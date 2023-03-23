Как просить повышения зарплаты у работодателя

Почему повышение зарплаты выгодно и работодателю, и сотруднику

Когда вы работаете много лет на одной и той же должности с одним и тем же доходом, со временем мотивация продуктивно работать у вас неизбежно угаснет.

Иногда демотивация может быть настолько глобальной, что даже способна привести к проблемам со здоровьем. Это называется выгорание.

Чтобы продвигаться по карьерной лестнице и расти как специалист, важно адекватно оценивать свои рабочие качества. Это в том числе значит обеспечивать себе полагающиеся условия труда.

Большинство работодателей зарплаты повышают редко. Логика проста: пока рабочий процесс идет своим чередом, вливать в него средства не нужно.

Однако это проигрышная для бизнеса стратегия: в долгосрочной перспективе индексировать зарплаты – в интересах работодателя.

Во-первых, самый ценный ресурс – это квалифицированные сотрудники.

Во-вторых, на обучение любого нового сотрудника придется потратить деньги. А это не только издержки, но и негарантированный результат, а значит – риск.

Практических всегда работодателю легче сделать прибавку вам, чем искать нового специалиста и тратить ресурсы на введение его в курс специфики деятельности вашей компании.

Как подготовиться к разговору о повышении зарплаты

Советуем строить разговор с начальством таким образом, чтобы он выглядел как естественный, а не отчаянный поступок. Проще говоря, вы сами должны понимать, что ваше повышение оправданно.

Чтобы понять, заслуживаете ли вы прибавку, обратите внимание на некоторые объективные критерии оценки вашей работы.

Вот они:

срок работы . Очень важно, сколько вы проработали на одной должности. Если больше года, то это уже повод поговорить о дальнейших перспективах;

изменение должностной инструкции . Изучите этот документ того периода, когда вас нанимали. А теперь сравните, появились ли у вас за время работы дополнительные обязанности. Элементарный пример: год назад вам положено было уметь оформлять пять типов документов, сейчас уже восемь. Если меняются обязанности человека, должна измениться и оплата труда;

количество временных обязанностей . Допустим, у вас из офиса уволился человек и вы временно взяли на себя хотя бы часть его обязанностей.

контроль . Самостоятельность – ценное качество для сотрудника. Постарайтесь научиться автономности, когда ведете проекты. Не обращайтесь с мелкими вопросами к начальству. Чем больше ответственности вы готовы на себя взять, тем больше ваша зарплата;

прогресс. Год назад вы готовили отчет за две недели, сегодня – за три дня. То есть вы улучшили свои навыки и повысили свою квалификацию за время работы. Это означает, что вы помогаете своей компании экономить на чем-то или даже больше зарабатывать, так как оптимизируете процесс работы;

ситуация на рынке труда . Изучите предложения на рынке труда, посмотрите, сколько зарабатывает человек на такой же должности в других организациях;

конкуренция. Самая идеальная ситуация, если вас заметил другой работодатель и предложил более высокую должность. Тогда у вас есть выбор: уведомить об этом начальство, чтобы получить прибавку и остаться в своей компании, либо же просто сменить место работы.

Выпишите каждый из этих пунктов и свои преимущества, чтобы подготовить аргументы.

Поддержка близких. Чтобы решиться на что-то, нам необходима поддержка. Поговорите о намерении с близкими людьми: возможно, они скажут такие слова, которые придадут вам внутренних сил и уверенности.



Правильно подобранное время. Совершенно точно не стоит идти к руководителю с разговором о повышении, когда он только что на кого-то накричал или уволил вашего коллегу.

Оценивайте психологическое состояние человека: он должен быть спокоен и настроен на конструктивный диалог.

Идеальное время – после обеда, на сытый желудок. И это не шутка: нейробиологи из MPI CBS в исследовании пришли к выводу, что вкусная еда приводит к улучшению настроения.

Учитывайте интересы начальства. Иногда работодатель не повышает зарплату, потому что ограничены ресурсы. После вас придут еще другие сотрудники и тоже попросят индексацию.

В такой ситуации сложно решить, кому повышать зарплату, а кому выплатить премию.

Вы можете сразу обговорить этот момент: например, гарантировать конфиденциальность или договориться о системе бонусов за решение задач, которые можете решать только вы.



В компаниях с развитой корпоративной культурой таких проблем нет. Есть понятная система оценивания и постановки задач, поэтому понятно, в каком случае на повышение рассчитывать можно и никто не обидится, а в каком случае требуется развитие.

Как поговорить о повышении зарплаты с руководителем

К непосредственному разговору с начальством также важно подготовиться. Для начала определите для себя, какого вида переговоры будете вести.

Есть 3 вида переговоров: манипулятивный, силовой и деловой.

В первом случае все построено на том, чтобы обмануть реакции собеседника.

Силовые переговоры – это про конкретное давление. Например, когда у вас есть доступ к базе данных клиентов или вы владеете секретной информацией о компании.

Прибегать к этому типу мы не советуем: это подорвет доверие к вам, а никакой руководитель не хочет работать с тем, кому не доверяет.

Деловые переговоры – лучший вариант для просьбы о прибавке, так как они демонстрируют партнерские отношения между вами и руководителем.

Вы должны показать, что делаете одно дело и готовы совершенствоваться ради достижения результатов. Найдите win-win решение, когда обе стороны выиграют от повышения зарплаты.

Обозначьте цель переговоров. Заранее подготовьте фразу, которую озвучите начальнику при разговоре.

Плохой вариант: «Вы не могли бы поднять мне зарплату?». Начальник просто ответит: «Нет, не мог бы», – потому что вы не только дали ему выбор, но и заложили ответ в конструкцию вопроса.

Другое дело, если вы говорите: «Я хотел бы обсудить свое повышение».

Перечисление достоинств. Вы должны подготовить не меньше трех доводов о том, почему вам должны поднять зарплату. В речи они должны быть расположены по возрастанию.

Закончить вы должны самым сильным аргументом. Не торопитесь и не тараторьте. Ваша речь должна быть спокойной и размеренной.

Не уходите без четкого ответа. Постарайтесь получить от начальника конструктивный ответ.

Если он не против повышения зарплаты, что нужно сделать дальше? Через какое время он готов вернуться к разговору, если сейчас не лучший момент?

Как не нужно разговаривать о повышении зарплаты

Не начинайте разговор между делом, выхватив начальника в коридоре: заранее договоритесь о времени и месте разговора.

Не разговаривайте о деловых вопросах на корпоративе или в любой другой неофициальной обстановке.

Избавьтесь от эмоций: не нужно злиться, бояться и так далее.

Откажитесь от сравнения с другими сотрудниками: говорите о себе и своих достижениях.

Не упоминайте про другую работу, если после отказа не готовы уйти с текущего рабочего места.

Можно получать на руки больше денег, если пользоваться положенными налоговыми вычетами. Забирайте памятку по вычетам, которые можно получить у работодателя.

Что делать, если вам отказали

Если вам отказали в повышении, то здесь есть несколько вариантов выхода из ситуации.

Первый: смириться с существующим положением дел и попробовать вернуться к этому разговору через полгода или год, параллельно совершенствуя свои навыки.

Также можно, например, настоять на пересмотре вашего рабочего графика. Допустим, вы работаете 40 часов в неделю, но справляетесь с задачами за 30 часов.

Можно попробовать договориться о дополнительном выходном или возможности приходить на работу позже: таким образом, у вас будет время на подработку.

Третий вариант, который у вас точно никто не отнимет: уйти с занимаемой должности на новое место.

Как просить повышения зарплаты: памятка