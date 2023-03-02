Карьера бухгалтера

Неанонимный бухгалтер. Людмила из Москвы учится инвестированию, любит море и горы, считает, что законодатели все усложняют, поэтому пока не платит ЕНП 

Мы в «Клерке» очень любим своих пользователей, а тут поняли, что давно близко с вами не общались. Надо исправиться, решила редакция и попросила интервью у Людмилы, которая стала подписчиком Клерк.Премиум не так давно, но уже очень этому рада. 

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Неанонимный бухгалтер. Людмила из Москвы учится инвестированию, любит море и горы, считает, что законодатели все усложняют, поэтому пока не платит ЕНП 

Людмила живет в Москве, много работает, но и не забывает про отдых, учится новому, в чем ей помогает «Клерк».

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Фото из личного архива Людмилы
Расскажите о себе – кем работаете, в какой сфере, чем увлекаетесь в свободное время?

– Я ведущий бухгалтер IT-компании, дополнительно консультирую по налогам. Сейчас прохожу обучение в палате налоговых консультантов. Наличие аттестата для меня важно. Хочу переквалифицироваться в консультанта по налогам.

После опыта работы в налоговых органах поняла, что мне налоги ближе. В свободное время учусь, сейчас – инвестированию. Люблю море и горы. Снимают стресс в работе. С удовольствием, после трудной рабочей недели, хожу в баню. Придает сил и энергии.

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Фото из личного архива Людмилы
Видно, что Людмила – заядлый путешественник, сама признается, что она «активный гражданин», а еще, что всей душой любит Питер. Кажется, Санкт-Петербург можно объявить столицей клерков, и объявить традицию – каждый пользователь «Клерка» хоть раз в жизни должен здесь побывать.

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Фото из личного архива Людмилы
Кстати, о «Клерке»...

Расскажите о вашем знакомстве с «Клерком», что вам понравилось? Почему выбрали именно подписку Клерк.Премиум?

– Статьи я читаю давно, но подписки не было. Когда увидела приятное предложение о премиум-подписке, решила попробовать. Не ошиблась. Очень нравятся консультации по моим вопросам. Я читаю много консультаций, задаю вопросы, смотрю регулярно новости. Еще нравится идея с разборами.

Подписку выбрала, чтобы не собирать информацию по крупицам со всех похожих ресурсов. Клерк.Премиум позволил мне удалить личные кабинеты на других сайтах. Сейчас вся информация в одном месте.

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Приближается 8 Марта, а лучший подарок женщине-бухгалтеру – это работа без стресса.

Подписка объединила в себя вебинары (более 480), онлайн-курсы (130+), разборы (почти 600 выпусков, каждую неделю выходят 8 новых) и экспертные безлимитные консультации. С такой поддержкой бухгалтеру ничего не страшно.

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– Людмила, а с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе, как быстро находите ответы на вопросы, какими еще ресурсами пользуетесь?

Сложностей в нашей работе много. В основном это конечно быстрое меняющееся законодательство. Новые разъяснения, противоречащие старым. Это выбивает из колеи. Я пользуюсь в основном налоговым кодексом, законами, судебными решениями, письмами, «Клерком» и Консультант Плюс.

– Как вам дался переход на ЕНП? Как относитесь к нововведениям?

На первый взгляд, идея показалась хорошей, но, как показывает практика, не все так просто. Любят у нас усложнять.

Законодатели оказались не готовы технически. Личный кабинет постоянно не работает, сверки приходят неправильные, налоги не перенеслись. Я пока не перешла на ЕНП. Все еще пользуюсь платежками. Пока не сложится в голове окончательное мнение – как это делать, я повременю.

– Знаете ли о Сообществе профессиональных бухгалтеров на Клерке, являетесь ли его участником? Чтобы вы пожелали своим коллегам?

Да, о сообществе знаю, но пока не вступила в него. Коллегам желаю побольше терпения, не впадать в панику, дышать глубоко и продолжать делать наше важное дело.

Спасибо Людмиле за теплые отзывы и пожелания. Надеемся увидеть ее в нашем Сообществе.

Напишите в комментариях – что вам нравится и не нравится в вашей работе, хотите ли учится новому, задумываетесь об уходе из профессии или наоброт – растете в карьере?

Если хотите рассказать свою историю анонимно – пишите на почту главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru.

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