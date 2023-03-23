Как зарегистрироваться в ЕИС. Инструкция и чек‑лист для регистрации

Зачем нужна регистрация в ЕИС

С 2019 года для участия в государственных торгах нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе закупок.

ЕИС – это портал zakupki.gov.ru, на котором публикуют информацию о тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ: планы-графики закупок, документацию, сведения об участниках и заказчике, протоколы торгов.

Регистрация в ЕИС позволяет участвовать в закупках по 44-ФЗ, тендерах по капремонту 615-ПП и закупках по 223-ФЗ, организованных только для малого и среднего бизнеса (субъектов МСП).

Зарегистрировавшиеся в системе поставщики автоматически получают аккредитацию на всех восьми федеральных ЭТП:

Сбербанк-АСТ,

РТС-тендер,

Российский аукционный дом (lot-online),

Национальная электронная площадка (НЭП),

Агентство по государственному заказу Республики Татарстан (Заказ.рф),

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП),

Газпромбанк (ЭТП ГПБ),

ТЭК-Торг.

ЕИС дает аккредитацию только в секциях закупок по 44-ФЗ. В остальных случаях нужно получить аккредитацию отдельно в каждой секции.

Регистрация в ЕИС и последующая аккредитация на восьми федеральных ЭТП бесплатны. С 1 января 2022 года регистрация действует бессрочно.

Когда нужно зарегистрироваться

Регистрацию в ЕИС можно будет пройти в любой момент, но сделать это лучше за несколько дней или недель до планируемого тендера.

Все этапы регистрации займут от 2 до 16 дней, и пока они не завершатся, вы не сможете подать заявку на участие.

Как долго проходить регистрацию

Регистрация в ЕИС проходит в четыре этапа:

Зарегистрировать руководителя компании на портале ЕСИА Госуслуги в качестве физлица. На обработку данных и создания профиля руководителя уйдет до 5 рабочих дней.

С аккаунта руководителя создать на Госуслугах профиль вашей компании. Этап занимает до 5 рабочих дней.

Создать профиль вашего юрлица или ИП в ЕИС, подождать, когда компанию включат в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). На это портал отводит 5 рабочих дней, но обычно пройти его удается за 1 день.

Дождаться, когда информацию из системы отправят на восемь федеральных ЭТП. Интеграция с площадками формально должна пройти за 1 день, но фактически на нее уходит до 5 рабочих дней.

Формально, чтобы зарегистрироваться в ЕИС, нужно до 16 рабочих дней. Но можно успеть и за 1-3 дня, если у вашего руководителя и компании уже есть профили на Госуслугах, а ЕИС работает без сбоев.

Что понадобится для регистрации. Чек-лист

Перед тем, как проходить регистрацию в ЕИС, проверьте, что у вас есть все необходимое:

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) на имя руководителя компании – его имя прописано в выписке ЕГРЮЛ.

КЭПы для сотрудников , которые будут заниматься закупками: подавать заявки, участвовать в аукционах и подписывать контракты.

Актуальные доверенности для таких сотрудников.

Запас времени – 3-16 дней до необходимой закупки .

Контакты техподдержки Госуслуг, ЕИС и федеральных ЭТП . Пригодятся, если что-то пойдет не так в процессе регистрации.

Терпение и внимательность.

Этап 1. Регистрируем руководителя компании на Госуслугах

Первому лицу компании нужно создать подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Для этого он должен заполнить на портале личные данные, а также подтвердить личность одним из нескольких способов, например, воспользоваться КЭП руководителя.

Получить электронную подпись для торгов можно в ФНС. Этот этап должен пройти именно руководитель, а не коммерческий директор, бухгалтер или другой уполномоченный сотрудник.

Потому что далее для регистрации понадобится именно учетная запись руководителя.

Также подтвержденные учетные записи на Госуслугах понадобятся сотрудникам, которые будут заниматься госзакупками.

Этап 2. Создаем профиль компании на Госуслугах

После того, как Госуслуги подтвердят учетную запись руководителя, нужно создать профиль компании или индивидуального предпринимателя.

Для этого в личном кабинете руководителя нужно нажать на «Фамилию И.О.» в правом верхнем углу страницы и в открывшемся окне выбрать ссылку для создания профиля юрлица.

После регистрации учетной записи организации в профиль компании можно добавить сотрудников, которые смогут управлять карточкой организации на Госуслугах и в ЕИС.

