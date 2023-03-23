Как просить повышения зарплаты у работодателя

Почему повышение зарплаты выгодно и работодателю, и сотруднику
Когда вы работаете много лет на одной и той же должности с одним и тем же доходом, со временем мотивация продуктивно работать у вас неизбежно угаснет.
Иногда демотивация может быть настолько глобальной, что даже способна привести к проблемам со здоровьем. Это называется выгорание.
Чтобы продвигаться по карьерной лестнице и расти как специалист, важно адекватно оценивать свои рабочие качества. Это в том числе значит обеспечивать себе полагающиеся условия труда.
Большинство работодателей зарплаты повышают редко. Логика проста: пока рабочий процесс идет своим чередом, вливать в него средства не нужно.
Однако это проигрышная для бизнеса стратегия: в долгосрочной перспективе индексировать зарплаты – в интересах работодателя.
Во-первых, самый ценный ресурс – это квалифицированные сотрудники.
Во-вторых, на обучение любого нового сотрудника придется потратить деньги. А это не только издержки, но и негарантированный результат, а значит – риск.
Практических всегда работодателю легче сделать прибавку вам, чем искать нового специалиста и тратить ресурсы на введение его в курс специфики деятельности вашей компании.
Как подготовиться к разговору о повышении зарплаты
Советуем строить разговор с начальством таким образом, чтобы он выглядел как естественный, а не отчаянный поступок. Проще говоря, вы сами должны понимать, что ваше повышение оправданно.
Чтобы понять, заслуживаете ли вы прибавку, обратите внимание на некоторые объективные критерии оценки вашей работы.
Вот они:
срок работы. Очень важно, сколько вы проработали на одной должности. Если больше года, то это уже повод поговорить о дальнейших перспективах;
изменение должностной инструкции. Изучите этот документ того периода, когда вас нанимали. А теперь сравните, появились ли у вас за время работы дополнительные обязанности. Элементарный пример: год назад вам положено было уметь оформлять пять типов документов, сейчас уже восемь. Если меняются обязанности человека, должна измениться и оплата труда;
количество временных обязанностей. Допустим, у вас из офиса уволился человек и вы временно взяли на себя хотя бы часть его обязанностей.
контроль. Самостоятельность – ценное качество для сотрудника. Постарайтесь научиться автономности, когда ведете проекты. Не обращайтесь с мелкими вопросами к начальству. Чем больше ответственности вы готовы на себя взять, тем больше ваша зарплата;
прогресс. Год назад вы готовили отчет за две недели, сегодня – за три дня. То есть вы улучшили свои навыки и повысили свою квалификацию за время работы. Это означает, что вы помогаете своей компании экономить на чем-то или даже больше зарабатывать, так как оптимизируете процесс работы;
ситуация на рынке труда. Изучите предложения на рынке труда, посмотрите, сколько зарабатывает человек на такой же должности в других организациях;
конкуренция. Самая идеальная ситуация, если вас заметил другой работодатель и предложил более высокую должность. Тогда у вас есть выбор: уведомить об этом начальство, чтобы получить прибавку и остаться в своей компании, либо же просто сменить место работы.
Выпишите каждый из этих пунктов и свои преимущества, чтобы подготовить аргументы.
Поддержка близких. Чтобы решиться на что-то, нам необходима поддержка. Поговорите о намерении с близкими людьми: возможно, они скажут такие слова, которые придадут вам внутренних сил и уверенности.
Правильно подобранное время. Совершенно точно не стоит идти к руководителю с разговором о повышении, когда он только что на кого-то накричал или уволил вашего коллегу.
Оценивайте психологическое состояние человека: он должен быть спокоен и настроен на конструктивный диалог.
Идеальное время – после обеда, на сытый желудок. И это не шутка: нейробиологи из MPI CBS в исследовании пришли к выводу, что вкусная еда приводит к улучшению настроения.
Учитывайте интересы начальства. Иногда работодатель не повышает зарплату, потому что ограничены ресурсы. После вас придут еще другие сотрудники и тоже попросят индексацию.
В такой ситуации сложно решить, кому повышать зарплату, а кому выплатить премию.
Вы можете сразу обговорить этот момент: например, гарантировать конфиденциальность или договориться о системе бонусов за решение задач, которые можете решать только вы.
