Как проверять контрагентов через скоринговую систему

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, как предприятия могут и должны обезопасить себя от этих рисков.

Проверка или скоринг

Тщательный подбор контрагентов сбережёт репутацию компании и сократит налоговые риски те, что несет в себе применение статьи 54.1 НК . Самое простое – это, проверить достоверность сведений в реестрах и системах, а также другие параметры, которые входят в понятие «информация о налоговом статусе».

Это первый этап отсева возможных партнеров. Но можно пойти и дальше. Для этого применить скоринговый подход.

Что такое скоринг

Слово «скоринг» родом из английского языка, с него score переводится как счет.

Скоринг – изначально банковская практика для оценки клиентов, которая сейчас нашла применение в реальном секторе экономики, чтобы управлять рисками ликвидности и кредитными рисками. Оторвавшись от породивших скоринговый подход банков, методика в новых для неё условиях изменилась.

Для начала оценки надежности контрагента по скоринговой системе смотрим на степень влияния информации о событии, которое может быть, как разовым (допустим факт смены собственника или высшего менеджмента), так и долговременными (тут речь может идти, например, о влиянии мировой ситуации на сферу, в которой работает компания). Имеет значение даже косвенная информация: наличие лицензий, сообщения в СМИ, штат сотрудников, наличие вакансий и т. д., и т. п.

Объём необходимой для создания скоринговой системы на предприятие формируется исходя из четко определённых задач. Наиболее надежной и достоверной является только информация о разовых событиях и информация, формируемая внутри компании.

Когда информации недостаточно и/или она несвоевременна, результат скоринговых расчетов создаётся за счёт нескольких оценок и того как они могут повлиять на дальнейшие события. Благодаря этому уже накоплена значительная методология и практика скоринга.

Разберём, например, репутационный индекс. Он определяет факторы риска по наихудшему значению из трех индексов: должной осмотрительности; финансового риска; платежной дисциплины.

1. Индекс должной осмотрительности (ИДО).

ИДО, по информации из СПАРК, рассчитывается по 39 факторам, которые выясняют, является ли контрагент «однодневкой», «брошенным активом», «транзитной единицей». Этот индекс постоянно уточняется и тестируется.

2. Индекс финансового риска (ИФР).

ИФР с помощью финансового анализа изучает платежеспособность контрагента и вероятность возникновения у него финансовых проблем. Индекс также требует постоянного уточнения.

3. Индекс платежной дисциплины (Paydex).

Этот аналитический показатель демонстрирует сколько компании в среднем потребуется времени для исполнения своих финансовых обязательств по контракту. Индекс постоянно меняется, что отражает тенденции финансового положения у контрагента.

Серьезным недостатком в опоре на данные СПАРК считается задержка информации. В наибольшей степени это касается финансовых индексов, которые рассчитываются по данным годовых отчетов.

Как это работает на практике

Схема простой системы скоринга, чтобы определить уровень риска надежности контрагента, разделяет информацию о контрагенте на шесть групп:

Показатели профиля. Репутация. Финансовая оценка. Налоговые и прочие социальные обязательства. Показатели, основанные на истории взаимоотношений с контрагентом. Макроэкономические показатели.

Опираемся и на источники информации – это:

данные, что по договору предоставил контрагент;

данные из открытых внешних источников (СПАРК), а также кредитных учреждений;

собственные данные.

Далее опираясь на собственный опыт и принятую практику создаём шкалу надежности в условных баллах, например, в 100 бальном диапазоне:

от 80 до 100 баллов – это показатель высокой надежности контрагента;

– это показатель высокой надежности контрагента; от 50 до 79 баллов – приемлемой надежности;

– приемлемой надежности; от 25 до 49 баллов – низкой надежности;

– низкой надежности; ниже 24 считаем уровнем ненадежности.

И помним, что скоринговая модель требует постоянной настройки, то есть в случае необходимости пересматривать её исходя из актуальности каждого показателя и его степени влияния на результат скоринговых расчетов.

Роботизированный скоринг

Эту работу можно отдать и роботу. Примерно за месяц его необходимо настроить для проверки контрагента. В этом случае упрощенный алгоритм, следующий:

сбор информации о контрагенте из списка интересующих ресурсов;

расчет суммарного риска и определение стоп-факторов с помощью скоринговой модели (она настраивается под потребности заказчика с возможностью добавить источники и ресурсы, например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ОКВЭД, «Прозрачный бизнес», ЕФРСБ, ЕИС в сфере закупок, картотека арбитражных дел);

оценка и присваивание контрагенту по баллу за каждый показатель;

формирование внутреннего рейтинга контрагентов;

результаты работы уходят на электронную почту ответственному сотруднику.

С каждой операцией робот справляется примерно за 10 минут. Получается, что в среднем за день робот обрабатывает 40-60 заявок. Человек за это время способен проверить не более 10-15 контрагентов.