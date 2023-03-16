Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Рассказываем, зачем детектор лжи используют при трудоустройстве, можно ли его избежать и как подготовиться к такому испытанию.

Зачем работодателю нужен полиграф

Вы можете быть абсолютно честны в своей анкете или на собеседовании с нанимателями, а ваша репутация действительно может быть безупречной. Но не все кандидаты так прозрачны.

Бывают и те, кто проштрафился на прошлом месте работы: присваивал корпоративное имущество или деньги, продавал коммерческую тайну или вовсе был судим. Работодатели, особенно если речь о банковской сфере, крупном бизнесе или госструктурах, не хотят получить в штат неблагонадёжного сотрудника.

Вряд ли кто-то прямо расскажет неприглядные факты о себе, так что вариант один – проверить. Именно поэтому детектор лжи в некоторых случаях – вполне оправданная мера.

Организации помощнее обычно имеют свою службу безопасности и даже свой полиграф, другие периодически обращаются за помощью к внешним экспертам и заказывают процедуру проверки у них, если хочется изучить какого-либо кандидата получше.

Но в целом испытания всегда проходят примерно одинаково: человека с помощью датчиков, установленных в области груди, живота, фаланг пальцев руки и предплечья, подключают к специальному аппарату. Во время беседы он фиксирует:

изменение артериального давления;

частоту пульса;

электрическое сопротивление кожи;

реакцию отдельных зон головного мозга;

частоту дыхания.

Любое отклонение показателей от нормальных значений сигнализирует, что человека задел вопрос, заставил выйти из равновесия и, возможно, испытуемый лукавит в своём ответе. При этом заключение о правдивости кандидата даёт не сам детектор лжи, а эксперт, который озвучивает вопросы и обрабатывает данные по показателям. От его квалификации и интерпретации ответов и зависит вердикт.

Какие вопросы стоит ожидать во время тестирования на полиграфе?

Обычно их делят на три блока:

1. Нейтральные

2. Контрольные

3. Значимые

Сам опросник составляет полиграфолог, отталкиваясь от задачи, которую ему поставил заказчик. Только специалист знает, как в таком деле правильно формулировать вопросы. А поскольку испытание на детекторе лжи – это тонкая психологическая игра, один и тот же по смыслу вопрос может звучать несколько раз в различных вариациях.

Процедура проверки на полиграфе занимает от 40 минут до 2−3 часов и, как правило, проводится только тогда, когда у работодателя на вас большие планы.

Компания приглашает на этап тестирования на детекторе лжи только тех, в ком точно заинтересована, – иначе зачем вкладывать столько временных и финансовых ресурсов в кандидата!

Анастасия, менеджер внешнеэкономической деятельности, рассказывает о своем опыте прохождения полиграфа при трудоустройстве:

«Я устраивалась на работу в компанию, которая занимается производством и поставкой детских игрушек. Занималась экономической деятельностью. Было несколько собеседований: сначала с эйчаром, потом с руководителем отдела, затем с генеральным директором. А одним из этапов был детектор лжи.

Мне объяснили, что без него на эту работу не попадёшь и компании нужно быть уверенной, что я не выдам секретную информацию. На первый взгляд меня устроили условия труда, и я согласилась. В день проверки мне задавали обычные вопросы, вроде вторник ли сегодня и действительно ли я пришла устраиваться на работу.

А потом пошли вопросы по работе на предыдущем месте: общалась ли я с конкурентами, давали ли им какую-то производственную информацию.

Были и личные вопросы про семью, детей и здоровье – употребляла ли я алкоголь или наркотики, виды которых перечисляли очень долго. Было не очень комфортно, будто я в чём-то виновата.

Испытание на полиграфе я прошла успешно, меня приняли на работу. Правда, через месяц я от них ушла из-за „серой“ зарплаты, о которой мне сразу не сказали».

Для одних кандидатов сама мысль о том, что им придётся отвечать на вопросы, будто каким-то подозреваемым, неприятна.

Даже пройдя все этапы соискания и почти получив должность, они готовы выйти из гонки, если в ней намечается детектор лжи.

