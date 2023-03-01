Как понять, что бизнес зашел в тупик? Неочевидные признаки, о которых не подозревают большинство предпринимателей

Недоверие к сотрудникам, стагнация и даже частые болезни руководителя могут быть сигналом о том, что нужно менять подход. О том, как распознать и предотвратить проблемы в бизнесе, поговорим в статье.

В последние годы количество поводов для стресса у предпринимателей увеличилось.

Бизнес и раньше представлял собой ежедневное «тушение пожаров», затем прибавились последствия пандемии Covid-19, а потом компании были вынуждены перестраивать воронки продаж из-за блокировки некоторых социальных сетей, куда поступал основной поток трафика.

Может показаться, что это норма жизни предпринимателя. Но невозможно быть сильным лидером, находясь в перманентном стрессе.

Владельцам бизнеса, находящимся в подобном состоянии, может казаться, что они ещё могут «выстреливать» выдающимися результатами.

Отчасти это правда, так как в стрессе мобилизуются все резервы организма. Однако находиться в нём постоянно совершенно небезопасно, из-за этого ухудшается иммунитет и начинаются постоянные болезни.

А проблемы со здоровьем – это и есть первый и неочевидный для предпринимателя сигнал.

Частые болезни

Если вы довольно часто болеете, причем «без каких-либо на то причин» – это может говорить о наличии проблем внутри вашего бизнеса. Источником такого непорядка в работе могут быть даже семейные трудности.

Безусловно, сильный руководитель должен быть здоров во всех смыслах. ВОЗ и законодательство РФ говорит о том, что здоровье – это физически, эмоционально и психически удовлетворительное состояние человека.

В бизнесе действительно бывают белые и чёрные полосы. Но если ваша работа выглядит как исключительно второй вариант – стоит задуматься о смене модели управления.

Некомпетентные сотрудники

Проблема кадров достаточно распространена на рынке труда. Если бизнес стремительно развивается – необходимо в таком же темпе увеличивать команду. Однако зачастую сложность заключается не в рекрутменте.

Если вы понимаете, что все вокруг выполняют свои задачи некачественно, вы неудовлетворены эмоциональным интеллектом сотрудников и часто переделываете работу за ними – это один из признаков того, что ваш бизнес зашел в тупик.

Почему так происходит?

Скорее всего, на вашей модели управления отражается ваш внутренний психологический конфликт как личности.

Когда я, например, анализирую компанию и обнаруживаю эту проблему, то чаще всего её причиной становится тотальное недоверие к людям со стороны руководителя.

Зачастую таким начальником управляют мысли о том, что сотрудники украдут деньги, клиентов, обучатся всем нюансам, тонкостям и уйдут. Из-за подобных установок человек испытывает трудности в управлении своей компанией.

Предприниматели с подобными проблемами заведомо набирают в команду слабых людей, сами того не подозревая, а иногда нанимают и сильных сотрудников, но со временем они уходят из компании или их компетенции ухудшаются. Подобные кейсы на моей практике встречались нередко.

Фоновый страх руководителя быть обманутым часто перерастает в тревогу, далее это переходит в агрессию к подчиненным и, как следствие, это нарушает здоровый климат внутри бизнеса.

Что делать?

Предпринимателю необходимо найти свой внутренний конфликт – понять, из-за чего пропало доверие к людям. Здесь вероятна масса вариантов.

Возможно, это недоверие живет с ним со времён школьной скамьи. Бывает, что подобное отношение к людям перешло из прошлого опыта.

Например, бизнес-партнер или сотрудник непорядочно с ним обошлись. Однако даже такие предпосылки не должны отражаться на модели управления бизнесом.

Сильные, компетентные и мощные игроки не будут подчиняться руководителю, который им не доверяет. Сотрудники тоже выбирают, с кем работать. И им важно идти за сильным лидером с ценностями и уверенностью в себе. Внутри вашей компании они должны видеть возможность реализации.

Но этого не способен обеспечить руководитель, у которого есть страхи. Ведь он всегда находится в роли проверяющего и не дает пространства для деятельности.

Нерешительность

Нерешительность предпринимателя в общении с командой, неуверенность в себе и своем продукте могут сыграть плохую шутку с бизнесом.

Например, к вам обратился клиент, который вывел бы ваш бизнес на новый уровень, или поступил перспективный заказ на большую сумму. У вас была возможность вывести компанию на новый этап, но вы ей не воспользовались.

Из-за этого попали в депрессивное состояние, не справились с задачей быть сильным лидером, команда разбежалась, а вы вынуждены начинать сначала.

Подобные сценарии могут повторяться огромное количество раз, а основная проблема кроется во внутреннем конфликте между страхом и желанием выйти на новый уровень. И это та самая неочевидная причина, по которой бизнес стоит на месте.

Нерешительность и страх возникают не только у начинающих бизнесменов.

С подобной проблемой чаще обращаются предприниматели с внушительными оборотами в бизнесе. И это удивительный парадокс.

Когда мы молоды и только начинаем свое дело – мы не боимся рисковать, мы кидаемся в пучину возможностей, которые открываются перед нами. Но когда у нас за плечами опыт, хоть и не всегда позитивный, нам действительно страшно.

Мы становимся очень осторожными, наружу вылезают все внутренние конфликты, которые сильно тормозят наше развитие.

Это чревато отсутствием роста и тотальным обнулением собственных результатов каждый раз, когда бизнес сталкивается со сложностями. И спусковым механизмом для выхода на новый уровень в данном случае станет решение внутреннего конфликта предпринимателя.