеру, на этапе создания бизнеса учредители вкладывают в уставный капитал два миллиона рублей. Предприятие начинает функционировать, и через пару месяцев собственники хотят проконтролировать бизнес и интересуются как компания распоряжается их деньгами.
Конечно, они не ожидают увидеть в кассе ту же сумму, поскольку деньги должны быть запущены в дело и работать.
В этом случае управленческий баланс покажет, где оказались вложенные средства.
Отчитываясь перед собственником, генеральный директор безошибочно определяет, в каких активах находятся средства инвесторов, а точнее, какая часть в товаре, имуществе и долгах поставщиков.
Сравнение структуры пассивов
Итак, управленческий баланс помогает учредителям контролировать свои вложения. Но распространена и обратная ситуация, когда у предприятия есть активы и необходимо узнать, за счет каких источников они сформированы.
Здесь хорошим примером станет приобретение бизнеса. В распоряжении компании могут быть деньги на счетах, дорогостоящее оборудование и недвижимость, которые создают положительную для покупателя картину.
Но все-таки, взглянув на активы, бизнесмен начинает разбираться в причинах такого благосостояния и исследовать пассивы.
Источниками активов могут быть как собственные средства компании, так и «кредиторка». В первом случае пассивы – это капитал и нераспределенная прибыль, во втором – финансовые обязательства.
Кредиторская задолженность выступает внешним источником формирования средств, и важно понимать, как сильно компания от него зависит.
Поэтому в контексте покупки бизнеса управленческий баланс становится инструментом для анализа структуры пассивов.
Так, по соотношению собственных и заемных средств бизнесмен определяет финансовую устойчивость предприятия. Иными словами, если активы сформированы за счет заемных средств, бизнес нельзя назвать финансово устойчивым.
Полнота и достоверность баланса предприятия
Помимо определения финансовой устойчивости, с помощью управленческого баланса можно наладить контроль за всеми активами предприятия и финансовыми источниками.
Реальная картина активов и пассивов может сильно отличаться от той, которую видит налоговая в бухгалтерском балансе.
Зачастую это происходит при дроблении бизнеса. Когда компания разделена на несколько юридических лиц, например, на 3, для каждого из них ведется своя отчетность.
Контролировать всю совокупность активов с помощью трёх отдельных балансов в лучшем случае сложно.
Еще одним примером может быть имущество, оформленное на себя, как на физическое лицо. В бухгалтерский баланс такая информация не попадает, но, чтобы управлять финансами предприятия ее необходимо фиксировать.
В обоих случаях управленческий баланс помогает составить перечень всех активов и упростить контроль за их сохранностью.
Резюмируем
Управленческий баланс нужен, чтобы помочь в решении трех задач:
Проконтролировать, в какие активы превратились вложенные средства инвесторов.
Сравнить структуру пассивов и определить финансовую устойчивость компании.
Увидеть все активы и пассивы бизнеса.
Чтобы понимать, как на предприятии идут дела, важно обращаться не только к балансу, но и к другой управленческой отчетности. Подробнее об итоговых финансовых показателях мы рассказываем здесь.
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