Сделать это можно на вкладке «Сотрудники». Понадобится ввести данные сотрудников и назначить им полномочия и права, например, возможность подавать заявки или подписывать контракты.

Если не добавите сотрудников сразу при прохождении регистрации, то сможете сделать это позже. Однако при добавлении постарайтесь не ошибиться в правах, которыми наделяете сотрудников.

Если они будут назначены неверно, то сотрудник не сможет попасть в ЕИС, а исправление ошибок займет время.

Сведения в профиле компании Госуслуги могут проверять до 5 суток. Только после того, как профиль компании подтвердят, вы сможете выполнить следующий шаг.

Этап 3. Регистрируем компанию в ЕИС

Когда у руководителя и компании есть профили на Госуслугах, можно переходить к созданию учетной записи в ЕИС.

Процесс пройдет в два шага – настройка компьютера и создание учетной записи компании.

Настраиваем рабочее место

Чтобы работать в ЕИС, нужно настроить компьютерпо инструкции:

Использовать браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS). Например, Яндекс.Браузер актуальной версии.

Добавить gosuslugi.ru и zakupki.gov.ru в список доверенных узлов браузера.

Установить и настроить программу КриптоПро CSP версии 4.0 и выше или программу ViPNet CSP 4.2.

Установить в браузер плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версии 2.0 и выше.

Чтобы настроить компьютер было проще, можете воспользоваться бесплатным веб-диском для установки программ от удостоверяющего центра СКБ Контур. Он поможет установить некоторые необходимые компоненты.

Когда рабочее место будет правильно настроено, то при входе в ЕИС – в личный кабинет участника закупок – вас перенаправит на сайт Госуслуг.

Если этого не произошло или появились ошибки «Неподдерживаемый протокол», «Не удается отобразить страницу», «Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение» – компьютер настроен неверно, нужно проверить настройки по инструкции от ЕИС.

Если все настройки выполнены правильно, но ошибки все равно появляются, то нужно сообщить в техподдержку портала.

Создаем профиль участника закупок в ЕИС

После настройки компьютера можно регистрироваться ЕИС.

Эту процедуру должен проходить руководитель организации – понадобится его сертификат электронной подписи.

Нужно войти в личный кабинет участника закупок с помощью данных из профиля руководителя на Госуслугах.

Выбрать тип участника закупок – юрлицо, ИП или физлицо.

Разрешить ЕИС взять данные организации с портала Госуслуг.

К этому моменту профиль компании на Госуслугах должен быть проверен, иначе ЕИС не сможет зарегистрировать ее, а только создаст профиль физлица – руководителя.

Проверить анкету компании. Часть данных в ней заполняются автоматически, например, название организации, адрес, ОГРН, ИНН и КПП, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Их нужно проверить на корректность и наиболее распространенные ошибки: указан недействующий руководитель или неверные даты регистрации компании, не загружена выписка из ЕГРЮЛ.

Заполнить пустые поля в анкете. Например, указать контакты и максимальную сумму для заключения контракта.

После этого руководитель должен указать контакты, проверить должность, полномочия и ФИО. Также можно зарегистрировать сотрудников, работающих с торгами в компании, – для этого они должны быть «привязаны» к учетной записи компании на Госуслугах.

На финальном этапе регистрации нужно вновь проверить все внесенные данные организации и сотрудников.

Если все верно, то заявку на регистрацию в ЕИС можно подписывать КЭП и отправлять.

Этап 4. Получение аккредитации на площадках

Теперь заявка компании отправлена в ЕИС. Система должна проверить ее и, если все верно, внести организацию в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). Обычно этот процесс проходит всего за 1 день.

После этого информация из ЕРУЗ синхронизируется с восемью федеральными ЭТП – тогда ваша компания получит аккредитацию на всех площадках госзаказа.

На деле этот процесс может затянуться на 5 рабочих дней. Когда аккредитация будет завершена, некоторые площадки отправят вам на почту письмо.

Но это сделают не все, поэтому нужно будет самостоятельно проверить статус в личном кабинете ЕИС.

Пока интеграция с реестром не окончится, вы не сможете зайти ни на одну из восьми федеральных ЭТП. Поэтому процедуру регистрации советуют проходить заранее – за одну-две недели до участия в закупке.