Как проверять контрагентов через скоринговую систему

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, как предприятия могут и должны обезопасить себя от этих рисков.
Проверка или скорингТщательный подбор контрагентов сбережёт репутацию компании и сократит налоговые риски те, что несет в себе применение статьи 54.1 НК. Самое простое – это изучить предприятия-кандидаты на наличие или отсутствие задолженности, проверить достоверность сведений в реестрах и системах, а также другие параметры, которые входят в понятие «информация о налоговом статусе».
Это первый этап отсева возможных партнеров. Но можно пойти и дальше. Для этого применить скоринговый подход.
Что такое скорингСлово «скоринг» родом из английского языка, с него score переводится как счет.
Объём необходимой для создания скоринговой системы на предприятие формируется исходя из четко определённых задач. Наиболее надежной и достоверной является только информация о разовых событиях и информация, формируемая внутри компании.
Когда информации недостаточно и/или она несвоевременна, результат скоринговых расчетов создаётся за счёт нескольких оценок и того как они могут повлиять на дальнейшие события. Благодаря этому уже накоплена значительная методология и практика скоринга.
Разберём, например, репутационный индекс. Он определяет факторы риска по наихудшему значению из трех индексов: должной осмотрительности; финансового риска; платежной дисциплины.
1. Индекс должной осмотрительности (ИДО).
ИДО, по информации из СПАРК, рассчитывается по 39 факторам, которые выясняют, является ли контрагент «однодневкой», «брошенным активом», «транзитной единицей». Этот индекс постоянно уточняется и тестируется.
2. Индекс финансового риска (ИФР).
ИФР с помощью финансового анализа изучает платежеспособность контрагента и вероятность возникновения у него финансовых проблем. Индекс также требует постоянного уточнения.
3. Индекс платежной дисциплины (Paydex).
Этот аналитический показатель демонстрирует сколько компании в среднем потребуется времени для исполнения своих финансовых обязательств по контракту. Индекс постоянно меняется, что отражает тенденции финансового положения у контрагента.
Как это работает на практикеСхема простой системы скоринга, чтобы определить уровень риска надежности контрагента, разделяет информацию о контрагенте на шесть групп:
- Показатели профиля.
- Репутация.
- Финансовая оценка.
- Налоговые и прочие социальные обязательства.
- Показатели, основанные на истории взаимоотношений с контрагентом.
- Макроэкономические показатели.
- данные, что по договору предоставил контрагент;
- данные из открытых внешних источников (СПАРК), а также кредитных учреждений;
- собственные данные.
- от 80 до 100 баллов – это показатель высокой надежности контрагента;
- от 50 до 79 баллов – приемлемой надежности;
- от 25 до 49 баллов – низкой надежности;
- ниже 24 считаем уровнем ненадежности.
Роботизированный скорингЭту работу можно отдать и роботу. Примерно за месяц его необходимо настроить для проверки контрагента. В этом случае упрощенный алгоритм, следующий:
- сбор информации о контрагенте из списка интересующих ресурсов;
- расчет суммарного риска и определение стоп-факторов с помощью скоринговой модели (она настраивается под потребности заказчика с возможностью добавить источники и ресурсы, например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ОКВЭД, «Прозрачный бизнес», ЕФРСБ, ЕИС в сфере закупок, картотека арбитражных дел);
- оценка и присваивание контрагенту по баллу за каждый показатель;
- формирование внутреннего рейтинга контрагентов;
- результаты работы уходят на электронную почту ответственному сотруднику.
- экономит время на массовую проверку контрагентов, сокращается свои финансовые и репутационные риски;
- создаёт единые стандарты проверки и внутренний рейтинг благонадежности контрагентов;
- формирует отчетность о проделанной проверке.