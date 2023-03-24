Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать

Для перехода на УСН с нового года компания или ИП до 31 декабря текущего года подают в налоговую по месту регистрации уведомление о переходе на УСН по форме по 26.2-1, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Перейти на УСН в течение года невозможно (ст. 346.13 НК).

О переходе на УСН с 2023 года нужно было уведомить налоговую не позднее 9 января 2023 года.

Уведомления подается:

лично директором фирмы в ИФНС или через уполномоченного представителя (по месту нахождения организации или по месту жительства ИП);

по ТКС через оператора ЭДО;

заказным письмом по почте;

через личный кабинет на Госуслугах.

Если компания не отправит уведомление, у нее нет права применять «упрощенку». Поэтому, важно иметь подтверждение того, что уведомление направлено.

Факт подачи уведомления в электронном виде через личный кабинет на сайте Госуслуги или оператора ЭДО фиксируется в сообщениях. При личной подаче, «на руках» у вас останется квитанция о подаче. Если уведомление отправляете почтой, оформите отправку заказным (ценным) письмо с описью вложения и сохраните документы, выданные почтовым работником.

Если уведомление потеряно почтой

Если налоговики не «увидят» уведомление, они пересчитают налоги. Доказывать факт отправки уведомления придется в суде.

Такой спор рассматривал АС Центрального округа в деле от 20.02.2023 № Ф10-1006/2022 по делу № А08-435/2021. Организация направила по почте уведомление о переходе на УСН и начала с нового года работать на этом спецрежиме.

Через пару месяцев налоговая инспекция заблокировала счета организации за несдачу налоговой декларации по НДС. Пояснения руководителей компании о том, что они работают на УСН, налоговую не устроили. Налоговики ссылались на то, что у них нет уведомления о переходе на УСН.

Спор решал АС. Компания отправляла уведомление по почте России заказным письмом с описью вложения и сохранила все квитанции об отправке, в том числе оригинал описи, заверенный почтовым отделением. Этих документов хватило, чтобы подтвердить факт отправки уведомление о переходе на УСН, отменить блокировку счета и перейти на новый режим работы в налоговой.

Совет, если уведомление о переходе на УСН направляете почте: