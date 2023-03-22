Цифровой рубль с 1 апреля 2023 года. Суть простыми словами

С 1 апреля 2023 года ЦБ запускает в тестовом режиме реальные расчеты с цифровым рублем.

Что представляет собой цифровой рубль

Цифровые рубли представляют собой уникальные цифровые коды (токены), находящиеся в цифровых кошельках клиентов на платформе цифрового рубля.

Платформа будет использоваться вариант гибридной архитектуры платформы – сочетание распределенных реестров (блокчейн технология) и специальных централизованных компонентов для процессинга операций.

И это, пожалуй, его ключевое отличие от безналичных денег. Это позволит отслеживать их перемещение. А еще – программировать цифровые деньги на определенные действия (смарт-контракты).

Сами эти кошельки, в свою очередь, будут храниться на платформе цифрового рубля – специальной инфраструктуре, которую создает ЦБ. Это одно из основных отличий цифровых от безналичных денег, которые находятся, как правило, на счетах в коммерческих банках.

Ключевые аспекты модели (по данным официального сайта ЦБ) Эмитентом цифрового рубля является Банк России.

Цифровой рубль – обязательство Банка России.

Банк России открывает кошельки финансовым организациям и Федеральному казначейству, а также кошельки физическим и юридическим лицам по их поручению через финансовые организации.

Клиентам, финансовым организациям и Федеральному казначейству открывается только один кошелек в цифровых рублях.

На размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток.

Средства на кошельке доступны клиенту через любую другую финансовую организацию, где он обслуживается (список пилотных банков ниже).

Банки, включенные в пилотный проект:

Ак Барс Банк (публичное акционерное общество), АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ДОМ.РФ (АО «Банк ДОМ.РФ»), Банк ВТБ (ПАО), «Газпромбанк» (акционерное общество), Тинькофф Банк (АО «Тинькофф Банк»), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «СКБ-банк», Банк СОЮЗ (АО), ТКБ банк (публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»), ПАО «МТС-Банк», КИВИ Банк (АО), ПАО «Совкомбанк».

Как это будет работать

Открытие кошелька цифрового рубля:

Через приложение любого банка, чьими услугами пользуется, клиент регистрируется на платформе цифрового рубля и открывает электронный кошелек. При этом неважно, через какой именно банк человек подключился к системе. В дальнейшем заходить в электронный кошелек и пользоваться цифровыми рублями он также сможет через приложение любого удобного ему банка;

С помощью интерфейса мобильного приложения банка клиент осуществляет транзакцию обмена безналичных рублевых денежных средств на цифровые рубли, пополняется электронный кошелек.

Рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и офлайн. Оплата аналогична реализованной сейчас оплате по QR-коду.

С использованием цифрового рубля планируется реализовывать смарт-контракты

Смарт-контракт – это сделка, исполняемая автоматически при наступлении заранее определенных сторонами условий. Смарт-контракты будут дополнительным функционалом платформы цифрового рубля.

Использование смарт-контрактов позволит оптимизировать бизнес-процессы, связанные с взаимодействием между контрагентами, а также минимизировать время и издержки при проведении сделки.

Предполагается, что клиенты получат возможность самостоятельного использования смарт-контрактов, предварительно созданных финансовыми организациями и верифицированных Банком России.

Смарт-контракт будет содержать информацию о сторонах сделки, сумме и условиях ее исполнения. Регистрация смарт-контракта на платформе цифрового рубля будет осуществляться после его подписания всеми сторонами сделки.

Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также может быть маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров / услуг, которые можно будет приобрести

с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей.

При этом, реализация смарт-контрактов на платформе цифрового рубля не ограничивает финансовые организации в реализации смарт-контрактов в собственных системах.

Это похоже на механизм, который работает сейчас при долевом участии в строительстве недвижимости.

Покупая квартиру в строящемся доме, вы не переводите деньги напрямую застройщику, а кладете их в банк на счет эскроу. Продавец квартиры получит к ним доступ, только когда выполнит свои обязательства, то есть передаст вам готовое жилье.

Использование смарт-контрактов сделает платежи в цифровых рублях более надежными, чем обычные переводы, а сами сделки – более безопасными.

Сравнение с криптовалютой

Общим является виртуальная форма актива, его кодирование и невозможность внести изменения в записи реестра транзакций, их прозрачность (заявленная по крайней мере). В частности, их роднит возможность использования технологии распределенных реестров.

Это система учета транзакций, в которой информация о них хранится и подтверждается множеством пользователей. Децентрализация делает систему более надежной и автономной: в случае технических сбоев в одном звене цепи остальные продолжают работать, информация не теряется и платежи проходят.

Отличным является то, что цифровой рубль выпускается и контролируется Банком России, а цифровая валюта производится путем майнинга, крайне волатильна и не контролируется ни одним центробанком мира, в большей части поэтому на текущий момент не является средством платежа в большинстве стран мира.

Цифровой рубль как форма рубля обеспечена золотовалютными резервами.

Преимущества и недостатки (мнение автора)

Недостатки цифрового рубля:

Сохранение посредника для использования электронного кошелька цифрового рубля в виде банков,

Для введения в рознице компаниям потребуется понести затраты на программное обеспечение, специальное оборудование, налаживание иной инфраструктуры,

Нет начисления процентов на остаток на счете электронного кошелька, обесценивание денег при хранении на электронном кошельке,

Риски взлома, мошенничества в отношении электронного кошелька,

Риски остановки работы приложений банков и как следствие невозможность использовать электронный кошелек, так как магазины приложений (App Store, Play Маркет) как правило управляются иностранными производителями,

Пока не понятен юридический механизм подтверждения совершения транзакций, на кого возложена эта функция (выдача платежек в подтверждение транзакции, справок),

Возможные технические проблемы в работе платформы Банка России по обороту цифрового рубля.

Преимущества цифрового рубля:

Прозрачность операций, что например в идеальном варианте позволит отслеживать исполнение госконтрактов, расходование бюджетных средств, отслеживать операции на предмет их законности, чтобы бороться с оттоком капитала, обналичиванием и отмыванием денег,

Возможность реализации смарт-контрактов,

Возможность осуществлять международные расчеты без санкционных ограничений (в теории),

Заявленные низкие тарифы сократят расходы компаний на эквайринг.

Изменения в законодательстве

16 марта 2023 ГД в первом чтении принят проект закона № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля», а также Законопроект № 270852-8 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (о цифровом рубле)».

Указанные законопроекты вносят поправки в законы:

Гражданский кодекс Российской Федерации,

«О национальной платежной системе»,

«О валютном регулировании и валютном контроле»,

«Об электронной подписи»,

«О персональных данных»,

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

«О банках и банковской деятельности».

«Об исполнительном производстве»,

«О несостоятельности (банкротстве)»,

«О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Время покажет, будет ли цифровой рубль востребован на рынке и выявит возможные проблемы его оборота.

Однако, банковский сектор рискует при успешности проекта понести убытки, несмотря на сохранение банков как посредников между Банком России и клиентами.

Цифровой юань уже активно используется в Китае, модель цифрового рубля очень похожа на китайского аналога.

При написании статьи использованы данные с сайта ЦБ.

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