Проверка контрагентов

Как проверять контрагентов через скоринговую систему

Ежегодно в России предприниматели теряют сотни миллионов рублей убытками из-за неисполнения обязательств недобросовестными контрагентами. В условиях нестабильной экономической ситуации особенно важно понимать, с каким контрагентом можно работать, а с каким нет.

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Как проверять контрагентов через скоринговую систему
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, как предприятия могут и должны обезопасить себя от этих рисков.

Проверка или скоринг

Тщательный подбор контрагентов сбережёт репутацию компании и сократит налоговые риски те, что несет в себе применение статьи 54.1 НК. Самое простое – это изучить предприятия-кандидаты на наличие или отсутствие задолженности, проверить достоверность сведений в реестрах и системах, а также другие параметры, которые входят в понятие «информация о налоговом статусе».

Это первый этап отсева возможных партнеров. Но можно пойти и дальше. Для этого применить скоринговый подход.

Что такое скоринг

Слово «скоринг» родом из английского языка, с него score переводится как счет.

Скоринг – изначально банковская практика для оценки клиентов, которая сейчас нашла применение в реальном секторе экономики, чтобы управлять рисками ликвидности и кредитными рисками. Оторвавшись от породивших скоринговый подход банков, методика в новых для неё условиях изменилась.

Для начала оценки надежности контрагента по скоринговой системе смотрим на степень влияния информации о событии, которое может быть, как разовым (допустим факт смены собственника или высшего менеджмента), так и долговременными (тут речь может идти, например, о влиянии мировой ситуации на сферу, в которой работает компания). Имеет значение даже косвенная информация: наличие лицензий, сообщения в СМИ, штат сотрудников, наличие вакансий и т. д., и т. п.

Объём необходимой для создания скоринговой системы на предприятие формируется исходя из четко определённых задач. Наиболее надежной и достоверной является только информация о разовых событиях и информация, формируемая внутри компании.

Когда информации недостаточно и/или она несвоевременна, результат скоринговых расчетов создаётся за счёт нескольких оценок и того как они могут повлиять на дальнейшие события. Благодаря этому уже накоплена значительная методология и практика скоринга.

Разберём, например, репутационный индекс. Он определяет факторы риска по наихудшему значению из трех индексов: должной осмотрительности; финансового риска; платежной дисциплины.

1. Индекс должной осмотрительности (ИДО).

ИДО, по информации из СПАРК, рассчитывается по 39 факторам, которые выясняют, является ли контрагент «однодневкой», «брошенным активом», «транзитной единицей». Этот индекс постоянно уточняется и тестируется.

2. Индекс финансового риска (ИФР).

ИФР с помощью финансового анализа изучает платежеспособность контрагента и вероятность возникновения у него финансовых проблем. Индекс также требует постоянного уточнения.

3. Индекс платежной дисциплины (Paydex).

Этот аналитический показатель демонстрирует сколько компании в среднем потребуется времени для исполнения своих финансовых обязательств по контракту. Индекс постоянно меняется, что отражает тенденции финансового положения у контрагента.

Серьезным недостатком в опоре на данные СПАРК считается задержка информации. В наибольшей степени это касается финансовых индексов, которые рассчитываются по данным годовых отчетов.

Как это работает на практике

Схема простой системы скоринга, чтобы определить уровень риска надежности контрагента, разделяет информацию о контрагенте на шесть групп:

  1. Показатели профиля.

  2. Репутация.

  3. Финансовая оценка.

  4. Налоговые и прочие социальные обязательства.

  5. Показатели, основанные на истории взаимоотношений с контрагентом.

  6. Макроэкономические показатели.

Опираемся и на источники информации – это:

  • данные, что по договору предоставил контрагент;

  • данные из открытых внешних источников (СПАРК), а также кредитных учреждений;

  • собственные данные.

Далее опираясь на собственный опыт и принятую практику создаём шкалу надежности в условных баллах, например, в 100 бальном диапазоне:

  • от 80 до 100 баллов – это показатель высокой надежности контрагента;

  • от 50 до 79 баллов – приемлемой надежности;

  • от 25 до 49 баллов – низкой надежности;

  • ниже 24 считаем уровнем ненадежности.

И помним, что скоринговая модель требует постоянной настройки, то есть в случае необходимости пересматривать её исходя из актуальности каждого показателя и его степени влияния на результат скоринговых расчетов.

Роботизированный скоринг

Эту работу можно отдать и роботу. Примерно за месяц его необходимо настроить для проверки контрагента. В этом случае упрощенный алгоритм, следующий:

  • сбор информации о контрагенте из списка интересующих ресурсов;

  • расчет суммарного риска и определение стоп-факторов с помощью скоринговой модели (она настраивается под потребности заказчика с возможностью добавить источники и ресурсы, например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ОКВЭД, «Прозрачный бизнес», ЕФРСБ, ЕИС в сфере закупок, картотека арбитражных дел);

  • оценка и присваивание контрагенту по баллу за каждый показатель;

  • формирование внутреннего рейтинга контрагентов;

  • результаты работы уходят на электронную почту ответственному сотруднику.

С каждой операцией робот справляется примерно за 10 минут. Получается, что в среднем за день робот обрабатывает 40-60 заявок. Человек за это время способен проверить не более 10-15 контрагентов.

В итоге с помощью робота компания:

  1. экономит время на массовую проверку контрагентов, сокращается свои финансовые и репутационные риски;

  2. создаёт единые стандарты проверки и внутренний рейтинг благонадежности контрагентов;

  3. формирует отчетность о проделанной проверке.

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