ЕНП (единый налоговый платеж)

Цитата дня. Про то, от чего защищает ЕНП

Пока технические проблемы с ЕНП (и не только технические) находятся в состоянии "а воз и ныне там", сами налоговики активно ходят по разным передачам и рассказывают там о том, как полезен новый порядок уплаты налогов.

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Цитата дня. Про то, от чего защищает ЕНП

Вот, например, цитата и.о. заместителя руководителя УФНС по Ростовской области Екатерины Ильиной из выступления на региональном телевидении:

«ЕНС защищает налогоплательщика от технических неуплат – например, когда налоговый платеж при неправильном оформлении не доходит до своего адресата. Или когда по какому-то налогу есть одновременно и переплата, и задолженность. Такая конструкция теперь невозможна».

В теории, идея действительно хороша, жаль только, что на практике к началу третьего месяца года работает примерно ничего. Делитесь, коллеги, заметили какие-то плюсы?

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