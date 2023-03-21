Доля закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика при осуществлении госзакупок

При проведения закупочных процедур в рамках закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (далее – закон о контрактной системе) и закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – закон о закупках) очень актуальной темой для заказчиков является доля закупок товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) у единственного поставщика.

Согласно части 1 статьи 30 закона о контрактной системе, заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, при:

проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

осуществлении закупок с учетом положений части 5 настоящей статьи.

Частью 1.1. статьи 30 установлено, что при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:

для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

услуг по предоставлению кредитов;

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего закона, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 настоящей статьи;

работ в области использования атомной энергии;

при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Таким образом, законом о контрактной системе четко регламентировано, что в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки у единственного поставщика, за исключением случаев закупки у единственного поставщика в случае, если конкурентные процедуры признаны несостоявшимися.

Пунктом 4 Положения об особенностях участия СМП установлено, что в закупках закупка у СМП осуществляется заказчиками посредством проведения торгов и иных закупок.

В соответствии с пунктом 5 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМП в закупках) годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 25% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как следует из пункта 6 Положения об особенностях участия СМП в закупках при расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются договоры, заключенные заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 настоящего Положения, а также договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с заказчиками по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 настоящего Положения.

В силу части 8.1 статьи 3 закона о закупках в случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством в соответствии с пунктом 2 части 8 настоящей статьи, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 настоящего закона, либо не размещения указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с требованиями настоящего закона. В данном случае в течение указанного периода заказчики руководствуются положениями закона о контрактной системе.

При этом Положение о об особенностях участия СМП в закупках не содержит четкого перечня способов закупки, которые не включаются в расчет годового объема закупок в размере 25%.

Органами государственной власти РФ в различных информационных письмах (письмо Минэкономразвития от 22 июня 2015 г. № Д28и-1835, письмо Минфина от 06 декабря 2018 г. № 24-05-09/88660, письмо Минфина от 22 ноября 2021 г. № 24-04-09/94110) разъяснено, что заказчики вправе проводить закупки путем проведения как конкурентных, так и неконкурентных процедур.

Однако вышеуказанные письма согласно их редакции носят информационно-рекомендательный характер, так как Минэкономразвития и Минфин не являются контрольно-надзорными органами в сфере государственных закупок, а также не обладают компетенцией по разъяснению законодательства.

Также названные информационные письма обращают внимание на право заказчиков на проведение закупок у единственного поставщика для СМП, акцентируя внимание на тот факт, что заказчики осуществляют закупочную деятельность, руководствуясь своими положениями о закупке.

В случае, если инициатор закупки сможет обосновать потребность проведения закупки у единственного поставщика (в случае, если поставщик является субъектом естественных монополий, обладает уникальностью, осуществление закупки требует ограниченного количества времени и т.д.) закупка у единственного поставщика является допустимой.

Однако осуществление закупки в рамках закона о закупках только у единственного поставщика также является недопустимым, так как злоупотребление неконкурентными закупками может быть расценено контролирующими органами как ограничение конкуренции (письмо Минэкономразвития от 13.03.2017 № Д28и-1224, решение Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 30.12.2021 по делу № А80-439/2021, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.06.2022 № Ф02-2371/2022 по делу № А33-10536/2021, определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 16.09.2021 № 306-ЭС21-13581, пункт 9 Обзора Верховного суда от 16.05.2018).

На основании вышеизложенного, закупка у единственного поставщика в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223 является допустимой в случае обоснования ее инициатором.

Таким образом, проведение конкурентных процедур в рамках обоих законов является обязательным как для выборки процента совокупного годового объема закупки для СМП, так и в целях предотвращения претензий контрольно-надзорных органов на предмет ограничения конкуренции.