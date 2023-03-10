Страховые взносы-2023: тарифы, КБК, уплата. Что изменил СФР

Предельная база для начисления страховых взносов

До 2023 года была разная предельная база по взносам на обязательное пенсионное и социальное страхование.

С 2023 года предельная база единая. Ее установили постановлением Правительства от 25.11.2022 № 2143.

Предельная база для начисления страховых взносов в 2023 году = 1 917 000 руб.

Формула для расчета предельной базы такая: средняя зарплата по России х 12 × 2,3.

На 2023 год расчет базы такой: 69 452 × 12 × 2,3 = 1 916 875 рублей, с учетом округления 1 917 000 руб.

Кстати, сначала в НК РФ была прописана другая формула для расчета предельной базы, без коэффициента 2,3. Планировали индексировать базу для ОПС за 2022 год.

Но в итоге в НК РФ прописали менее выгодную для бизнеса формулу.

В итоге рост предельной базы по сравнению с показателем 2022 года составил 22,4%.

А чем выше предельная база, тем меньше пенсионных баллов начислят работникам. Чтобы в 2023 году заработать столько же баллов, сколько и за 2022 год, надо, чтобы ваша зарплата также выросла на 22,4%.

Кроме того, чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес.

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Тарифы страховых взносов в 2023 году

Единый тариф взносов такой: 30% – до предельной базы;

15,1% – свыше предельной базы.

Но есть и льготные тарифы: 15%, 7,6%, 0%.

Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков действует льготный тариф.

Категория плательщиков Тариф На какой период СОНКО на УСН 7,6 % 2023 – 2024 Благотворительные организации на УСН IT-компании С 2023 года Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе Резиденты ТОСЭР Резиденты свободного порта Владивосток Резиденты ОЭЗ в Калининградской области Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции Организации на Курильских островах Плательщики с выплатами членам экипажей судов 0 % 2023 – 2027 Участники САР в Калининградской области и Приморском крае Участники проекта «Сколково» 15 % С 2023 года Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ Общепит

Для расчета взносов по льготному тарифу 15% берут МРОТ на 1 января. В 2023 году МРОТ для расчета взносов составляет 16 242 руб.

Какие выплаты облагаются страховыми взносами

В 2023 году по-прежнему страховыми взносами облагаются выплаты по трудовым договорам, то есть, зарплата сотрудников.

По сравнению с 2022 произошли некоторые изменения в плане базы, облагаемой взносами. Круг застрахованных лиц по разным видам страхования (ОПС, ОМС, ОСС) раньше был разный. Теперь это унифицировали.

В частности, взносами по единому тарифу теперь облагаются выплаты по договорам ГПХ, которые раньше не облагались взносами по ОСС (по временной нетрудоспособности и материнству). По этой причине теперь у работников по договорам ГПХ появилось право на оплату больничных (при соблюдении ряда условий).

Также по единому тарифу теперь облагаются выплаты иностранным работникам, которые ранее не облагались взносами на медицинское страхование. По этой причине иностранцы теперь застрахованы в системе ОМС и с них не надо требовать полис ДМС при трудоустройстве.

Срок уплаты страховых взносов и сдачи отчетности

С 2023 года срок уплаты страховых взносов по НК РФ – 28 число следующего месяца.

Причем до 25 числа следующего месяца надо сдать уведомление по ЕНП. Но за последний месяц квартала уведомление не нужно, потому что в это время надо сдать расчет по страховым взносам (РСВ).

Форма РСВ с 2023 года новая. Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

РСВ по-прежнему надо сдавать в налоговую инспекцию. Срок сдачи – 25 число месяца, следующего за кварталом.

Кроме того, в дополнение к РСВ надо ежемесячно сдавать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ). В них сумма страховых взносов не отражается, но отражаются начисления, облагаемые взносами.

Смотрите в нашей таблице, какую отчетность надо сдавать по страховым взносам в 2023 году.

Дата Что надо сдать 27.02.2023 Уведомление за январь ПСФЛ за январь 27.03.2023 Уведомление за февраль ПСФЛ за февраль 25.04.2023 РСВ за 1 квартал ПСФЛ за март 25.05.2023 Уведомление за апрель ПСФЛ за апрель 26.06.2023 Уведомление за май ПСФЛ за май 25.07.2023 РСВ за 2 квартал ПСФЛ за июнь 25.08.2023 Уведомление за июль ПСФЛ за июль 25.09.2023 Уведомление за август ПСФЛ за август 25.10.2023 РСВ за 3 квартал ПСФЛ за сентябрь 27.11.2023 Уведомление за октябрь ПСФЛ за октябрь 25.12.2023 Уведомление за ноябрь ПСФЛ за ноябрь

Платежные новшества

Правила уплаты страховых взносов с 2023 года кардинально поменялись.

Дело в том, что с 2023 года все налоги и взносы надо платить в виде единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

КБК ЕНП – 18201061201010000510.

Но так как уплата происходит ранее сдачи РСВ, то нужно еще сдавать уведомления, чтобы налоговики начислили взносы. Если их уплатить, но уведомление не сдать, то это будет равносильно неуплате, будут идти пени.

Однако в 2023 году действует еще один вариант уплаты страховых взносов на конкретный КБК взносов с указанием ОКТМО и периода.

Такая платежка будет одновременно служить уведомлением.

КБК взносов по единому тарифу – КБК = 18210201000011000160.

В любом случае платить страховые взносы надо в УФК по Тульской области. Реквизиты получателя едины для бизнеса из всех регионов.

Смотрите в нашей таблице, какие реквизиты будут в платежном поручении при этих двух способах.

