Цитата дня. Про то, от чего защищает ЕНП

Вот, например, цитата и.о. заместителя руководителя УФНС по Ростовской области Екатерины Ильиной из выступления на региональном телевидении:

«ЕНС защищает налогоплательщика от технических неуплат – например, когда налоговый платеж при неправильном оформлении не доходит до своего адресата. Или когда по какому-то налогу есть одновременно и переплата, и задолженность. Такая конструкция теперь невозможна».

В теории, идея действительно хороша, жаль только, что на практике к началу третьего месяца года работает примерно ничего. Делитесь, коллеги, заметили какие-то плюсы?