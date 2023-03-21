Страхование ответственности директоров в 2023 году

Страхование ответственности директоров и должностных лиц в мировой практике получило название D&O (Directors and Officers Liability Insurance).
Несмотря на то, что российский рынок по-прежнему сохраняет интерес к данному виду страхования, его реализация на привычном уровне в текущее время становится затруднительной ввиду отсутствия доступа к зарубежной перестраховочной защите.
Кроме того, сформировалась проблема, при которой российские страховщики, обладающие облигаторными договорами перестрахования по D&O, после вступления в силу закона № 55-ФЗ потеряли возможность перестрахования у перестраховщиков из недружественных стран.
Тем не менее несмотря на существующие сложности, как для российских, так и для международных компаний, заключение договора D&O остается актуальным по ряду причин.
Зачем директору страховать ответственностьДоговор D&O может покрывать риски ответственности как директоров, так и иных лиц, принимающих управленческие решения.
Например, договором можно предусмотреть покрытие ответственности директора на случай предъявления акционером требования в связи с продажей акций по цене ниже рыночной, если данные цены были рекомендованы директором без учета мнения независимого аудитора или в связи с совершением компанией невыгодных сделок. Или же договор страхования может быть заключен на случай предъявления директору или компании требований со стороны работников ввиду ненадлежащих условий труда.
В последние несколько лет особенно актуально стало рассматривать D&O через призму предъявления требований кредиторами при банкротстве компании.
Поскольку, процедура банкротства сопровождается требованиями к директору компании, связанными с неосмотрительными действиями, которые привели к банкротству, договор D&O может включать такие риски как непреднамеренные ошибки в финансовой отчетности, или заключении сделок с заинтересованностью.
Основные рекомендации при заключении договора страхования D&OКак и любой договор страхования, D&O обладает серьезной спецификой, которую следует учитывать при его заключении.
При этом, по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя.
Особое внимание при заключении договора следует уделить таким аспектам как:
- период действия договора и ответственности страховщика (данные периоды могут отличаться что влечет определенного рода правовые последствия),
- ретроспективной дате, в пределах которой будут рассматриваться произошедшие события, повлиявшие на возникновение ответственности директора, территории страхования, кругу застрахованных лиц и выгодоприобретателей.