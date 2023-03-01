Что дают и что забирают у бизнеса налоговые оговорки: еще раз о балансе интересов

Почвой для постановки этого вопроса являются актуальные тенденции использования не закрепленных в НК инструментов налогового администрирования.

Речь идет о налоговых оговорках.

Что такое налоговая оговорка

Напомним, что это такие условия договора, согласно которым поставщик гарантирует покупателю, что по хозяйственным операциям между ними не будет препятствий для принятия к вычету НДС, в частности, не будет несформированного источника вычета по цепочке поставщиков, так называемых, «налоговых разрывов». В случае же предъявления претензий налоговой службой к покупателю поставщик обязуется возместить покупателю имущественные потери, связанные с отказом в вычете НДС.

В таком понимании налоговая оговорка видится способом переложения налоговых рисков на контрагента, причем основанным на нормах гражданского права, правила которого базируются на принципе диспозитивности и автономии воли сторон, не присущему налоговым правоотношениям.

Практика споров показывает, что взыскание налоговых убытков с контрагента (в том числе с помощью налоговой оговорки), как инструмент, в целом, признается судами.

По статистике в 35,7% случаев покупатели добиваются положительного результата.

Зачем налоговая оговорка налоговикам

Сегодня ФНС предлагает крупнейшим налогоплательщикам включать в свои договоры с поставщиками налоговую оговорку. Реализуется идея сделать налоговую оговорку обычаем делового оборота.

Оговорку уже используют налогоплательщики в рамках отраслевых проектов. Подход ФНС в этом вопросе последователен. Так, в своем письме налоговая служба наставляет налогоплательщиков взыскивать налоговые убытки с виновных контрагентов.

Но предлагая такой способ компенсации, налоговая служба действует в ключе своих интересов. Одна из задач налоговой службы – быть эффективной, то есть с наименьшими затратами обеспечивать максимальный результат в виде поступлений в казну. Механизм налоговой оговорки способствует выполнению этой задачи.

Сегодня большое количество претензий налоговики предъявляют в ходе предпроверочного анализа, предлагая добровольно скорректировать свои налоговые обязательства (исключить спорные вычеты по НДС).

А в такой ситуации компания выбирает: принять на себя издержки, урегулировать потенциальный конфликт и избежать проверки, либо отстаивать свою невиновность в ходе проверки.

Механизм налоговой оговорки и возможность компенсации потерь с контрагента подталкивает к отказу от спорных вычетов.

При такой модели к проблеме искоренения «технических» компаний активно подключается бизнес, поскольку появляется элемент саморегулирования.

Возникает вопрос о справедливости такого распределения бремени администрирования между налоговой службой и бизнесом.

В чем проблема справедливости

Налоговые оговорки можно рассматривать в аспекте их повсеместного применения или глазами отдельного покупателя. В этом контексте, с точки зрения покупателя, механизм налоговой оговорки воспринимается как дополнительный инструмент страховки вычетов по НДС, который для него не представляет никакого вреда, поскольку он не принимает на себя обязательств и у него остается выбор: отказаться от спорных вычетов НДС или спорить с налоговой.

У поставщика же такого выбора нет. Соглашаясь на налоговую оговорку, он обязуется отвечать не только за свои налоговые грехи, но и за грехи контрагентов в цепочке поставщиков, не имея при этом возможности оспаривать претензии налоговой службы к покупателю.

Повсеместное применение налоговой оговорки будет способствовать сокращению числа мероприятий налогового контроля и трансформации налоговых споров по НДС в гражданские споры между продавцом и покупателем, в которых налоговики, участвуя в качестве третьих лиц, поддерживают покупателя, поскольку он применяет рекомендованную налоговую оговорку.

В этой связи продавцы, выступая в качестве ответчиков по этой категории дел, будут находиться в неравных условиях с покупателями, выступающими в качестве истцов, ведь на стороне последних публичный субъект.

С точки зрения администрирования налоговая оговорка эффективный механизм, поскольку позволяет с наименьшими затратами обеспечить поступления в бюджет, однако, с точки зрения обеспечения прав налогоплательщика, вызывающий вопросы. Прежде всего вопрос о принципиальной допустимости взыскания «налоговых убытков» с контрагента.

Что говорят суды и законы

Размышляя над этим вопросом, можно вспомнить подходы ВАС, согласно которым правила взыскания убытков не распространяются на расходы лица в связи с выполнением им своих обязанностей по уплате налогов, поскольку данные расходы несет налогоплательщик, а не участник имущественного оборота, субъект гражданских правоотношений.

Указанная позиция вытекает из п. 3 ст. 2 ГК, согласно которому к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется.

Между тем в актуальной практике ВС допущена возможность взыскания налоговых убытков с контрагента.

При этом указано, что возмещение убытков допустимо при любом умалении имущественной сферы участника оборота, в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени.

Стоит отметить, что подход ВАС, все ещё находит свое отражение в судебной практике и сегодня.

