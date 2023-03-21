Что такое двойное налогообложение и что может измениться в соглашениях о его избежании

Что случилось

Минфин и МИД обратились к Путину с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.

Эту меру чиновники предлагают в качестве ответа на одно из недавних событий: ЕС включил Россию в так называемый черный налоговый список – список стран, которые не сотрудничают с ЕС по налоговым вопросам.

Что такое двойное налогообложение

Если говорить очень коротко, то это ситуация, когда уплата налогов за одни и те же операции «дублируется» на территории двух разных государств. Столкнуться с таким могут предприниматели и физлица, которые живут или делают бизнес на два государства сразу.

Например, российский налоговый резидент живет в европейской стране временно – пару-тройку месяцев, но работать продолжает на российскую компанию – или устроился на временную работу там. В России у него будет возможность уменьшить налоги с такого дохода на сумму, уже уплаченную за них за рубежом.

Как работают соглашения

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) – это один из способов избежать ситуации, когда налог надо платить «и там, и там».

Есть вариант, когда избегать такого налогообложения можно односторонним путем – то есть когда государство исключает на своей территории уплату налога, который уже уплатили в другой стране. А соглашение – это договоренность, когда оба государства решают, как уравновесить их налоговые системы.

Основной регулятор по двойному налогообложению в России – это НК, а именно статья 232 НК РФ. Там как раз написано, что исключает такую ситуацию именно международный договор (это если речь идет об НДФЛ). Организациям лучше изучить статью 386.1 НК – там речь идет о налоге на прибыль.

Суть СИДН заключается в том, чтобы уменьшить налоговое бремя. Где-то это выражается в льготных налоговых ставках на территории обоих государств.

Где-то – в том, что заплатить налог надо будет только в одной стране.

Что будет, если эти соглашения отменят

Всего у России сейчас 92 соглашения об избежании двойного налогообложения. Из них «недружественные» – это 39 стран.

Весь список СИДН есть прямо на сайте ФНС. А здесь – список недружественных государств.

Если новую меру, предложенную чиновниками, примут, то дважды придется платить налоги на территории России и:

Австралии;

Албании;

Андорры;

Великобритании;

государств – членов Европейского союза;

Исландии;

Канады;

Лихтенштейна;

Микронезии;

Монако;

Новой Зеландии;

Норвегии;

Южной Кореи;

Сан-Марино;

Северной Македонии;

Сингапура;

США;

Тайваня;

Черногории;

Швейцарии;

Японии.

В любом случае, отмены всех СИДН с этими странами пока не произошло. Работайте спокойно, а мы будем следить за развитием событий.