Что нового в 1С:БГУ в марте

В статье расскажем о том, какие обновления были внесены в программу в последнем релизе.

Инвентаризация

Поддержаны доведенные письмом Минфина от 16.02.2023 № 23-01-06/12981 «О разработке регламентов реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним» указания по проведению инвентаризации дебиторской задолженности по доходам по состоянию не позднее 1 апреля 2023.

В документ «Инвентаризация расчетов по поступлениям» добавлены поля для указания долгосрочной и просроченной задолженности, даты образования задолженности, предельной даты исполнения.

Добавленные поля включены в новую печатную форму «Инв. опись (ф. 0504091) расширенная (в ред.103н)».

Налоговая и статистическая отчетность

В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов добавлены:

Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.

Реализованы новые правила заполнения регламентированной формы статистики «11 (краткая)», согласно приказа Росстата от 30.11.2022 № 881.