В компаниях с развитой корпоративной культурой таких проблем нет. Есть понятная система оценивания и постановки задач, поэтому понятно, в каком случае на повышение рассчитывать можно и никто не обидится, а в каком случае требуется развитие.
Как поговорить о повышении зарплаты с руководителем
К непосредственному разговору с начальством также важно подготовиться. Для начала определите для себя, какого вида переговоры будете вести.
Есть 3 вида переговоров: манипулятивный, силовой и деловой.
В первом случае все построено на том, чтобы обмануть реакции собеседника.
Силовые переговоры – это про конкретное давление. Например, когда у вас есть доступ к базе данных клиентов или вы владеете секретной информацией о компании.
Прибегать к этому типу мы не советуем: это подорвет доверие к вам, а никакой руководитель не хочет работать с тем, кому не доверяет.
Деловые переговоры – лучший вариант для просьбы о прибавке, так как они демонстрируют партнерские отношения между вами и руководителем.
Вы должны показать, что делаете одно дело и готовы совершенствоваться ради достижения результатов. Найдите win-win решение, когда обе стороны выиграют от повышения зарплаты.
Обозначьте цель переговоров. Заранее подготовьте фразу, которую озвучите начальнику при разговоре.
Плохой вариант: «Вы не могли бы поднять мне зарплату?». Начальник просто ответит: «Нет, не мог бы», – потому что вы не только дали ему выбор, но и заложили ответ в конструкцию вопроса.
Другое дело, если вы говорите: «Я хотел бы обсудить свое повышение».
Перечисление достоинств. Вы должны подготовить не меньше трех доводов о том, почему вам должны поднять зарплату. В речи они должны быть расположены по возрастанию.
Закончить вы должны самым сильным аргументом. Не торопитесь и не тараторьте. Ваша речь должна быть спокойной и размеренной.
Не уходите без четкого ответа. Постарайтесь получить от начальника конструктивный ответ.
Если он не против повышения зарплаты, что нужно сделать дальше? Через какое время он готов вернуться к разговору, если сейчас не лучший момент?
Как не нужно разговаривать о повышении зарплаты
Не начинайте разговор между делом, выхватив начальника в коридоре: заранее договоритесь о времени и месте разговора.
Не разговаривайте о деловых вопросах на корпоративе или в любой другой неофициальной обстановке.
Избавьтесь от эмоций: не нужно злиться, бояться и так далее.
Откажитесь от сравнения с другими сотрудниками: говорите о себе и своих достижениях.
Не упоминайте про другую работу, если после отказа не готовы уйти с текущего рабочего места.
Можно получать на руки больше денег, если пользоваться положенными налоговыми вычетами. Забирайте памятку по вычетам, которые можно получить у работодателя.
Что делать, если вам отказали
Если вам отказали в повышении, то здесь есть несколько вариантов выхода из ситуации.
Первый: смириться с существующим положением дел и попробовать вернуться к этому разговору через полгода или год, параллельно совершенствуя свои навыки.
Также можно, например, настоять на пересмотре вашего рабочего графика. Допустим, вы работаете 40 часов в неделю, но справляетесь с задачами за 30 часов.
Можно попробовать договориться о дополнительном выходном или возможности приходить на работу позже: таким образом, у вас будет время на подработку.
Третий вариант, который у вас точно никто не отнимет: уйти с занимаемой должности на новое место.
Как просить повышения зарплаты: памятка
Если вы проработали на одной должности больше года и за это время улучшили свои навыки, смело идите за прибавкой.
Перед разговором с начальством подготовьте аргументы в вашу пользу: изменилась ли должностная инструкция, сколько получают люди на аналогичных должностях в других компаниях, как увеличилась ваша производительность.
Начинайте разговор с более слабых аргументов и заканчивайте более сильными.
Не пытайтесь давить на начальство компроматом: это дискредитирует вас как надежного работника.
Правильно выбирайте время для переговоров, стройте предложения в утвердительной форме.
Не задавайте много вопросов, а объясняйте, почему вас должны повысить.
Не демонстрируйте излишние эмоции: вам не должно быть страшно, вы не должны злиться и нервничать. Хотя бы внешне.
Не говорите о предложениях, поступивших от другого работодателя, если не готовы уйти в случае отказа.
Если вам отказали, есть 3 варианта: смириться, пересмотреть рабочий график либо найти новую работу с перспективами роста.
Помните, что зачастую руководителю выгоднее повысить вас, чем искать замену.