Как избавиться от конфликтов на работе

В статье опишем способы устранить эти причины, найти выход в мирную офисную жизнь.

Начните с себя

Мы ни в коем случае не намекаем, что вы «конфликтный» или «токсичный» человек.

Просто саморефлексия – один из самых легких способов решить многие проблемы. Повлиять на окружающую среду и людей сложнее, чем на себя: потребуется дипломатичность, здравый смысл и смелость.

Возможно, сами вы не стремитесь к конфликтам и ненавидите в них участвовать, – это контекст, привычки или индивидуальные особенности вынуждают вас реагировать на ежедневные рабочие вызовы острее обычного. Например:

вам не хватает внимания – в том числе признания заслуг и успехов;

вы мечтаете о другой работе и неосознанно лишаете себя выбора, уйти или остаться (если будете конфликтовать – вам предложат уволиться);

вам не хватает квалификации и навыков, что приводит к частым ошибкам и вызывает критику коллег и руководителя;

вы боитесь неудачи, так что перекладываете ответственность на коллег (и они этим, естественно, недовольны);

вы перерабатываете и сильно устали, поэтому остро реагируете даже на безобидные шутки или мелкие ошибки коллег;

вы прямолинейный и требовательный человек (причем от себя тоже ждете многого), но не все коллеги понимают ваш стиль общения;

вы (пока) не знакомы с правилами цифрового этикета;

у вас есть мелкие привычки (например, жевать вареную курочку за рабочим столом или не мыть за собой кружку), которые ваши коллеги считают очень неприятными.

Со всем вышеперечисленным можно работать. Наблюдайте, просите совета, меняйтесь. Ради занятие, которое любите, становитесь более дипломатичным или развивайте навыки.

Делать свою работу в мире и согласии с коллегами станет намного приятнее.

Что делать с личной неприязнью

Бывает, что вы ежедневно ссоритесь с коллегой из-за степлера, хотя у обоих на столах по две штуки. Необъяснимая личная неприязнь не повод для стыда или чувства вины, и с ней тоже можно работать.

Учитесь контролировать эмоции . Помогут медитации, спорт, музыка, фрирайтинг (техника, предполагающая письмо без остановок и раздумий), психолог и старые как мир советы: «посмотрите на ситуацию сверху» или «представьте, что между вами стекло».

Узнайте человека ближе , даже если он вам несимпатичен. Антипатия может пройти, когда вы выясните, что он прекрасный семьянин, поет лучше Лепса, волонтерит в приюте для собак и вне работы шутит как профессиональный стендапер.

Напоминайте себе, что неприятный вам коллега – хороший человек и/или отличный специалист. Благодаря тому что он хорошо справляется со своими задачами, вам не приходится это делать за него .

Сохраняйте дистанцию. Даже на работе это возможно, особенно если предупредите о своих эмоциях непосредственного руководителя (надеемся, опытного управленца и мудрого человека).

Причина не в вас

Бывает так, что ссорятся даже хорошо воспитанные, уверенные в себе и интеллигентные люди с развитой эмпатией и нормальным чувством юмора. Конечно, не всегда «всё зависит от нас самих».

Но у вас есть выбор: сделать первый шаг и изменить отношение к ситуации или же поискать новую работу, где нет причин конфликтовать с коллегами или руководителем.

В компании плохо выстроены внутренние процессы

Как это бывает

Все сотрудники отвечают «за всё», потому что должностные инструкции составлены бестолково. Можно попросить сотрудников смежных отделов взять на себя определенные задачи, но невозможно этого потребовать, так как нет никаких регламентов.

По компании ходят мрачные или странные слухи, потому что на корпоративном портале – лишь дежурные фразы.

Что можно сделать

Запросите у HR-подразделения свои должностные инструкции , обсудите их с коллегами, найдите нестыковки и поговорите об этом с руководителем и эйчарами.

Купите книгу о цифровом этикете и поделитесь ею с коллегами. Можно создать рассылку или сделать цикл обучающих писем по мотивам книги – или вызваться добровольцем и провести внутренний мастер-класс.

Регулярно просите руководителя разъяснить слухи . Ему это быстро надоест, и он вынесет вопрос информирования сотрудников на обсуждение с вышестоящим руководством.

Воспользуйтесь ящиком для идей и предложений (можно анонимно), окнами для комментариев во внутренних опросах – предлагайте таким образом изменения. Например, создать регламент по взаимодействию отдела продаж и отдела маркетинга.

