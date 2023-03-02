Повышающий коэффициент для налога на дорогие автомобили в 1С:Бухгалтерии: как изменить

В этом коротком лайфхаке расскажем о нюансах законодательства в части повышающего коэффициента, а также и где спрятаны настройки этого коэффициента в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Повышающий коэффициент Кп по транспортному налогу нужно применять по автомобилям, которые включены в специальный перечень.

В него входят некоторые модели легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.

Такой перечень устанавливается ежегодно. Минпромторг России публикует его на своем официальном сайте не позднее 31 марта года, на который он установлен (согласно п. 2 ст. 362 НК).

В перечень на 2022 год включены автомобили стоимостью от 3 млн руб., но применяется он только в части, относящейся к автомобилям стоимостью от 10 млн руб. (п. 2 письма ФНС от 28.03.2022 № БС-4-21/3670@).

Если автомобиль стоит от 10 млн руб., но в перечне его нет, то применять коэффициент не надо (письмо Минфина от 13.05.2019 № 03-05-06-04/33968).

Важный нюанс: с перечнем должны совпадать два параметра вашего автомобиля:

модель автомобиля;

год выпуска автомобиля.

Модель автомобиля может быть указана в перечне более кратко или более полно, чем в вашем ПТС (электронном ПТС). Например, такое может произойти в силу разных комплектаций автомобиля.

В указанных случаях надо применять повышающий коэффициент (письма ФНС от 19.09.2022 № БС-4-21/12419@, от 18.02.2020 № БС-4-21/2856@ (вместе с письмом Минпромторга от 17.02.2020 № ПГ-20-1140), от 18.02.2019 № БС-4-21/2662@ (вместе с письмом Минпромторга от 05.02.2019 № ПГ-20-637)).

Помимо модели, обращайте внимание на то, соответствует ли тип двигателя вашей машины и его объем указанным данным в перечне.

Год выпуска важен для определения возраста вашего автомобиля. В частности, в перечне указаны:

количество лет, прошедших с года выпуска . Например «2 года». В этом случае применять повышающий коэффициент надо в отношении двухлетнего автомобиля. Если машина выпущена раньше или позже, то коэффициент Кп применять не нужно;

нижний и верхний предел возраста машины. Например, от «1 до 4 лет (включительно)». В этом случае применяйте коэффициент Кп, если возраст вашего автомобиля попал в эти пределы.

Если ваш автомобиль есть в перечне, но его возраст не соответствует, то применять повышенный коэффициент не нужно (письмо ФНС от 11.01.2017 № БС-4-21/149).

С 2022 года для расчета транспортного налога по дорогостоящим автомобилям применяется только повышающий коэффициент в размере 3 и только в отношении легковых автомобилей от 10 млн руб. (п. 2 ст. 362 НК, п. 16 ст. 2, ч. 6 ст. 5 закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

В 1С:Бухгалтерии настройка повышающего коэффициента находится в разделе «Главное» – «Налоги и Отчеты» – «Транспортный налог» – «Регистрация транспортных средств».

Если вам необходимо внести повышающий коэффициент 3 на имеющийся автомобиль из перечня, то создаете новую Регистрацию транспортного средства с 01.01.2022 года, указывая новый повышающий коэффициент 3.

Снова запускаете регламентную операцию Закрытие месяца за весь 2022 г. Программа автоматически применит повышающий коэффициент 3 к расчету налога за 2022 год.

Если какой-то дорогостоящий автомобиль в 2022 года не попадает под повышающий коэффициент, то предыдущий коэффициент (1,1 или 2) необходимо убрать из расчета транспортного налога за 2022 года.

Для этого также вводите новую запись Регистрации транспортного средства с 01.01.2022 года и в поле «Повышающий коэффициент» ставите прочерк.