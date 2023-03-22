Как блогеру избежать штрафов и уголовной ответственности

Как блогеры платят налоги

В 2018 году Минфин выпустил официальное письмо № 03-04-05/58764, разъясняющее особенности налогообложения блогеров.

В документе указано, что представители блогосферы, получающие доход с соцсетей, обязаны уплачивать налоги с полученных средств.

Легализовать доходы можно несколькими путями:

1. Самозанятость. Применяется, если годовой доход блогера менее 2,4 млн рублей.

2. НДФЛ. Фиксированная ставка в 13% (30% – для нерезидентов РФ). Блогер заполняет декларацию 3-НДФЛ, отчитывается о денежных поступлениях на свои счета, уплачивает налоговые отчисления.

3. ИП. Используется, если блогер получает стабильно высокий доход.

Зачастую блогеры, зарабатывающие на соцсетях, предпочитают регистрировать ИП с УСН. Это позволяет им легализовать полученные средства, уплачивая в бюджет незначительную сумму (6%).

Для этого режима налогообложения установлен лимиты в 188,55 млн рублей (на 2023 год). Если сумма годового заработка больше, придется менять режим на ОСН и платить в соответствии с ним.

Многие блогеры идут на ухищрения, чтобы не менять режим налогообложения.

Самый яркий пример – дробление поступающих доходов. На родственников оформляются ИП, средства распределяются между ними, чтобы лимит по УСН не был превышен.

С точки зрения государства, это явное нарушение, поскольку доход идет от одного источника. При выявлении нарушителя он будет привлечен к ответственности.

Показательный пример – история блогера Лерчек, которую обвиняют в неуплате налогов на 300 млн рублей.

Даже если она оплатит все штрафы и компенсирует государству задолженность по налогам, ее репутации уже нанесен существенный ущерб.

Особенности уголовно-правовой квалификации

Все граждане РФ обязаны платить налоги со своих доходов. Блогеры не являются исключением. В случае выявления нарушений в налоговой сфере нарушитель будет привлечен к ответственности.

В настоящий момент в России отсутствует законодательная база, регулирующая бизнес в соцсетях. Поэтому к блогерам применяют такие же меры наказания, как к обычным гражданам (ст.198-199 УК):

денежный штраф;

принудительные работы;

временный запрет на занятие определенной деятельностью;

лишение свободы.

Зачастую все сводится к погашению долгов перед государством.

Если блогер полностью выплатит доначисленную сумму налогов и штраф, против него уголовное производство может не возбуждаться.

Возможное исключение – если обман ФНС происходил годами, а сумма ущерба слишком высока (по оценкам экспертов от 500 млн рублей) или действовал преступный синдикат.

Также нельзя забывать о сроках давности. Например, если в 2023 году блогеру пришло уведомление о выявленной налоговой задолженности в 2020 году, против него уголовное дело возбудить невозможно, поскольку истек срок давности.

Учитывая тот факт, что государство нацелено установить контроль за оборотом денег в сегменте соцсетей, в обозримом будущем можно ожидать принятие новых законов. Это позволит вывести блогерские доходы из тени.

Как избежать проблем с налоговой

Занимаясь созданием и монетизацией контента, необходимо в первую очередь следить за тем, чтобы деятельность полностью соответствовала действующему законодательству.

Если доходы блогеры стремительно возрастают, ему необходимо контролировать их, чтобы не превысить установленные лимиты по УСН.

Если это произошло, есть несколько путей решения проблемы:

1. Диверсификация бизнеса. Если блогер имеет несколько источников дохода, ему необходимо разделить счета. Можно открыть несколько ИП и на каждый из них перечислять доход от определенной деятельности. Например, один ИП отвечает за поступление доходов от рекламных коллабораций, другой – от продажи товаров, третий – от реализации обучающих курсов.

2. Добровольный переход на ОСН с момента, когда достигнут лимит по УСН. Это повысит налоговые отчисления, однако защитит блогера от возможных проблем с налоговой.

3. Открытие франшизы. Блогер регистрирует собственный бренд, передает право продажи своих товаров(услуг) третьим лицам. Его доход будет состоять из роялти или процента от продаж.

4. Временный отказ от продаж. Если доходы блогеры приближаются к лимиту по УСН, самый простой способ не преодолеть его – прекратить продажу товара(услуги). Это даст время для поиска оптимального решения.

Поскольку ФНС обратила пристальное внимание на блогосферу, в обозримом будущем следует ожидать масштабные проверки всех блогеров с годовым доходом свыше 1 млрд рублей.