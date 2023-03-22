«Теперь я плачу налога в 25 раз меньше»: когда ИП стоит выбрать патент

Вместе с пользователями интернет-бухгалтерии Контур.Эльба разбираемся, кто может применять патент и как эффективно использовать его преимущества.

Чем привлекает патент

Патентная система налогообложения (ПСН) – самая простая и понятная для ИП на старте.

Декларацию на патенте составлять не нужно, отчетность минимальная.

Предприниматели фиксируют поступления в Книге учета доходов (КУД), но в налоговую инспекцию ее не сдают. Вести книгу можно электронно, в программе учета, интернет-бухгалтерии или просто в Excel.

В конце года достаточно распечатать КУД, прошить и заверить, после чего бережно хранить 4 года.

Предприниматель заранее знает, сколько должен заплатить в бюджет, поскольку налог рассчитывается от потенциально возможного дохода, который устанавливают власти каждого региона.

Не меняется и налоговая ставка – 6%, а вот показатели для расчета могут быть разными: площадь объекта для розничной торговли, количество сотрудников для салона красоты, количество посадочных мест в машине для услуг такси.

Стоимость патента можно узнать заранее, с помощью калькулятора на сайте ФНС. Он автоматически определит сумму налога на основе данных – периода патента, региона или территории, вида деятельности и его показателей.

Предприниматель покупает патент на срок от 1 до 12 месяцев, но только в рамках одного календарного года. Например, если ИП зарегистрируется в августе 2023 года, то патент можно будет оформить только на 5 месяцев – с августа по декабрь.

Если бизнес стабилен, а ПСН выгоднее других систем налогообложения, есть смысл оформить патент сразу на год.

Сначала я работал как самозанятый. Когда понял, что упираюсь в лимиты – решил открывать ИП. Почитал, выбрал патент и сразу купил его на год. Мне так удобнее: я знал, что деятельность по профилю будет длительная и деньги будут приходить регулярно в течение года. Дмитрий, ИП на патенте, IT

Но некоторые ИП предпочитают покупать патент на более короткий срок. Например, если бизнес сезонный.

Я занимаюсь прокатом спортивного инвентаря – сдаю в аренду детские электромобили на пультах и спортивный батут. Еще продаю попкорн и сладкую вату в парке. Бизнес сезонный, поэтому я беру патент только на теплое время года – с мая по сентябрь. ИП в несезон не закрываю, просто не веду деятельность. Александр, ИП с двумя патентами, прокат и общепит без зала обслуживания

Как оформить и когда платить

Заявление на патент надо подать за 10 дней до начала работы.

Заявление можно отнести в налоговую лично, отправить по почте и электронно – в личном кабинете ИП на сайте налоговой или через интернет-бухгалтерию.

Если патент короткий – на срок до полугода, то оплатить его надо единоразово, до окончания действия патента.

А вот стоимость патента на период от 6 до 12 месяцев разбивают на две части: одну треть налога оплачивают в течение 90 дней с начала действия патента, а оставшуюся часть – до его окончания.

Например, ИП сначала взял патент стоимостью 7397 рублей на период с января по март. Налог заплатил 15 февраля. А затем взял новый патент с апреля по декабрь, стоимостью 22 603 рублей. Треть налога 22 603 : 3 = 7 534,33 рубля ИП перечислит до 29 июня, а остаток 15 068,67 рублей – до 31 декабря.

Кому подойдет

Патент доступен только ИП, физлица и ООО применять его не могут. Но и для ИП на патенте свои есть ограничения.

Годовой доход предпринимателя не превышает 60 млн рублей.

Если ИП совмещает патент с УСН, доходы от обоих систем суммируются. В тот момент, когда общий доход превысит лимит, ИП лишается права применять патент с начала налогового периода, на который его выдали.

Не больше 15 сотрудников. Здесь уже учитываются только сотрудники, занятые в деятельности на патенте.

В расчет берут работников на трудовом договоре и ГПХ. Но если по ГПХ работает самозанятый – его включать не надо. Себя ИП тоже не считает.

Наш фитнес-клуб на патенте с 2018 года. Естественно, все сотрудники оформлены официально, по трудовому договору. Всего 14 человек и я, про лимиты знаю. Но кроме патента у нас еще есть УСН для фитнес-бара. Галина, ИП на патенте и УСН, фитнес-клуб

ИП ведет бизнес на патенте один. Иногда ИП выгодно заключить с партнером договор о совместной деятельности – договор простого товарищества.

В этом случае два предпринимателя объединяются: пользуются общими деньгами, оборудованием и другими ресурсами. А доходы делят пропорционально вложенным средствам. Такой тандем доступен только ИП на ОСНО и УСН.

