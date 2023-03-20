Долг по наследству: что делать с обязательствами умершего

Мы разбирались, какие долги переходят по наследству, а от каких можно отказаться.

Кредиты и ипотека

Ответственность наследников по долгам наследодателя описана в ГК.

В частности нельзя получить в наследство от умершего родственника квартиру и отказаться выплачивать за нее ипотеку. Те же правила касаются автокредитов, обязательств перед банком за дом, гараж, машиноместо и другое имущество.

Наследники отвечают по долгам «в пределах стоимости перешедшего имущества». То есть, если, например, долг по потребительским кредитам составляет 2 млн рублей, а стоимость унаследованного автомобиля – 1 млн рублей, то с наследника могут потребовать заплатить долги в пределах 1 млн рублей.

Если умерший оформил страхование жизни, то обязательства по погашению ипотеки ложатся на страховую компанию. От наследников потребуется предоставление свидетельства о смерти.

Если информации о том, заключал ли умерший договор страхования, нет, то данные можно получить как в страховой компании, так и непосредственно в банке – в большинстве случаев страховой полис оформляют одновременно с кредитом.

В некоторых случаях в страховой выплате может быть отказано. Например, если причина смерти должника не является страховым случаем – произошёл несчастный случай при занятии экстремальными видами спорта либо смерть произошла в результате алкогольного или наркотического отравления.

Подобные случаи не предусмотрены стандартными условиями договора страхования жизни.

Коммунальные платежи

Как и в случае с кредитами, к наследникам вместе с имуществом переходят обязательства по оплате долгов за ЖКУ: холодную и горячую воду, отопление и др. Все обязательства делятся пропорционально числу наследников.

К примеру, если наследников трое и они вступают в наследство в равных долях, то и долги за ЖКУ делятся пропорционально на три части. При этом один наследник не отвечает по обязательствам другого.

Если, к примеру, один наследник гасит свою часть долга, а двое других нет, то к наследнику № 1 претензий у контролирующих органов (управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций) быть не может.

Существует срок давности по долгам за ЖКУ. Он составляет три года. Это значит, что наследники обязаны оплатить задолженность только за этот период времени, предшествующий смерти наследодателя.

Если долг копился дольше, например 10 лет, то по закону оплата все равно должна быть произведена лишь за три года.

На вступление в наследство законом отводится полгода со дня смерти наследодателя. Это правило действует для вступления в наследство и по завещанию, и по закону. Если этот срок пропущен, вступить в наследство все еще возможно, однако это право придётся доказывать уже в судебном порядке.

Алименты

В законодательстве указывается, что права и обязанности, «неразрывно связанные с личностью наследодателя», не входят в состав наследства. Правило распространяется в т. ч. на платежи по алиментам.

Это значит, что человек, вступивший в наследство, не должен платить за наследодателя алименты.

Но что, если к моменту смерти уже накопился долг по алиментам?

Разъяснения по этому поводу дал ВС. Он привёл частный случай, когда после смерти должника в наследство на квартиру вступила его мать. При этом у умершего мужчины осталась несовершеннолетняя дочь, которой он должен был на протяжении длительного периода выплачивать алименты.

Мужчина к выполнению своих обязанностей не приступал. Верховный суд пришёл к следующему выводу:

«Задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя, – это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества. Обязанность по его исполнению переходит к наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества».

Это значит следующее: если на момент смерти у наследодателя остался неоплаченный долг по алиментам, то его должен выплатить наследник.

В данном случае – бабушка девочки. Однако от последующих обязательств по содержанию несовершеннолетнего ребёнка бабушка освобождается.

Налоги и штрафы

Если ко дню смерти у наследодателя остались неоплаченные налоговые обязательства (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физлиц и др.), то обязательства по погашению задолженности ложатся на наследников.

При этом налоговые уведомления, пришедшие уже после смерти, в расчёт можно не принимать – такие долги погашать не придётся.

У умершего человека также могут остаться штрафы, например за нарушение правил ГИБДД. Эти обязательства не переходят по наследству к родственникам.

Если нарушитель умирает, то исполнение постановления об административном правонарушении прекращается. При этом задолженность с 20 июня 2022 года должна аннулироваться автоматически без обращения в орган, который выписал штраф, либо суды.

Если не вступать в наследство, то и отвечать по долгам умершего родственника не придётся. При этом нельзя вступать в наследство частично.

К примеру, вступать в наследство на машину, по которой нет долгов, и при этом отказаться от ипотечной квартиры.

По закону наследник имеет право отказаться от наследства, а значит, и от долгов умершего, но только от наследства полностью.