Поле платежки Уплата на ЕНП + уведомление Уплата на КБК взносов (платежка = уведомление) 101 (статус) 01 02 13 (банк получателя) ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 (БИК банка получателя) 017003983 15 (№ счета банка получателя) 40102810445370000059 16 (получатель) Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 (№ казначейского счета) 03100643000000018500 61 (ИНН получателя) 7727406020 103 (КПП получателя) 770801001 104 (КБК) 18201061201010000510 18210201000011000160 105 (ОКТМО) 0 ОКТМО по месту учета работодателя 106 (основание платежа) 0 0 107 (налоговый период) 0 Конкретный период (МС.01.2023, МС.02.2023 и т.д.) 108 (номер документа) 0 109 (дата документа) 0

Образцы платежки и уведомления:

Образец платежки-уведомления:

Страховые взносы ИП в 2023 году

Помимо страховых взносов за работников (если они есть), ИП еще платит фиксированные взносы за себя.

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С 2023 года у взносов ИП тоже единый тариф (ОПС + ОМС).

Взносы ИП за себя в 2023 году составляют 45 842 + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

У взносов в 1% есть максимум – 257 061 руб.

С 2023 года КБК по взносам ИП поменялись.

Смотрите в нашей таблице размер взноса ИП и КБК

Взносы Сумма КБК Фиксированные взносы 45 842 18210202000011000160 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 18210203000011000160 Максимальная сумма взносов ИП 257 061 + 45 842 = 302 903

Для начисления взносов 1% при УСН «доходы» учитывают только доходы, для УСН «доходы минус расходы» и ОСНО учитывают доходы за минусом расходов, для ПСН – потенциальный доход из патента.

Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год: до 09.01.2024 (так как 31.12.2023 – выходной) – взносы в сумме 45 842 руб.;

до 01.07.2024 – взносы в размере 1%.

Платить взносы ИП, также как взносы за работников, надо в виде ЕНП. Но по фиксированным взносам уведомления не нужны. Взносы ИП налоговики начислят без уведомления.

Но по фиксированным взносам есть важный нюанс по уплате, если ИП хочет уменьшить свой налог по УСН или ПСН на взносы в течение года, не дожидаясь срока их уплаты по НК РФ (09.01.2024 и 01.07.2024).

У ИП есть два способа уплаты своих взносов для уменьшения налогов:

платить на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете (оно может быть только электронным);

платить на КБК взносов.

Смотрите в нашей таблице, какие реквизиты будут в платежном поручении при этих двух способах.

Поле платежки Уплата на ЕНП + заявление Уплата на КБК взноса 101 (статус) 01 02 13 (банк получателя) ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 (БИК банка получателя) 017003983 15 (№ счета банка получателя) 40102810445370000059 16 (получатель) Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 (№ казначейского счета) 03100643000000018500 61 (ИНН получателя) 7727406020 103 (КПП получателя) 770801001 104 (КБК) 18201061201010000510 18210202000011000160 – взносы в фиксированном размере 18210203000011000160 – взносы 1% 105 (ОКТМО) 0 ОКТМО по месту учета ИП 106 (основание платежа) 0 0 107 (налоговый период) 0 ГД.00.2023 108 (номер документа) 0 109 (дата документа) 0

Взносы на травматизм

Страховые взносы по производственному травматизму не входят в состав ЕНП. Соответственно, уведомление на них тоже не сдают.

Эти взносы платят не в налоговую, а в Социальный фонд.

Срок уплаты взносов – до 15 числа следующего месяца.

Тариф взносов – от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска. Ежегодно компании подтверждают основной вид деятельности и фонд присваивает конкретный тариф.

КБК для взносов на травматизм – 79710212000061000160.

Реквизиты для уплаты в каждом регионе свои. Их можно найти на сайте регионального СФР.

В платежном поручении надо указать свой ОКТМО.

Статус плательщика – 08.

Образец платежки по взносам на травматизм:

Пенсионные баллы за счет взносов за 2023 год

С 2023 года кардинально поменялась формула расчета пенсионных баллов.

Раньше расчет шел от взносов на пенсионное страхование. Теперь тариф взносов единый, поэтому и формула претерпела изменения.

Не все взносы, исчисленные с вашей зарплаты, отражаются на вашем лицевом счете. Туда идет только индивидуальная часть тарифа.

В 2022 году взносы считали по тарифу 22%, а на ИЛС шли только 16%.

В 2023 году на ОПС из единого тарифа идет 72,8%, а на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) из них идет 53,4%.

То есть, посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. На выходе будет сумма взносов на ИЛС.

Формула пенсионного балла такая: ИПК = Взносы на ИЛС / Взносы от предельной базы х 10.

Допустим, ваша зарплата за 2023 год – 500 000 руб.

Взносы по единому тарифу = 500 000×30% = 150 000 руб. Столько за вас заплатит работодатель.

Из них взносы на ОПС = 150 000×72,8% = 109 200 руб.

Отразится на ИЛС = 109 200 / 72,8% х 53,4% = 80 100 руб.

ИПК = 80 100 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 2,608.

В 2033 году стоимость пенсионного балла – 123,77 руб.

Для ИП расчет пенсионных взносов на ИЛС по другой формуле.

В 2023 году на ИЛС пойдет 58,2603% от общих взносов.

45 842×58,2603% = 26 707,69 руб.

Формула балла – такая же, как для наемных работников.

ИПК = 26 707,69 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 0,870.

То есть, уплатив фиксированные взносы в 2023 году, ИП получит прибавку к будущей пенсии в размере 107 руб. 68 коп. (0,870×123,77).