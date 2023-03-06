НДС

Цитата дня. Про подходы к НДС

Любопытное интервью о своих будущих методах работы дал новый руководитель Управления Федеральной налоговой службы Самарской области Кирилл Князев.

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Цитата дня. Про подходы к НДС

В беседе с журналистами Князев рассказал, как будет строить работу с подчиненными и что поменяет в работе налоговой с налогоплательщиками.

Вот, например, что он думает про НДС:

«Нужно снять проблематику и те признаки нарушения, которые есть. Мы же не априори правы. Мы при помощи наших автоматизированных систем видим какие-то расхождения, разрывы, кто-то в цепочке прохождения товаров не заплатил НДС».

И вот как все будет меняться:

«Так вот, подход – заставить заплатить НДС – неверный. Должен быть подход – выяснить почему не заплатили».

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