В каждом регионе свой список видов деятельности, которые можно вести на ПСН.

Иногда бывает так: в городе применять патентную систему налогообложения для какого-то бизнеса нельзя, а в области – можно.

Моя подкаст-студия работает уже три года. Зарегистрировалась я на УСН, но обороты росли, налог выходил около полумиллиона рублей. Поэтому, начиная с 2021 года, я стала задумываться о патенте. В Санкт-Петербурге, по месту прописки, моего вида деятельности (деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений – прим.) в списке доступных на патенте не было. Весь последний год я сокрушалась, что плачу много налогов. И тут узнаю, что с 2023 года в Ленинградской области появится патент для подкастеров! Чтобы сделать все грамотно и по закону, я прописалась в области у родителей мужа, а затем с помощью бухгалтера-консультанта оформила переезд в налоговой. Патент взяла сразу на год, он обошелся мне всего в 50 000 рублей. Анна, ИП на патенте, подкаст-студия

Для некоторых видов деятельности есть свои ограничения. Например, общепит не может работать в зале площадью больше 150 квадратных метров или иного регионального ограничения. А продавать в розницу можно только в физическом магазине, выйти на маркетплейс ИП на патенте нельзя.

Нельзя продавать в розницу на патенте и некоторые виды маркируемых товаров: шубы, обувь, лекарства, шины и другие.

Это ограничение касается не всей маркировки, поэтому лучше заранее проверить, подходит товар для продаж на патенте, или нет. Если нет – не стоит отчаиваться, для таких случаев пригодится УСН.

У ИП, которого я веду, есть магазин одежды и обуви. Обувь – маркируемый товар, поэтому ее продажи мы проводим по УСН. А продажи одежды – блузок, юбок, кофт и верхней одежды – идут на патент. Наталья, уполномоченный представитель ИП на патенте, розница

Совмещают патент и УСН, к слову, многие ИП. Иногда это выгоднее, чем брать второй патент, а иногда упрощенка просто необходима.

Работаю как ИП с 2013 года, у меня две мясные лавки в Москве. Патент для розничной торговли применяю с момента ее появления. Кроме продаж физлицам, поставляю мясо в рестораны оптом. Такие продажи по патенту провести нельзя, для них у меня как раз есть вторая система – упрощенка. Но по сравнению с патентом, оборот на УСН небольшой. Дмитрий, ИП на патенте и УСН, мясная лавка

Часто патентную систему выбирают разработчики. При высоких доходах сумма налога в этом случае минимальна. Разработчик может работать с юрлицами, удаленными заказчиками и даже с заказчиками из-за границы.

Я ИП уже 2 года, разрабатываю программное обеспечение. Первый год работал на УСН, налог выходил больше 200 000 рублей. Затем узнал, что патент в моем регионе стоит всего 8000 рублей, и перешел на патент. Взял сразу на год, с учетом стоимости нет смысла брать на несколько месяцев. Оплата при этом разбивается на два этапа. Дмитрий, ИП на патенте и УСН, разработка

Если ИП-разработчик на патенте сотрудничает с иностранными заказчиками, он может принимать оплату в валюте на иностранный расчетный счет. И тут у предпринимателя есть несколько вариантов.

Я работаю удаленно и так сложилось, что все мои заказчики живут за границей. Поэтому принимаю оплату на иностранный счет. Он открыт на меня как на физлицо, это не запрещено законом. Отчитываюсь о счете в налоговую раз в год. Кстати, сначала я сообщил налоговой об открытии счета из личного кабинета ИП – не знал, что по иностранному счету ИП отчитываться придется раз в квартал. Так я познакомился со своей налоговой инспекторшей по валютному регулированию: общение вышло долгое и плодотворное. Мы сошлись на том, что счет, поданный от ИП я «закрываю» из ЛК ИП, и снова «открываю» его же, но уже из ЛК физлица. Чтобы упростить работу и мне, и налоговой :) Дмитрий, ИП на патенте, IT

Кто еще может применять патент:

репетиторы, онлайн- и офлайн-школы;

фотографы и фотостудии;

автосервис;

дизайнеры, маркетологи, юристы, бухгалтеры;

общепит с площадью зала менее 150 квадратных метров;

перевозчики грузов и пассажиров;

арендодатели и другие предприниматели.

Точный список видов деятельности, подходящих для патента, можно найти в региональном законе и калькуляторе патента на сайте налоговой.

В чем преимущества ПСН

Возможность нанимать сотрудников. На трудовом договоре или на договоре ГПХ, но не более 15.

Можно совмещать с другими режимами налогообложения. Чаще всего патент совмещают с УСН – это оптимальное комбо. Но ОСНО и ЕСХН тоже можно применять вместе с ПСН.