Делайте свою работу хорошо и старайтесь помогать коллегам решать их задачи. Так конфликтов станет меньше и никто не упрекнет вас в лени или безответственности.

В компании происходят серьезные перемены

Как это бывает

Компанию купил новый собственник и проводит реорганизацию. То кого-то снова сокращают, то меняют график работы, то вводят дресс-код, то велят иначе заполнять формы и документы. Коллеги знают мало и требуют ясности и определенности друг от друга.

Что можно сделать

Поговорите откровенно с руководителем , задайте ему вопросы. Попросите развеять страхи или объяснить целесообразность изменений.

Чаще общайтесь с коллегами вне работы – это снизит нервозность, сделает вас терпимее друг к другу.

Будьте готовы меняться , если любите свою работу и/или вас устраивают условия. К дресс-коду можно привыкнуть (подберите стильные вещи, которые будет хотеться надевать). Правила заполнения документов можно запомнить, а в новом графике – найти преимущества.

Изучите рынок труда . Не обязательно сразу рассылать отклики на вакансии, но для душевного спокойствия полезно понимать, что вы востребованный специалист или на рынке много аналогичных предложений. Если это не так...

...учитесь новому. Курсы повышения квалификации или переобучение на смежную специальность займут ваше время и потребуют сил. Тут уж не до конфликтов и переживаний.

Система мотивации и ротации кадров выстроена неверно

Как это бывает

Побеждает сильнейший – даже если в отделе особенно сильных несколько. У компании не хватает денег на премии всем, и острая конкуренция приводит к конфликтам.

Что можно сделать

Обсудите ситуацию с начальником. Объясните, что нынешняя система мотивации вызывает ссоры и провоцирует на интриги , из-за чего страдает результат.

Подумайте: какие нематериальные стимулы вас вдохновляют? Скидка на фитнес, фото на виртуальной доске почета или личная благодарность от клиента, выраженная письменно? Сместите фокус на то, чтобы добиваться этих стимулов (и внесите соответствующую инициативу в ящик для идей и предложений).

Станьте наставником для новичков, предложите себя в качестве тренера-практика отделу обучения персонала или в качестве эксперта – отделу коммуникаций. Всё это поможет развить личный бренд и подарит чувство реализованности, даже если из-за острой конкуренции вы получаете премию не каждый месяц.

Все сотрудники перегружены

Как это бывает

Задач так много, что пар из ушей. Начальник торопит и обвиняет в некомпетентности – и раздражение из-за его несправедливости накапливается. Хорошо, что коллеги под рукой...

Что можно сделать

Честно сообщите начальнику, что перегружены, и приведите факты. Попросите его о помощнике или о повышении зарплаты . Если это невозможно, спросите о приоритетах – какие задачи можно игнорировать.

Подумайте, как оптимизировать работу , какие методики проектного и тайм-менеджмента помогут не дублировать задачи, не возвращаться к одному и тому же снова и снова, справляться с процессами быстрее.

Оптимизировав свою работу, обсудите успехи с коллегами и предложите выработать подход к сложным и совместным задачам.

Отдыхайте качественно – это поможет справляться с большой нагрузкой. Не берите работу на дом, не тушите пожары из отпуска.

Слишком много свободного времени

Как это бывает

Иногда случается, что рабочих задач немного (например, в низкий сезон) и коллеги ссорятся от нечего делать, ради хоть какого-то развлечения.

Что можно сделать

Организуйте совместный проект . Вариантов бесконечно много: волонтерство, внутренняя рассылка, конкурс хайку среди сотрудников отдела, футбол после работы, участие в марафонах по выходным.

Поищите незакрытый участок работы и займитесь им. Скорее всего, кто-то из коллег присоединится – из интереса или от скуки.

Реализуйте амбициозную идею, которая принесет пользу компании, а вам с коллегами – премии. Например, создайте экспертный блог на сайте, или привлеките в компанию 100 новых клиентов, или соберите у них подробные положительные отзывы. Понаблюдайте за работой своего отдела – идеи обязательно появятся!

В компании не хватает ресурсов

Как это бывает

Многие учителя помнят времена, когда сами покупали в классы ватман для плакатов и туалетную бумагу.

В некоторых компаниях руководители вынуждены экономить на оборудовании, компьютерных программах, канцтоварах и кулерах – и сотрудники часто ссорятся из-за их нехватки.

Что можно сделать

Если в компании дела настолько плохи, что не хватает денег на покупку программ и оборудования, – не раздумывайте, ищите другое место работы .

