Налоговый и отчетный период в 2023 году: что такое, когда совпадают

Что в России понимается под налоговым периодом

Налоговый период в России – это отрезок времени, по истечении которого выводится финальная налоговая база, а с нее рассчитывается и уплачивается налог (п. 1 ст. 55 НК).

В большинстве случаев данный период приравнивается к календарному году, но может составлять квартал или месяц.

В НК налоговый период длительностью менее 1 года установлен для целого ряда налогов. Так, налоговый период длиной в квартал определен для НДС (ст. 163 НК), водного налога (ст. 333.11 НК), торгового сбора (ст. 414 НК).

Самый короткий налоговый период протяженностью всего месяц определен, например, для таких налогов, как НДПИ (ст. 341 НК) и акцизы (ст. 192 НК).

Но даже законодательно установленный период не всегда бывает одинаковой продолжительности. Ст. 55 НК рассматривает такие случаи удлинения и сокращения налогового периода:

Аналогичные правила действуют для налогового периода, равного кварталу. Однако временной промежуток, позволяющий удлинить его, равен не 1 месяцу (декабрю), как для года, а 10 дням, оставшимся до конца квартала (абз. 3 п. 3.1, абз. 3 п. 3.2 ст. 55 НК).

При каких обстоятельствах налоговый период не может удлиняться и сокращаться

Налогоплательщики, работающие на специальных налоговых режимах (ЕСХН, УСН, ПСН), воспользоваться правилом изменения продолжительности налогового периода не могут (п. 4 ст. 55 НК).

Для налогового периода, определяемого как месяц, его продолжительность берется по фактическому количеству дней существования налогоплательщика в нем, если такое существование охватывает не весь этот период (пп. 3.3 и 3.4 ст. 55 НК).

Для налоговых агентов удлинение налогового периода не предусмотрено. Он может только сокращаться (п. 3.5 ст. 55 НК).

Что такое отчетный период и когда он признается равным налоговому

Отчетный период – это промежуток времени, за который налогоплательщик должен отчитаться по конкретному налогу или при необходимости перечислить аванс. Он меньше по продолжительности, чем налоговый период.

Обычно в одном налоговом периоде содержится несколько отчетных периодов, при этом законодательство определяет их точное число.

Например, для земельного налога, уплачиваемого организациями, ст. 393 НК календарный год установлен в качестве налогового периода, а кварталы, соответственно, указаны как отчетные периоды.

При этом НК предусматривает возможность совсем отказаться от отчетных периодов по отдельным видам налогов.

Например, поскольку земельный налог относится к разряду местных, органам местного самоуправления предоставлено право по этому налогу отчетные периоды не устанавливать (п. 3 ст. 393 НК). В таких случаях налоговый и отчетный периоды совпадают по продолжительности (налоговый отчетный период).

Что значит выражение «период налоговых выплат»

Период налоговых выплат – это временной промежуток по окончании налогового периода, когда в законодательно определенные сроки налогоплательщики производят налоговые платежи в бюджет.

Обычно употребляется выражение «срок уплаты налога» – он, как и длительность налогового периода, определяется нормами НК.

Предельные сроки уплаты, как правило, из года в год остаются неизменными, и налогоплательщик заранее к ним готовится, чтобы оплатить свои налоговые обязательства в срок и в полном объеме.

Однако под давлением обстоятельств коррекции все-таки производятся. Например, для такого налога, как НДС, законодателями неоднократно за последние годы изменялся срок и порядок уплаты.

Некоторое время назад ежеквартально рассчитываемые суммы НДС уплачивались плательщиками этого налога не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сейчас срок уплаты отодвинули до 25 числа, а сумма НДС, подлежащая уплате по окончании квартала, делится на 3 части и уплачивается в течение 3 месяцев равными долями.

Можно ли изменить налоговый период

Налоговый период является одним из обязательных элементов налогообложения, без определения которого ни один налог не может быть установлен (п. 1 ст. 17 НК).

Для отдельных видов налогов коррекция длительности налогового периода возможна только при одном непременном условии – если будут внесены изменения в НК.

В том числе это касается и тех налогов, отдельные элементы которых устанавливаются и корректируются местными или региональными властями (например, они вправе устанавливать свои ставки налога, сроки уплаты и т. д.).

Итоги

Налоговый период представляет собой временной промежуток, устанавливаемый НК, по истечении которого рассчитывается и уплачивается налог.

Для большинства налогов он составляет календарный год. По отдельным налогам предусмотрен менее длительный налоговый период (квартал или месяц).

Отчетный период – это промежуток времени, за который налогоплательщик должен отчитаться и проавансировать бюджет. Такой период по продолжительности короче налогового.

В некоторых обстоятельствах отчетные периоды не устанавливаются, если это предусмотрено региональным или местным законодательством в отношении соответствующих видов налогов.