У меня сервисный центр по ремонту техники – бытовой и промышленной. Патент применяем для ремонта бытовой техники, которую приносят физлица – мультиварки, холодильники, посудомойки. А ремонт промышленной техники и инструментов от юрлиц – на УСН. Но основной доход приносят мелкие заказы на патенте. Работы с юрлицами на УСН немного, такие заказы нужны чтобы потешить свое самолюбие. А кормят нас именно физики :) Екатерина, ИП на патенте и УСН, сервисный центр

Проще планировать расходы. За счет того, что предприниматель заранее знает стоимость патента, можно не переживать за неожиданно большой налог в конце года. Налоговая нагрузка фиксируется в начале периода и уже точно не поменяется.

Можно уменьшить налог на страховые взносы. ИП на патенте и УСН платят страховые взносы за себя и взносы за сотрудников, если они есть. Если предприниматель работает один, патент можно уменьшить за счет взносов за себя до 100%, а если работает с сотрудниками – до 50% на взносы за себя и за сотрудников. Главное условие – заплатить взносы надо в течение действия патента.

Легко вести учет самостоятельно. Предприниматели на патенте зачастую справляются без бухгалтера.

Я открыл салон красоты год и 3 месяца назад, сначала был на УСН. Поначалу учет вел бухгалтер, но потом я разобрался и стал все делать сам. А заодно заметил, что патент для меня будет выгоднее: на УСН в месяц выходило 60 000 рублей налога, а на патенте квартал стоит около 50 000 рублей. Сначала оплачивал патент поквартально, а через полгода в рассылке от Эльбы узнал, что можно брать патент сразу на год. Так теперь и делаю. Марк, ИП на патенте и УСН, салон красоты

Не надо сдавать декларацию. Достаточно просто вести книгу учета доходов.

Период применения патента ИП выбирает сам. Если бизнес сезонный или только зарождается, патент можно купить на пару месяцев, а не сразу на год.

Налоговые каникулы. Региональные власти могут установить налоговые каникулы для новых ИП. Тогда предприниматель не платит налог 2 налоговых периода. Каникулы доступны не всем, а только тем ИП, которые: зарегистрировались впервые после введения в регионе налоговых каникул; применяют УСН или патент; попали в список льготных видов деятельности и выполняют условия из региональных законов; получают не менее 70% доходов от льготного вида деятельности.

Можно быть ИП и работать по найму. Если ИП не работает госслужащим – в этом случае совмещать предпринимательство с работой по трудовому договору нельзя. Важно, чтобы сферы деятельности не пересекались. Страховые взносы при этом платит и работодатель за сотрудника, и ИП сам за себя.

На что обратить внимание

Помнить про основные ограничения

Не более 60 миллионов в год и 15 сотрудников, не вести бизнес по договору простого товарищества.

Следить за показателями для расчета налога

Речь идет о ситуации, когда они поменялись уже в процессе работы. Например, волгоградский ИП-фотограф без сотрудников купил патент на 2023 год за 29 466 рубля, а 1 марта трудоустроил ассистента.

В этом случае фотограф должен купить новый патент на период с 1 марта по 31 декабря – он будет стоит 30 879 рублей, а первый патент пересчитает, будто брал его только на два месяца.

У нас был случай, когда ИП с розничным магазином переезжал внутри одного торгового центра. Сначала работали в небольшом магазинчике площадью 10 квадратов, а потом переехали в новый павильон на 100 квадратных метров. Стоимость патента возросла тогда в разы. Наталья, уполномоченный представитель ИП на патенте, розница

Проверить, нужна ли касса

Некоторые ИП на патенте освобождены от применения кассы, например, фотографы и разработчики.

Я разработчик, работаю без кассы, так как все заказчики – юридические лица с расчетным счетом. Им удобнее оплачивать мои услуги именно так. При этом все услуги фиксирую договором, приложением (техническое задание, в котором прописываю объем услуг), а в конце сотрудничества или для фиксации промежуточных итогов заключаем акты выполненных работ. Для оплаты услуг выставляю счета. Михаил, ИП на патенте, разработка

Но иногда региональные власти дополняют список основных видов деятельности, для которых касса не нужна. Поэтому стоит внимательно изучить документы.

Когда встал вопрос о том, нужна ли касса с моей деятельностью – электромонтажные работы – я долго изучал вопрос. Уже хотел покупать, но нашел постановление, которое разрешало не выдавать кассовые чеки. Достаточно выписать документ, содержащий обязательную информацию. Так теперь и делаю. Равиль, ИП на патенте, работает с системами молниезащиты

У патента, как и у любой другой системы налогообложения, есть свои плюсы и минусы. Поэтому предпринимателю важно заранее подумать о возможных выгодах и ограничениях.