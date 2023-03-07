Принимаемые расходы при УСН в 2022-2023 годах

Условия признания (принятия) расходов при УСН

НК предъявляет к расходам при УСН достаточно жесткие требования.

Перечень расходов, принимаемых при УСН, строго ограничен. Учесть для упрощенного налога можно только те расходы, которые поименованы в п. 1 ст. 346.16 НК. Если расхода там нет, то уменьшить на него налоговую базу нельзя.

С 2021 года в список разрешенных расходов упрощенцев включили траты на профилактику и борьбу с коронавирусом.

Принимаются только оплаченные расходы. «Упрощенцы» учитывают доходы и расходы по кассовому методу, поэтому расходы признаются для налогообложения после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).

Расходы по оплате стоимости покупных товаров признаются по мере их реализации (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).

В то же время аванс (предоплату) включить в расходы нельзя. Расходы должны быть не только оплачены, но и фактически понесены, например, должна состояться поставка материалов или произведено оказание услуг.

На момент предоплаты сами расходы еще отсутствуют, поэтому она не может уменьшить налоговую базу по УСН (письмо Минфина от 03.04.2015 № 03-11-11/18801).

Расходы должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 252 НК, т. е. быть: обоснованными (под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме); подтвержденными оправдательными документами; произведенными для деятельности, направленной на получение дохода.

Отдельные виды расходов должны признаваться в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль. Например, это касается рекламных расходов, процентов по долговым обязательствам и т. п.

Расходы на рекламу при УСН

Расходы на рекламу при УСН учитываются по правилам, установленным п. 4 ст. 264 НК (п. 2 ст. 346.16 НК). Это значит, что некоторые из них придется нормировать.

Не нормируются только:

расходы на рекламные мероприятия, проведенные посредством использования СМИ (объявления в печати, теле- и радиопередачи) и информационно-телекоммуникационных сетей, а также при кино- и видеообслуживании;

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях; оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов; уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании; изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о самой организации, реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания.

Все остальные рекламные расходы признаются в размере, не превышающем 1% от выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК.

Данный норматив считается нарастающим итогом с начала года.

Сверхнормативные расходы на следующий год не переносятся.

Поскольку доходы «упрощенцы» учитывают по оплате, в расчет рекламного норматива включаются и суммы полученной предоплаты. При возврате аванса норматив корректируется – причем на возвращаемую сумму уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат (письмо Минфина от 11.02.2015 № 03-11-06/2/5832).

Пример

Организация получила аванс в 2022 году и учла его при расчете норматива расходов на рекламу, аванс же был возвращен покупателю в 2023 году.

В данном случае пересчитывать норматив и корректировать расходы 2022 года не нужно, возврат следует учесть при расчете норматива в 2023 году.

Являются ли рекламными расходы на создание сайта при УСН

Скорее всего, учесть расходы на создание сайта в качестве рекламных не получится.

Если налогоплательщику принадлежат исключительные права на сайт, то учитывать его нужно как нематериальный актив (подп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо УФНС по г. Москве от 16.12.2011 № 20-14/2/122096@) или как расходы на приобретение исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, предусмотренные подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК (письмо Минфина от 16.12.2011 № 03-11-11/317).

К расходам на рекламу в этом случае можно отнести затраты на продвижение сайта (письмо Минфина от 16.12.2011 № 03-11-11/317) – это будут ненормируемые рекламные расходы.

Однако если вы получаете не исключительные права на сайт, а только право пользования с целью размещения на нем информации об организации, ее деятельности, товарах, работах или услугах, то расходы вполне могут признаваться рекламными.

Чиновники с этим согласны (письма Минфина от 11.06.2019 № 03-11-11/42629, от 28.07.2009 № 03-11-06/2/136, УФНС по г. Москве от 16.12.2011 № 20-14/2/122096@).

Представительские расходы при УСН

Как мы сказали выше, одним из условий признания расходов при УСН является их наличие в закрытом перечне расходов, установленном п. 1 ст. 346.16 НК.

Представительские расходы, к сожалению, в этом перечне отсутствуют, а значит, уменьшить за счет них единый упрощенный налог не получится.

На это Минфин обращал внимание еще в 2003–2004 годах в своих письмах от 11.10.2004 № 03-03-02-04/1/22 и 31.07.2003 № 04-02-05/3/61.

Итоги

Чтобы произведенные расходы можно было принять для целей уменьшения налоговой базы по УСН, они должны удовлетворять целому ряду условий.

Невыполнение хотя бы одного из них приведет к отказу налоговиками в признании расходов и доначислению налога.