Отказ в приеме декларации: что делать

Основания для отказа в приеме декларации

Бумажную декларацию не примут, если (пп. 1–5, 8 п. 19, пп. 142, 152 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@):

ее подали не в ту инспекцию;

ее подали не по установленной форме;

документ не подписал директор (ИП) или представитель по доверенности;

в ней нет хотя бы одного реквизита: для организации – полного названия или названия обособленного подразделения, ИНН, номера корректировки декларации, названия инспекции, куда она подается; для ИП – Ф.И.О.;

руководитель (представитель) компании сдает декларацию лично и у него нет с собой паспорта;

у представителя нет с собой доверенности на подписание и (или) подачу декларации либо такая доверенность не была приложена при отправке декларации почтой.

Без доверенности подписать и подать декларацию может только директор организации (другой законный представитель) или ИП. Остальным нужна доверенность (ст. 26–29, п. п. 4, 5 ст. 80 НК).

Если в бумажной декларации есть какие-то другие недочеты, инспекция должна ее принять (пп. 143, 153 административного регламента).

Причины для отказа в приеме электронной декларации такие же, как и при подаче документа на бумаге. Однако есть две особенности (пп. 3, 6, 7 п. 19, п. 164 административного регламента):

вместо формы декларации проверяют формат . Если декларация подана не по утвержденному формату, в приеме откажут;

вместо обычной подписи директора (ИП), представителя по доверенности) проверяют электронную подпись. Она должна быть усиленной квалифицированной и принадлежать тому, от имени которого подписана декларация. То есть должны совпадать данные владельца квалифицированного сертификата и того, кого указали в титульном листе декларации в поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю».

Если декларацию подписывает представитель, то в инспекцию надо передать доверенность на него (п. 5 ст. 80 НК).

Формат и порядок направления доверенности в электронной форме утверждены приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Если в декларации обнаружатся другие недочеты, инспекция должна ее принять (п. 166 административного регламента).

Ответственность за непредставление декларации

За непредставление декларации или за ее подачу позже срока налогоплательщика могут оштрафовать.

Штрафы зависят от того, какая декларация не представлена в срок – по итогам налогового периода или промежуточная декларация (расчет) по авансовым платежам.

За непредставление декларации по итогам налогового периода или за ее подачу позже срока к ответственности привлекут:

компанию (ИП) – штраф составит 5% от не уплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и больше 30% от не уплаченного в срок налога по декларации (п. 1 ст. 119 НК). Штраф рассчитает налоговая;

директора организации (главного бухгалтера, другое должностное лицо) – в виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП). Вид наказания и точный размер штрафа в этом случае определит суд (ч. 1, 2 ст. 4.1, ч. 1 ст. 23.1 КоАП).

То, что выпишут сразу два штрафа, не противоречит закону. Виды ответственности и ее субъекты разные: компанию привлекают к налоговой ответственности, а ее должностных лиц – к административной (п. 4 ст. 108 НК).

Индивидуального предпринимателя могут привлечь только к налоговой ответственности по п. 1 ст. 119 НК. Административный штраф к нему не применяется (примечание к ст. 15.3 КоАП). Иначе получится, что за одно и то же нарушение физлицо накажут дважды.

При блокировке счетов запрещено совершать большинство платежей. Исключение составляют (п. 1 ст. 76 НК):

Ограничения суммы, на которую заблокируют счет, в данном случае нет.

Предусмотренные статьей 76 НК последствия и ограничения не применяются, если (п. 7 постановления Правительства от 02.04.2020 № 409):

счет в банке (лицевой счет в соответствии с бюджетным законодательством) открывает организация, которая ведет медицинскую деятельность , включенную в перечень видов образовательной и медицинской деятельности для применения налоговой ставки ноль процентов по налогу на прибыль;

эта организация осуществляет расходные операции для покупки медицинских изделий из абз. 3 пп. 1 п. 2 ст. 149 НК и медицинских товаров из пп. 4 п. 2 ст. 164 НК.

Для блокировки счетов и переводов электронных денег инспекторы направят в банк соответствующее решение. Его копию передадут налогоплательщику не позднее следующего рабочего дня после его принятия (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 76 НК).

Счета разблокируют после того, как будет представлена декларация. Для этого до конца следующего рабочего дня оформят решение об отмене блокировки. Затем его направят в банк в течение одного рабочего дня после принятия (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3.1, п. 4 ст. 76 НК).

За непредставление или несвоевременное представление декларации (расчета) по авансовым платежам за отчетный период к ответственности привлекут:

Заблокировать счета не могут, так как это декларации (расчеты) по авансовым платежам (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).

Могут ли отказать в приеме декларации из-за технических ошибок

Технические ошибки могут стать основанием для отказа налогового органа в приеме декларации. Все зависит от того, какая именно ошибка произошла и к каким последствиям она привела.

Например, ошибка в указании кода налоговой инспекции является основанием для отказа в приеме декларации.

Также откажут, если ИП ошибется в указании своего Ф.И.О., например, произойдет задвоение какой-либо буквы. В этом случае Ф.И.О. в электронной налоговой декларации не будет соответствовать данным владельца квалифицированного сертификата, что станет основанием для отказа в приеме документа.

Указание ошибочного КПП в декларации не является основанием для отказа в ее приеме (пп. 19, 142, 143, 152, 153, 164, 166 административного регламента, письмо Минфина от 04.07.2013 № 03-02-07/1/25589).

Если инспекция обнаружит ошибку при проверке декларации, то она направит требование о представлении пояснений или внесении исправлений.

Можно скорректировать декларацию, подав «уточненку», или направить пояснения по ошибке, не дожидаясь требования инспекции (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК).

Если произошла ошибка в ОКТМО декларации, то документ также обязаны принять, если нет других нарушений. Подавать отчетность заново не придется (пп. 19, 142, 143, 152, 153, 164, 166 административного регламента ФНС, письмо ФНС от 18.04.2014 № ПА-4-6/7440).

Если налоговики направят соответствующее требование, придется подготовить пояснения или подать «уточненку».

Также можно сдать уточненную декларацию с верными показателями или направить пояснения по ошибке до того, как инспектор пришлет требование (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК).

Что делать при получении уведомления об отказе в приеме декларации

Для начала нужно изучить уведомление об отказе в приеме декларации. В нем должна быть указана конкретная причина.

Ее нужно сравнить со случаями, в которых инспекция может отказать в приеме отчетности. Если причина отказа совпадает с такими случаями, рекомендуем исправить отчетность и сдать ее снова.

Какие-либо сроки для исправления и пересдачи отчетности не предусмотрены. Но не следует затягивать с этим, ведь налоговые органы будут считать, что отчетность не подана.

Это может грозить штрафом и блокировкой счета, если сроки на подачу отчетности истекут.

Если причина отказа не совпадает со случаями, в которых инспекция вправе это сделать, то можно по своему усмотрению:

устранить недочеты;

обжаловать действия инспекции в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде (пп. 1, 2 ст. 138 НК).

Так, иногда случается, что инспекция в уведомлении не указывает конкретные причины отказа в приеме, например: «декларация содержит ошибки и не принята к обработке, код ошибки 0000000002».

Суд может признать такое уведомление недействительным (постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.08.2018 № Ф04-2946/2018 по делу № А67-9223/2017, от 10.08.2018 № Ф04-3052/2018 по делу № А67-7970/2017).