«Я проходил полиграф в банке с госаккредитацией – у них это главный критерий при приёме на работу лиц, которые будут иметь доступ к счетам и персональным данным клиентов. По имеющейся у меня информации, из 20 соискателей на эту должность, приглашённых на этап собеседования с использованием полиграфа, согласились только трое, включая меня. Люди, узнав, что нужно пройти детектор лжи, говорили: „Ну, мы что-нибудь другое поищем“. И, я думаю, это не потому, что у них есть какие-то страшные скелеты в шкафу. Скорее, из-за страха ляпнуть в стрессовой ситуации что-то не то, что потом может выйти боком» – рассказывает Александр, ИТ-инженер.

Другие, наоборот, относятся к этому со здоровой долей авантюризма и любопытства. И ставят свой эксперимент, пока работодатель проводит исследования личности потенциального сотрудника.

«Я знала, что полиграф в банке, куда я устраиваюсь, – обязательная процедура. Меня это не пугало, и было даже как-то интересно. Я же понимала, что критичных последствий не наступит – максимум работодателю не понравятся ответы, и меня не возьмут. Но к уголовной ответственности же не привлекут. Так что ничего страшного не было. А ещё я проверила и утверждаю, что обмануть полиграф можно. Не знаю, какая сейчас аппаратура, я проходила в 2017 году исследования, и проводов было очень много, но местами мне удалось это сделать. Например, в вопросе про чемодан денег, который я гипотетически случайно нашла на улице, – сдам ли я его в полицию или оставлю себе. В общем, необычный опыт», прокомментировала Мария, сотрудница банка.

А это вообще законно

Трудовое законодательство не запрещает проверку соискателей на полиграфе, но напрямую эта процедура в кодексе не регламентируется.

Самое главное в этой ситуации – заручиться вашим согласием, обеспечить защиту персональных данных и не допустить утечки личной информации, которую эксперт и работодатель получают во время проверки.

Вам нужно заполнить согласие на обработку персональных данных и письменное согласие для исследования на полиграфе.

Если работодатель не взял с вас письменное согласие на проверку на полиграфе, он нарушил закон, и его могут оштрафовать: должностное лицо – на 10−20 тысяч рублей, юрлицо – на 15−75 тысяч (по ч. 2 ст. 13.11 КоАП).

Главное – помните, что только вам решать, готовы ли вы пройти полиграф ради должности – заставить никто не может. Вы вполне способны отказаться, если такая политика претит вам, а особенно если чувствуете, что работодатель или эйчар оказывает давление с помощью детектора.

Хотя часто компании готовы прямо объяснить, чем вызвана такая необходимость и честно заявляют: не пройдёте детектор – не получите работу.

С другой стороны, даже если вы высидите пару часов с проводами на теле и вытерпите все странные и даже обидные вопросы, это всё равно не гарантирует вам места в компании или повышения.

Марина, менеджер по ипотеке, прошла полиграф, но должность в компании не получила по причинам, не связанным проверкой:

«Я тогда работала в одном из гипермаркетов косметики кассиром. Мне предложили должность менеджера по работе с бонусными картами. Одним из условий был полиграф. Я хотела повышение и согласилась, хотя мне и было страшно. Насколько я понимаю, они нашли какого-то человека, у которого был этот аппарат, и заплатили ему. Я подписала какие-то бумаги, которые остались у этого мужчины, на руки мне ничего не дали. Потом мне подключили эти присоски и начали спрашивать. Про прошлую работу: имела ли дело с деньгами, были ли недостачи в кассе, проводила ли деньги мимо кассы и так далее. Менеджер сказала, что всё прошло удачно, но на эту должность меня всё равно не взяли по причине, не связанной с детектором лжи».

Можно ли оспорить результаты полиграфии? Это маловероятно.

Во-первых, по рассказам тех, кто через это прошёл, никто после процедуры не обсуждал с ними итоги подробно – их просто сразу отдавали заказчику, и он принимал решение. В лучшем случае просто сообщали, что проверку человек не провалил.

Во-вторых, сама система распознавания лжи создана так искусно, что в споре за правду соискатель может запутаться. Ведь в некоторых случаях задача эксперта – вывести его на эмоции, и это тоже часть заказа от работодателя, чтобы тот мог посмотреть, как человек реагирует на нестандартные ситуации.

Полиграфолог не имеет ничего против вас лично, просто действует как положено в такой обстановке.

«Ты сидишь под камерой. В случае возникновения спора можно посмотреть запись. В одной из неоднозначных ситуаций во время проверки мне предложили ознакомиться с видеоматериалами.

