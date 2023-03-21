По налогу на прибыль уведомления подают только налоговые агенты

Рассказываем в статье о сроках и способе уплаты налога на прибыль налоговым агентом.

В какой срок налоговый агент должен удержать и перечислить налог в бюджет

Удержать налог на прибыль налоговый агент должен при каждой выплате доходов получателю.

Заплатить налог на прибыль нужно не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 2, 4 ст. 287 НК). Налог в полном объеме перечисляется в федеральный бюджет.

Обратите внимание: перечислять налог нужно в рублях. Сумму налога, исчисленную в иностранной валюте, пересчитайте в рубли по официальному курсу ЦБ на дату уплаты.

При этом датой уплаты считается дата удержания налога из денежных средств иностранного контрагента (подп. 6 п. 7, п. 14 ст. 45 НК).

Базой для расчета налога на прибыль является доход иностранного контрагента без НДС (см. письмо Минфина от 17 января 2022 г. № 03-08-05/1946).

Уведомление для ЕНП

Налоговые агенты по налогу на прибыль должны подавать уведомление для ЕНП, так как сроки уплаты налога на прибыль налогового агента наступают до представления декларации.

Отчетность по налогу на прибыль подается в такие сроки:

декларация за квартал – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годовая декларация – не позднее 25 марта следующего года.

А заплатить налог на прибыль агенты должны не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 2, 4 ст. 287 НК).

Таким образом, основания для подачи уведомлений по ЕНП для налоговых агентов по прибыли выполняются.