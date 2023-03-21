Страхование ответственности директоров в 2023 году

Страхование ответственности директоров и должностных лиц в мировой практике получило название D&O (Directors and Officers Liability Insurance).

Под ним понимается страхование ответственности органов управления компании перед владельцами, акционерами и третьими лицами на случай предъявления требований о возмещении ущерба, причиненного в результате ошибочных управленческих решений и действий или нарушения служебных обязанностей.

Начало 2023 года ознаменовано многочисленными правовыми изменениями, в основном связанными с кризисными ограничениями, спровоцированными санкциями, уходом западных страховщиков и введением запрета на сделки с перестраховщиками из недружественных стран в соответствии с законом № 55-ФЗ.

Несмотря на то, что российский рынок по-прежнему сохраняет интерес к данному виду страхования, его реализация на привычном уровне в текущее время становится затруднительной ввиду отсутствия доступа к зарубежной перестраховочной защите.

Кроме того, сформировалась проблема, при которой российские страховщики, обладающие облигаторными договорами перестрахования по D&O, после вступления в силу закона № 55-ФЗ потеряли возможность перестрахования у перестраховщиков из недружественных стран.

Тем не менее несмотря на существующие сложности, как для российских, так и для международных компаний, заключение договора D&O остается актуальным по ряду причин.

Зачем директору страховать ответственность

Договор D&O может покрыватькак директоров, так и иных лиц, принимающих управленческие решения.

Объектом страхования в данном случае будет имущественный интерес, связанный с обязанностью компании возместить убытки, связанные с расходами директора, расходами, связанными с исками третьих лиц, а также расходами на юридическую защиту в рамках предъявленных исков.

Круг лиц, который может предъявить требование директору может бытьи варьироваться от участников и акционеров предприятия, до кредиторов, государственных органов, работников компании и клиентов.

Например, договором можно предусмотреть покрытие ответственности директора на случай предъявления акционером требования в связи с продажей акций по цене ниже рыночной, если данные цены были рекомендованы директором без учета мнения независимого аудитора или в связи с совершением компанией невыгодных сделок. Или же договор страхования может быть заключен на случай предъявления директору или компании требований со стороны работников ввиду ненадлежащих условий труда.

В последние несколько лет особенно актуально стало рассматривать D&O через призму предъявления требований кредиторами при банкротстве компании.

Поскольку, процедура банкротства сопровождается требованиями к директору компании, связанными с неосмотрительными действиями, которые привели к банкротству, договор D&O может включать такие риски как непреднамеренные ошибки в финансовой отчетности, или заключении сделок с заинтересованностью.

Важно уточнить, что договором будут покрываться лишь те последствия, которые не связаны с умышленными действиями директора. К примеру, перечисление директором в корыстных целях денежных средств со счета возглавляемого им общества насчет принадлежащей ему лично компании, не будет признано страховым случаем.

Основные рекомендации при заключении договора страхования D&O

Как и любой договор страхования, D&O обладает серьезной спецификой, которую следует учитывать при его заключении.

во избежание признания его ничтожным. Ввиду того, что российским законодательством возможность страхования гражданской ответственности директора от допущенных ошибок прямо не предусмотрена, крайне важно правильно определить существенные условия договора страхованияво избежание признания его ничтожным.

В частности, согласно статье 932 ГК страхование риска ответственности за нарушение условий контракта допускается в случаях, предусмотренных законом.

При этом, по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя.

Кроме того, п. 5 статьи 53.1 ГК установлен запрет на заключение соглашения, исключающего или ограничивающего ответственность членов органов управления за убытки, причиненные обществу их недобросовестными и неразумными действиями.

В совокупности перечисленные нормы, при неосмотрительном заключении договора D&O, могут быть использованы в целях признания его недействительным.

Особое внимание при заключении договора следует уделить таким аспектам как:

период действия договора и ответственности страховщика (данные периоды могут отличаться что влечет определенного рода правовые последствия),

ретроспективной дате, в пределах которой будут рассматриваться произошедшие события, повлиявшие на возникновение ответственности директора, территории страхования, кругу застрахованных лиц и выгодоприобретателей.

Несмотря на многообразие особенностей данного вида страхования, главной моей рекомендацией при заключении договора страхования D&O будет использованиепри согласовании условий договора и отказ от использования типовых форм при его согласовании.