Что вам даст финансовая отчетность и зачем ее анализировать

Что за анализ вам нужен

Анализ финансовой отчетности – это искусство преобразовывать данные, которые содержатся в финансовой отчетности, в информацию для принятия обоснованных решений.

Если представлять очень коротко, что содержится в финансовой отчетности, то схема будет такая:

Давайте по очереди разберем, что это такое.

Что содержит финансовая отчетность

Итак, сначала бухгалтерский баланс. Он отражает финансовое положение организации в определенный момент времени.

Он показывает, что у вас есть (это активы), сколько вы должны поставщикам и кредиторам (обязательства), и что осталось. Последнее – это активы за вычетом обязательств, известных как капитал или собственный капитал.

Баланс представляет собой, по сути, медицинский снимок финансового положения компании на определенную дату.

Отчет о прибылях и убытках измеряет результаты операций за определенный период времени. Если баланс представляет собой снимок, отчет о прибылях и убытках – это движущееся изображение.

Проще говоря, в балансе указывается состояние вашей компании, а в отчете о прибылях и убытках рассказывается, как ваша компания работала в прошлом году.

Третий основной финансовый отчет – это отчет о движении денежных средств. Он содержит полезную информацию о притоке и оттоке денежных средств, которую невозможно найти в балансе и отчете о прибылях и убытках.

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Что даст анализ финансовой отчетности

Во-первых, он позволит выявить недостатки компании.

Если проблемы, которые влияют на вашу фирму, выявлять на раннем этапе, то менеджеры смогут скорректировать стратегию для повышения эффективности бизнеса.

Некоторые проблемы определить трудно. Фирма, которая, кажется, получает прибыль, но постоянно испытывает недостаток в деньгах, может обратиться к финансовому анализу, чтобы определить причину проблемы.

Инвесторы тоже заинтересованы в выявлении проблемных компаний как можно раньше. Никто не хочет оставаться на тонущем корабле дольше, чем надо. Кредиторы же на основе полученной информации оценивают риски и целесообразность выдачи займов.

Во-вторых, анализ даст выявить сильные стороны компании, чтобы эти сильные стороны могли быть усилены и использованы с наибольшим потенциалом. Это, конечно, далеко не все – но во всяком случае, основные направления результатов, которые можно получить по итогам анализа.

Как научиться анализировать финансовую отчетность

Этот навык в самом глобальном смысле даст курс повышения квалификации «Клерка» – «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП – 2023». По его итогам научитесь:

понимать, куда уходят деньги компании;

на понятном языке доносить эту ценную информацию до руководства и собственников;

понимать потенциал компании, ее сильные и слабые стороны, чтобы на этой основе участвовать в принятии важных управленческих решений.

И конечно, ваш статус как специалиста будет на порядок выше нынешнего. Бухгалтер со знанием управленческого учета – это большое сокровище для бизнеса.

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