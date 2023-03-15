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Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц

Правило о тайне банковских счетов граждан имеет несколько исключений, если речь идет об органах ФНС. Рассказываем в статье, что может быть причиной для раскрытия сведений банковской тайны и какие нормативно-правовые механизмы при этом работают.

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Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

На данный момент закон предусматривает два основания, по которым ФНС вправе получить от банка информацию о денежных суммах, зачисляемых на счет конкретного гражданина.

  • Во-первых, согласно п. 2 ст. 86 НК банк обязан выдать налоговому органу (по его запросу) справку о наличии у гражданина счетов, вкладов, а также об остатках денежных средств на них и операциях, проводимых по таким счетам и вкладам (это распространяется в т.ч. на электронные денежные средства).

Но такая информация может быть запрошена только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС в случае проведения налоговой проверки в отношении этого лица или у контрагента этого лица, деятельность которого проверяют.

При этом, как разъясняет Минфин, НК не предусматривает механизма, позволяющего банку при получении запроса от ФНС проверять наличие согласия руководителя, о котором говорит закон (письмо Минфина от 24 июля 2018 г. № 03-02-07/1/51866).

Поэтому фактически банк должен предоставить сведения о средствах на банковских счетах гражданина на основании одного лишь запроса со стороны ФНС.

Но тот же Минфин не отрицает, что запрос может быть только в рамках проведения налоговой проверки – для установления наличия или отсутствия правонарушения в действиях налогоплательщика.

Например, одно из региональных отделений ФНС возбудило проверку в отношении бывшего предпринимателя, который после снятия с учета в течение непродолжительного времени приобрел и тут же перепродал несколько объектов коммерческой недвижимости.

Из банка были получены сведения о суммах, зачисляемых на счета гражданина за период, охватываемый проверкой – в итоге подтвердилось занижение налоговой базы со стороны гражданина, с него взыскали почти 3 млн рублей налоговой недоимки вместе с неустойкой и штрафом (Четвертый КСОЮ, определение по делу № 8а-4716/2022).

Таким образом, за рамками налоговой проверки проверять, сколько денег хранят граждане на своих банковских счетах, ФНС не вправе.

С недавнего времени в законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» появилась норма, позволяющая взыскателю (если исполнительный документ находится у него на руках) запросить в налоговом органе информацию о счетах должника, а также о количестве и движении денежных средств на них (ст. 69).

Но, исходя из судебной практики, эту норму также следует трактовать во взаимосвязи с общим правилом о доступе ФНС к счетам граждан – т. е. если ФНС не проводила проверку в отношении гражданина и не располагает сведениями о суммах на его банковских счетах, она может отказать взыскателю в предоставлении такой информации.

ФНС не вправе запрашивать банк о количестве денежных средств на счетах гражданина на основании поступившего к ней запроса от взыскателя (Четвертый КСОЮ, определение по делу № 8а-7431/2021).

  • Во-вторых, банки обязаны ежегодно предоставлять информацию о процентах, которые были начислены с их стороны гражданину в рамках договора банковского вклада или банковского счета (на остаток хранящихся на нем средств). Эта обязанность не была отменена даже за те периоды, когда налогообложение процентного дохода было приостановлено (2021 – 2022 гг.).

Поэтому банки должны были представить в ФНС сведения о начисленных процентах своим клиентам из числа граждан по всем вкладам и счетам, кроме лишь рублевых счетов со ставкой не более 1% годовых и счетов-эскроу, и за 2021, и за 2022 год.

Но, опять-таки, закон не наделяет ФНС полномочиями по проверке легальности доходов гражданина на основании такой информации: максимум, что ей дозволено, это рассчитать налоговую базу и начислить НФДЛ на процентный доход сверх необлагаемой суммы, если таковой у гражданина имеется (ст. 214.2 НК).

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