Был момент, когда я не понял вопрос, и у нас с полиграфологом завязалась эмоциональная беседа. Он предложил остановить исследование и посмотреть запись. Также мой собеседник несколько раз напоминал, что я могу встать и выйти в любой момент, если чувствую себя некомфортно.

Более того, в какой-то момент полиграфолог заявил, что я ему нахамил и что он сейчас прекратит интервью, а мне придётся уйти. Я думаю, что это был некий обязательный момент, чтобы создать стрессовую ситуацию и посмотреть, как я буду себя в ней вести.

Забегая вперёд, скажу, что после проверки оффер мне сделали, но я от него отказался. По другим причинам, никак не связанным с собеседованием», Александр, ИТ-инженер.

Одним словом, если вы соглашаетесь на испытание, то берёте ответственность на себя и понимаете, какие возможные сценарии могут быть, и что процедура будет точно не самой приятной.

С законностью вопроса понятно. Но есть и другие детали, которые и вам, и работодателю стоит учесть. Например, медицинские и этические противопоказания.

На полиграфе нельзя проверять:

детей в возрасте до 14 лет;

беременных женщин в период первого и третьего триместра;

людей, страдающих сердечными заболеваниями или заболеваниями дыхания;

людей с психическими расстройствами;

людей, менее полугода назад перенёсших инсульт, инфаркт или какие-либо серьёзные операции.

Как подготовиться к тестированию, если всё же решились на детектор лжи

Что делать, чтобы не волноваться слишком сильно и держаться достойно? Можно ли обмануть систему и датчики и утаить от работодателя то, что невыгодно вас представляет? Вопросов много.

Те, у кого этот не самый рядовой опыт уже позади, советуют оставаться самим собой и не слишком бояться. Да, обстановка не самая привычная, и ощущения – тоже.

С одной стороны, на кону стоит ваша новая должность, с другой – всего лишь должность.

Александр, ИТ-инженер советует:

«Строить из себя героя в такой ситуации не стоит. Нужно выдохнуть, по возможности расслабиться и понять, что ничего страшного не произойдёт. Это же просто полиграф, а не допрос, в котором ты, как в кино, из подозреваемого можешь стать обвиняемым. Можно, конечно, где-то недоговорить – никто не будет выбивать из вас признание. Но если у человека, предположим, были проблемы с законом, а он очень сильно хочет эту работу и отрицает это, стоит понимать, что работодатель уже предварительно сделал нужные запросы и „подноготная“ соискателя у него на руках. Так что, если тёмное прошлое всё же есть, скорее всего, о нём в компании знают уже до приглашения на полиграф. Отнекиваться смысла нет».

Тем, кто надеется обмануть полиграф, психологи советуют не пытаться делать этого – шансы ничтожны.

«Это настолько маловероятно, что всерьёз рассчитывать на это не стоит. Обмануть полиграф способны всего 8–10% людей», поясняет Марина Янкелевич, практикующий психолог, гештальт-терапевт.

Что ещё советуют специалисты

Посмотреть на проверку на полиграфе с другой стороны.

Разрешить себе испытывать негативные эмоции и переживать из-за детектора лжи.

Не употреблять алкоголь накануне и хорошо выспаться.

Возможно, первой вашей реакцией на предложение пройти проверку на полиграфе будет возмущение и внутренний отказ. Но нам кажется, что давать отрицательный ответ сразу не стоит.

Можно ещё раз перечитать наши краткие выводы об этой процедуре и только потом принимать решение:

Работодатель может заявить детектор лжи как один из этапов соискания должности – закон это не запрещает.

Согласиться или нет, решаете только вы и оформляете это письменно, если не против такого исследования.

Отказ от полиграфа фактически не может служить поводом для отказа в работе, но такое не исключено и происходит в жизни довольно часто. Работодатель имеет моральное право не доверять вам без детектора лжи.

Вы можете отказаться от проверки даже тогда, когда она уже началась. Вы свободны встать и уйти – вас ни в чём не подозревают.

Если согласились, не пытайтесь выдать себя за кого-то другого, оставайтесь собой.

Что бы вы ни выбрали, главное – помните, что объективные основания для жёстких требований найма у работодателей порой действительно есть.

В то же время следуйте поддерживающей тактике для себя: не позволяйте нарушать ваши права и личные границы и помните, что никакая должность не стоит моральных страданий.

Если хотя бы какой-то из этапов собеседований по вакансии сопряжён с этим, возможно, вам не стоит за неё бороться и нужно поискать что-то ещё.