В этих делах суды посчитали, что доначисленные покупателю суммы НДС в результате отказа в применении налоговых вычетов по причине невыполнения налоговых обязательств контрагентом не могут расцениваться в качестве убытков, так как правоотношения сторон, из которых вытекают требования о взыскании убытков, должны носить гражданско-правовой характер.

Таким образом, мы наблюдаем в судебной практике два принципиально разных подхода к возможности «перекладывания» налоговых доначислений на контрагента. Такая неопределенность не вносит необходимой предсказуемости в налоговые правоотношения и создает почву для нарушения прав налогоплательщиков.

Также на права налогоплательщиков влияет и отсутствие поиска виновного лица.

Вопросы с ответственностью

Одной из проблем налоговых оговорок видится в возложении условной ответственности на лиц, вина которых в совершении налогового правонарушения не доказана и даже не устанавливалась в рамках мероприятий налогового контроля.

Вместо мероприятий налогового контроля, механизм налоговой оговорки подразумевает, что участники цепочки поставок «назначат» ответственного самостоятельно, а если нет, то НДС в бюджет доплатит покупатель, и возместит его с поставщика – контрагента первого звена.

Обеспечивает ли такой механизм поиск действительно виновных лиц? Является ли поиск виновного задачей бизнеса? Представляется, что на оба эти вопроса следует дать отрицательный ответ.

В этом контексте механизм налоговой оговорки не выполняет задач налогового контроля, в частности, не обеспечивает наказание виновного лица и предупреждения совершения налоговых правонарушений.

Так, по модели налоговой оговорки, построенной по принципу возмещения потерь, вина контрагента вообще не входит в предмет доказывания, достаточно самого факта наступления согласованного сторонами обстоятельства в виде предъявления претензий со стороны налоговой инспекции.

В предлагаемой налогоплательщикам типовой форме налоговой оговорки закреплено, что отсутствие источника для вычета НДС в бюджете, подтверждается информационным письмом (уведомлением) налоговой службы.

При этом уведомление не является результатом мероприятий налогового контроля. То есть участники налоговых правоотношений, в отсутствии формализованного процесса установления виновных лиц, полагаются на содержание уведомления территориального налогового органа. Однако лишь уведомление, оформленное информационным письмом, может вызывать сомнения.

Кроме того, представляется, что предлагаемая модель налоговой оговорки не отвечает действующим разъяснениям ВАС, о том, что право на вычет не ставится в зависимости от перечисления НДС в бюджет контрагентом налогоплательщика.

Более того, положения п. 3 ст. 54.1 НК прямо предусматривают, что только лишь нарушение контрагентом законодательства о налогах и сборах не может рассматриваться в качестве основания для отказа в вычете НДС.

Как быть с оспариванием

Вместе с тем, неразрешенным остается и вопрос о том, что налогоплательщики – контрагенты первого и последующих звеньев могут противопоставить требованию покупателя о компенсации доплаченного в бюджет НДС, заявленному со ссылкой на уточнение своих налоговых обязательств на основании уведомления налоговой инспекции.

Каким образом контрагент может оспорить выводы, содержащиеся в уведомлении налоговой инспекции, которое адресовано покупателю?

Механизм «налоговой оговорки» не дает ответа на этот вопрос. Более того, сама конструкция налоговой оговорки по механизму возмещения потерь даже не предполагает необходимости исследования этого обстоятельства.

Вполне вероятно, что налоговая оговорка окажет влияние на хозяйственный оборот в целом. На практике складывается ситуация, когда крупные заказчики предлагают подрядчикам включить в договор условия о налоговой оговорке.

Не все подрядчики готовы взять на себя ответственность за всю цепочку поставщиков. Соответственно, в случае отказа договор заключается с другим поставщиком, который готов принять на себя налоговые риски.

Наконец, о налоговой тайне

Внедрение налоговой оговорки также оказывает влияние на институт налоговой тайны.

Сведения о наличии несформированного источника для вычета НДС («налогового разрыва») являются налоговой тайной.

Поэтому механизм налоговой оговорки предполагает предоставление участниками цепочки поставщиков согласия на раскрытие сведений о налоговых разрывах.

В качестве последствий такого раскрытия видится учет этих обстоятельств при выборе контрагента. Так, сведения о контрагенте, в отношении которого установлен признак несформированного источника вычета НДС, и который отказался его устранять в добровольном порядке, не являясь налоговой тайной, будут учитываться при выборе партнера по бизнесу.

Выводы

Находясь за рамками механизмов налогового администрирования, налоговые оговорки, сами по себе, не способствуют установлению виновных в налоговом правонарушении лиц.

Смогут ли они, в этой связи, решить проблему искоренения «технических» компаний, является спорным вопросом.

Парадокс заключается в том, что, скорее всего, налоговые оговорки обеспечат увеличение поступлений налогов, причем с меньшими для налоговой службы издержками, но с большими для компаний рисками.

В этой связи, баланс интересов казны и бизнеса при применении налоговых оговорок на повсеместной основе смещается в пользу первого.