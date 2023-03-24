УСН

Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать

Переход на УСН носит уведомительный характер. Если фирма соответствует критериям, которые установлены в НК для этого спецрежима, достаточно в конце года подать в ИФНС уведомление. Не лишним будет сохранить подтверждение того, что уведомление было направлено.

Версия для печати
Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Для перехода на УСН с нового года компания или ИП до 31 декабря текущего года подают в налоговую по месту регистрации уведомление о переходе на УСН по форме по 26.2-1, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Перейти на УСН в течение года невозможно (ст. 346.13 НК).

О переходе на УСН с 2023 года нужно было уведомить налоговую не позднее 9 января 2023 года.

Уведомления подается:

  • лично директором фирмы в ИФНС или через уполномоченного представителя (по месту нахождения организации или по месту жительства ИП);

  • по ТКС через оператора ЭДО;

  • заказным письмом по почте;

  • через личный кабинет на Госуслугах.

Если компания не отправит уведомление, у нее нет права применять «упрощенку». Поэтому, важно иметь подтверждение того, что уведомление направлено.

Факт подачи уведомления в электронном виде через личный кабинет на сайте Госуслуги или оператора ЭДО фиксируется в сообщениях. При личной подаче, «на руках» у вас останется квитанция о подаче. Если уведомление отправляете почтой, оформите отправку заказным (ценным) письмо с описью вложения и сохраните документы, выданные почтовым работником.

Если уведомление потеряно почтой

Если налоговики не «увидят» уведомление, они пересчитают налоги. Доказывать факт отправки уведомления придется в суде.

Такой спор рассматривал АС Центрального округа в деле от 20.02.2023 № Ф10-1006/2022 по делу № А08-435/2021. Организация направила по почте уведомление о переходе на УСН и начала с нового года работать на этом спецрежиме.

Через пару месяцев налоговая инспекция заблокировала счета организации за несдачу налоговой декларации по НДС. Пояснения руководителей компании о том, что они работают на УСН, налоговую не устроили. Налоговики ссылались на то, что у них нет уведомления о переходе на УСН.

Спор решал АС. Компания отправляла уведомление по почте России заказным письмом с описью вложения и сохранила все квитанции об отправке, в том числе оригинал описи, заверенный почтовым отделением. Этих документов хватило, чтобы подтвердить факт отправки уведомление о переходе на УСН, отменить блокировку счета и перейти на новый режим работы в налоговой.

Совет, если уведомление о переходе на УСН направляете почте:

  • оформляйте отправку ценным или заказным письмо с описью вложения;

  • получите от почты документы об отправке, оригинал описи с отметкой почты и сохраните их;

  • когда (если) придет квитанция о вручении почтового отправления адресату, его тоже сохраняйте.

Налог на имущество организаций

В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов

Региональные налоги (включая налог на имущество организаций и транспортный налог) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут быть установлены только с 01.01.2024.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.

Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией

Бизнес постоянно сталкивается с кризисами. И в такие моменты ему нужно минимизировать потери, стараться сохранять и клиентов, принимать решения не на интуиции, а основываясь на цифрах. Наталья Удалова, основатель FinAnswers, рассказала о трёх инструментах, которые повысят устойчивость компании.

Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией
НДФЛ

📌 Какой код периода надо указывать в платежках-уведомлениях на НДФЛ: разъяснения ФНС

С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев. Какой же период ставить в платежке?

Читать еще