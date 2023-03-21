Налог на прибыль

По налогу на прибыль уведомления подают только налоговые агенты

Уведомление для ЕНП по налогу на прибыль надо подать, только если фирма перечисляет налог как налоговый агент. Основание: сроки уплаты налога на прибыль налогового агента наступают до представления отчетности.

Версия для печати
По налогу на прибыль уведомления подают только налоговые агенты
Иллюстрация: freepik/freepik

Рассказываем в статье о сроках и способе уплаты налога на прибыль налоговым агентом.

В какой срок налоговый агент должен удержать и перечислить налог в бюджет

Удержать налог на прибыль налоговый агент должен при каждой выплате доходов получателю.

Заплатить налог на прибыль нужно не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 2, 4 ст. 287 НК). Налог в полном объеме перечисляется в федеральный бюджет.

Обратите внимание: перечислять налог нужно в рублях. Сумму налога, исчисленную в иностранной валюте, пересчитайте в рубли по официальному курсу ЦБ на дату уплаты.

При этом датой уплаты считается дата удержания налога из денежных средств иностранного контрагента (подп. 6 п. 7, п. 14 ст. 45 НК).

Базой для расчета налога на прибыль является доход иностранного контрагента без НДС (см. письмо Минфина от 17 января 2022 г. № 03-08-05/1946).

Уведомление для ЕНП

Налоговые агенты по налогу на прибыль должны подавать уведомление для ЕНП, так как сроки уплаты налога на прибыль налогового агента наступают до представления декларации.

Отчетность по налогу на прибыль подается в такие сроки:

  • декларация за квартал – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

  • годовая декларация – не позднее 25 марта следующего года.

А заплатить налог на прибыль агенты должны не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 2, 4 ст. 287 НК).

Таким образом, основания для подачи уведомлений по ЕНП для налоговых агентов по прибыли выполняются.

⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Компании получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ) и особые налоговые условия. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона – иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Роуминг ЭДО

Роуминг в ЭДО: сложно или возможно 

Не будем держать интригу: если контрагенты работают с одним оператором ЭДО, то в настройке взаимосвязи для обмена электронными документами нет ничего сложного. В системе электронного документооборота один контрагент направляет приглашение другому, а тот – принимает, и после этого можно начинать работать. 

Роуминг в ЭДО: сложно или возможно 
Маркетплейсы

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Условия сотрудничества владельцев ПВЗ с Wildberries постоянно меняются. Вводятся новые меры поощрения, ужесточается система штрафов, усиливается контроль качества обслуживания, меняются требования к обработке заказов. Чтобы зарабатывать и не разориться на штрафах собственнику приходится оперативно реагировать на все изменения маркетплейса. 

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Законопроекты

Новые правила рекламы в интернете и на телевидении

ФАС предлагает изменить закон о рекламе, подкорректировав положения, связанные с отправкой push-уведомлений, а также утвердив длительность ролика алкогольной продукции. Кроме того, служба унифицировала список действий, не относящихся к рекламе.

Новые правила рекламы в интернете и на телевидении
Читать еще