Безопасно ли заказывать банковскую карту домой

Рассказываем, как устроен процесс доставки карт и каковы нюансы.

Отличается ли доставка карты на дом от получения в отделении банка

Вне зависимости от того, каким образом клиент получает банковскую карту – в отделении или с доставкой, финансовые учреждения обязаны идентифицировать клиента.

Таков закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», объясняет юрисконсульт Банки.ру Екатерина Дубов.

«В соответствии с данным законом, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента (пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ)», – добавляет Дубова.

Сотрудник офиса делает копию паспорта, а курьер фотографирует документ. Без идентификации не получится открыть вклад, оформить кредит или карту.

Точно так же, как сотрудник отделения, курьер попросит подписать договор и выдаст неактивированную карту в запечатанном конверте.

По сути особой разницы разницы нет: банк проводит идентификацию клиента и отвечает за сохранность персональной информации клиента и при личном обращении в отделение, и при доставке карты на дом.

Что проверить при доставке карты на дом

Доставка однозначно экономит время и не отличается от получения карты в отделении, но это не значит, что нужно не глядя принимать конверт и сразу подписывать договор.

Прежде всего следует проверить целостность конверта: на нем не должно быть следов «взлома». Если конверт окажется вскрытым, от приема карточки лучше отказаться: конфиденциальные данные могли попасть в руки мошенников.

Также следует внимательно прочитать договор.

В нем должны быть прописаны условия по передаче просроченной задолженности третьим лицам, определению курса иностранных валют и, наконец, по обслуживанию карты:

стоимость годового обслуживания;

стоимость СМС- и пуш-уведомлений;

срок грейс-периода и сумма кредитного лимита по кредитной карте;

размер процентной ставки (как по кредитной карте, так и по дебетовой, если банк начисляет остаток по счету);

лимиты и комиссии на снятие наличных, переводы.

В договор могут быть включены дополнительные платные опции, как правило, это страховка.

От них можно отказаться, поставив соответствующую отметку в документ.

Зачем курьер фотографирует паспорт и получателя карты

В договоре может быть строчка о согласии на обработку персональных данных (требование закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), делится Дубова.

Это значит, что курьер может сфотографировать клиента и его паспорт – законодательством это не запрещено.

Помимо идентификации, которую требует закон, курьер фотографирует паспорт получателя карты в том числе и для подтверждения, что карта вручена непосредственно ему.

С этой же целью служба безопасности банка контролирует своих сотрудников-курьеров, чтобы те не вручили карточку постороннему лицу, рассказывает юрист Арег Оганесян.

В фотографировании с договором нет ничего криминального, а вот фотография с раскрытым паспортом в руках может быть опасной: если снимок попадет в руки мошенникам, они смогут использовать его для оформления микрозайма.

Можно ли отказаться фотографироваться для получения карты

Можно не подписывать согласие на обработку персональных данных и не фотографироваться, сославшись на статью 152.1 ГК, которая допускает использование изображение гражданина только с его согласия, подсказывает Оганесян.

Но если отказаться от фотосъемки, банк не сможет выдать клиенту карту, поскольку это будет нарушать законодательство.

Если курьер просит сфотографироваться с паспортом в руке, следует обратиться в службу поддержки банка и уточнить, можно ли снять паспорт отдельно, а самому сфотографироваться с договором.

Как активировать карту

Любую карту – дебетовую и кредитную, новую и перевыпущенную, выданную в отделении или доставленную курьером – нужно активировать.

Без активации не получится оплачивать покупки, совершать переводы или снимать наличные.

Есть два способа активации карточки:

в мобильном приложении – выбрать соответствующую функцию и установить ПИН-код;

по телефону – позвонить на горячую линию банка и следовать указаниям оператора.

Важно: до активации карты не взимается плата за годовое обслуживание, уведомления, не начисляются проценты на остаток.

Кроме того, если карта не активирована, может быть уменьшен лимит по кредитной карте – это зависит от банка. Так бывает, если увеличилась долговая нагрузка клиента (появились новые займы).