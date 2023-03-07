Что нового в 1С:БГУ в марте

В программу внесли изменения, поддерживающие указания Минфина по проведению инвентаризации дебиторской задолженности по доходам. Помимо этого, добавлены два заявления, используемые при взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков.

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Что нового в 1С:БГУ в марте
Иллюстрация: senivpetro/freepik

В статье расскажем о том, какие обновления были внесены в программу в последнем релизе.

Инвентаризация

Поддержаны доведенные письмом Минфина от 16.02.2023 № 23-01-06/12981 «О разработке регламентов реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним» указания по проведению инвентаризации дебиторской задолженности по доходам по состоянию не позднее 1 апреля 2023.

  • В документ «Инвентаризация расчетов по поступлениям» добавлены поля для указания долгосрочной и просроченной задолженности, даты образования задолженности, предельной даты исполнения.

  • Добавленные поля включены в новую печатную форму «Инв. опись (ф. 0504091) расширенная (в ред.103н)».

Налоговая и статистическая отчетность

В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов добавлены:

Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.

Реализованы новые правила заполнения регламентированной формы статистики «11 (краткая)», согласно приказа Росстата от 30.11.2022 № 881.

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