Пока не нашли, избегайте ссор с коллегами: вы можете оказаться полезны друг другу, когда перестанете работать под одной крышей и делить степлер. Обсудите правила или очередность – они помогут сэкономить нервы.

Купите сами и принесите на работу необходимые вам канцтовары , но не делитесь ими с коллегами, честно объясняя причины отказа.

Поищите бесплатные аналоги программ, но перед использованием обсудите их безопасность с сисадмином компании.

Начальник стравливает вас с коллегами

Как это бывает

Руководителю интересно ссорить вас с коллегами.

Он сообщает всем разную информацию, рассказывает услышанные сплетни, называя «источники», сравнивает вас друг с другом в нелестном ключе и хвалит за достижения тех, кто не имеет к данному успеху никакого отношения.

Что можно сделать

Ищите новую работу . Начальники-интриганы редко меняются к лучшему. Откровенные беседы не помогут, и вас станут травить сильнее остальных.

Если компания проводит внутренние опросы, оставьте анонимный комментарий . В нем приводите исключительно факты. Если во время увольнения вас пригласят на exit-интервью – откровенно расскажите эйчару о ситуации с руководителем. Себе вы не поможете, но у коллег появится шанс на нового начальника.

Если уходить сейчас для вас не вариант, запретите себе поддаваться на провокации. Делайте свою работу хорошо, по мере сил поддерживайте коллег. Стройте репутацию человека, который не принимает участия в интригах (о таком не подумают плохого, даже если начальник будет на это намекать).

Рядом с вами есть токсичный персонаж

Как это бывает

Интриганом и манипулятором может быть не руководитель, а один из коллег.

Типажей много – от королевы драмы до безжалостного карьериста, и сохранять с такими людьми мир объективно трудно.

Что можно сделать

Соберите факты и доказательства и поговорите с руководителем наедине. Традиционное воспитание может вам помешать: мол, я не ябеда и не доносчик. Но если постоянные конфликты с токсичным коллегой мешают всему отделу выполнять KPI, речь уже явно не о личной вендетте.

Среди коллег есть дилетант

Как это бывает

Один из коллег не справляется с обязанностями, потому что недавно окончил вуз и недостаточно опытен, или в компании нет нормальной адаптации новичков, или человек получил работу по знакомству.

В результате остальные вынуждены брать на себя его задачи, исправлять ошибки и постоянно перестраховываться – что и создает почву для конфликтов.

Что можно сделать

Научите человека работат ь. Станьте ему наставником, познакомьте с людьми, нужными для выполнения его обязанностей, помогите составить полезные чек-листы, покажите внутренние обучающие курсы. Ваша рабочая нагрузка вырастет, но это временно.

Если человек учиться не хочет и верит, что родственные связи и неформальные отношения уберегут его проблем, – просто подождите. Со временем он перестанет справляться , и тут даже неравнодушный к человеку руководитель не найдет аргументов, чтобы сохранить его в должности.

Выполняйте свои задачи безупречно и подстраховывайтесь от неприятностей с помощью копий писем или скринов сообщений.

У коллег дурные привычки

Как это бывает

Человек постоянно опаздывает, говорит о конспирологических теориях, забывает вернуть предметы, которые ему одолжили, оставляет на рабочем столе грязные чашки, заводит посторонние разговоры и отвлекает этим остальных.

В конце концов, он может плохо пахнуть.

Что можно сделать

Организуйте собрание отдела и предложите составить список правил , которых будут придерживаться все. Можете написать правила сами, согласовать с каждым индивидуально, а коллегу-нарушителя просто с ними ознакомить.

Придумайте шуточное или вполне серьезное наказание : особую, «штрафную» шляпу, табличку на столе или обязанность неделю мыть за всеми кружки и поливать цветы. * А офисного болтуна можно в качестве наказания отправлять «убалтывать» недовольных клиентов.

О неопрятном сотруднике поговорите с кем-нибудь из HR-отдела. Они вправе что-то предпринять.

В коллективе нет авторитетного медиатора

Как это бывает

Конфликты на работе неизбежны, ведь все люди разные. Но большую часть удается быстро погасить особым людям – назовем их «медиаторами».

Это может быть старожил отдела, или человек, дипломатичный от природы, или душа компании, с которым никто не станет ссориться.

Что можно сделать

Станьте «медиатором» сами. Вам помогут книги об искусстве общения и разрешении конфликтов.

Поищите статьи и бесплатные курсы с подсказками, сходите на соответствующий тренинг.

Возможно, вечный конфликт в вашем отделе – и правда подарок, ведь поможет вам развить полезный навык и стать незаменимым сотрудником.