Что нового в 1С:БГУ в марте

В статье расскажем о том, какие обновления были внесены в программу в последнем релизе.
Инвентаризация
Поддержаны доведенные письмом Минфина от 16.02.2023 № 23-01-06/12981 «О разработке регламентов реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним» указания по проведению инвентаризации дебиторской задолженности по доходам по состоянию не позднее 1 апреля 2023.
В документ «Инвентаризация расчетов по поступлениям» добавлены поля для указания долгосрочной и просроченной задолженности, даты образования задолженности, предельной даты исполнения.
Добавленные поля включены в новую печатную форму «Инв. опись (ф. 0504091) расширенная (в ред.103н)».
Налоговая и статистическая отчетность
В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов добавлены:
Заявление о предоставлении рассрочки по уплате страховых взносов (КНД 1150135) в соответствии с постановлением Правительства от 29.04.2022 № 776 (рекомендовано письмом ФНС от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс).
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья (КНД 1111065) (утверждено приказом ФНС от 11.12.2020 № КЧ-7-15/898@);
Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.
Реализованы новые правила заполнения регламентированной формы статистики «11 (краткая)», согласно приказа Росстата от 30.11.2022 № 881.