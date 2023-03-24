Как открыть ООО в 2023 году: пошаговая инструкция

Приведем основные этапы открытия ООО в 2023 году и затем детально разберем каждый из них. Итак, для открытия ООО нужно:
- Определиться с составом учредителей.
- Выбрать название ООО.
- Найти юридический адрес.
- Определить размер уставного капитала.
- Выбрать коды ОКВЭД.
- Определиться с системой налогообложения.
- Подготовить документы на регистрацию общества.
- Оплатить госпошлину.
- Сдать пакет документов в регистрационный орган.
- Получить документы, подтверждающие регистрацию ООО.
Порядок создания и функционирования общества с ограниченной ответственностью регулируется положениями закона № 14-ФЗ от 08.02.1998. Именно этот правовой акт конкретизирует основные этапы создания ООО.
Определение состава учредителейСтать учредителями ООО могут:
- Граждане России и иностранных государств.
- Российские и иностранные юридические лица.
- Государственные органы и органы местного самоуправления – в исключительных случаях.
- Гражданские служащие.
- Военнослужащие.
- Физические лица, у которых есть неснятое ограничение на ведение предпринимательской деятельности (наложенное судом).
- Учредители-бывшие участники (доля не менее 50%) ликвидированных по решению ИФНС организаций, имевших долги перед бюджетом.
- Учредители-участники организаций (с долей от 50%), в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, если на момент открытия нового ООО не прошло 3 года с даты внесения этой записи в реестр.
- Общества с одним участником – если вновь создаваемое ООО также будет с одним учредителем.
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Выбор названия ООООбщество с ограниченной ответственностью обязано иметь полное наименование на русском языке. Оно включает в себя расшифровку аббревиатуры ООО и не может содержать в себе названия иностранных государств, органов власти РФ всех уровней и общественных объединений.
Кроме полного наименования, общество указывает сокращенное название – , например полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройдом», а сокращенное – ООО «СК «Стройдом».
Также можно указать (но не обязательно) полное или сокращенное название на иностранном языке – LLC SK «Stroydom» и на языке народов РФ.
Выбор юридического адресаОбщество с ограниченной ответственность регистрируется по месту своего нахождения. Таким местом является юридический адрес.
Юридический адрес – адрес, по которому находится руководитель организации. В ЕГРЮЛ и уставе адрес указывается в пределах субъекта РФ. Детально прописывать его в учредительных документах не нужно.
Т.е. можно указать полный адрес:
г. Москва, ул.Новослободская, д. 10, корп. 5, офис 4.
А можно указать только: г. Москва.
Существует несколько вариантов получения юридического адреса:
- Приобретение объекта недвижимости.
- Аренда.
- Использование домашнего адреса учредителя или руководителя.
Плюсы: не придется тратиться на аренду или покупку помещения (юрадреса), а также решается вопрос с получением корреспонденции.
Минусы: по месту проживания учредителя или руководителя может нагрянуть проверка, данные об адресе будут находиться в общем доступе.
- Покупка юридического адреса.
Проверить адрес на массовость можно с помощью сервиса ФНС (вкладка «Адреса ЮЛ»).
Для подтверждения юрадреса в ИФНС нужно будет предоставить:
- Документы, подтверждающие право собственности – при использовании собственного помещения.
- Гарантийное письмо – при использовании арендованного помещения.
- Согласие собственника и других жильцов – при использовании домашнего адреса.
Определение размера уставного капиталаНа этом этапе производится лишь определение размера уставного капитала и доли каждого из учредителей в нем.
Вносится УК на расчетный счет организации или в кассу отдельно каждым учредителем в размере своей доли.
В качестве вклада можно использовать и имущество. Но если номинальная стоимость доли, вносимой имуществом, составляет более 20 000 рублей, то потребуется провести независимую оценку.
Подбор кодов ОКВЭДВиды деятельности ООО указываются в заявлении на регистрацию в виде специальных кодов. В дальнейшем они включаются в ЕГРЮЛ и находятся в свободном доступе. Коды выбираются на этапе создания общества из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).
Один вид деятельности выбирается в качестве основного, а остальные – в качестве дополнительных. Коды ОКВЭД, вносимые в заявление должны состоять минимум из 4-х знаков.
Основной вид деятельности важен для организации. Во-первых, в соответствии с ним в первый год существования компании будет установлен тариф по взносам на травматизм. Во-вторых, ИФНС может оштрафовать на 5 000 руб., если компания ведет деятельность не по основному ОКВЭД. В-третьих, есть некоторые виды льгот и другой господдержки, которые предоставляются компаниям с определенным основным видом деятельности.
Ограничений на количество видов деятельности закон не содержит. Поэтому в заявлении на регистрацию можно указать не только те виды деятельности, которые общество планирует осуществлять сразу, но и те, которыми может заниматься в будущем.
Выбор системы налогообложенияДля ООО доступно 4 системы налогообложения:
- ОСНО (общая система налогообложения)
А также теми компаниями, которые сотрудничают с контрагентами, заинтересованными в зачете входного НДС.
Для субъектов МСП это самый невыгодный, как по налоговой нагрузке, так и по отчетности, режим налогообложения. На нем нужно платить сразу 3 налога: НДС (ставка варьируется от 0% до 20%), налог на прибыль (20%) и налог на имущество.
- УСН (упрощенная система налогообложения).
Ставка по указанным объектам может быть значительно снижена решением региональных властей.
На УСН организации могут уменьшать налог (если выбран объект «доходы») на сумму страховых взносов или включать ее в состав затрат (если выбран объект «доходы минус расходы»). Платежи на УСН производятся ежеквартально: по первым трем кварталам платятся авансы, а по итогам года – налог. Отчетность сдается один раз в год.
- АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения).
- ЕСХН (единый сельхозналог).
Выбрать режим налогообложения организация на этапе ее создания. Если выбрана ОСНО, то дополнительно к пакету документов на регистрацию ничего прикладывать не нужно. А если выбран спецрежим, то нужно сдать в ИФНС заявление на его применение. Сделать это можно вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после нее.
Если в указанный период система налогообложения выбрана не будет, ООО переведут на ОСНО и изменить режим налогообложения можно будет только с нового календарного года..
Подготовка документов на регистрацию.Для регистрации ООО потребуется подготовить:
- Заявление на регистрацию по форме Р11001.
- Устав.
- Решение единственного учредителя/Протокол собрания учредителей.
- Договор об учреждении (если участников несколько, не обязателен).
- Квитанция об оплате госпошлины.
- Документы по юридическому адресу.
- Заявление о применении льготного режима налогообложения.
Заявление на регистрацию ОООСоставляется по форме, утвержденной Приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Требования к составлению заявления довольно жесткие. Заполнять документ нужно в строгом соответствии с утвержденным порядком. Отклонение от него чревато отказом в государственной регистрации.
Порядок заполнения заявления приведен в том же приказе, что утвердил его форму.
Титульный лист.
Первые три страницы титульного листа содержат информацию:
- О названии компании (полном и при наличии - сокращенном).
- Местонахождении организации (до населенного пункта включительно).
- Подробные данные об адресе (вплоть до помещения в квартире).
На странице 004 нужно указать:
- Информацию об электронном адресе ООО.
- Размер уставного капитала.
- Вариант типового устава (если общество выбрало его вместо индивидуального).
- Сведения о нескольких руководителях и порядке их взаимодействия.
- Наличие корпоративного договора.
Лист А
Заполняется, если учредителем компании выступает юридическое лицо. Для российской компании нужно лишь заполнить коды ИНН и ОГРН.
Лист Б
Заполняется, если учредителем ООО выступает физическое лицо. На странице 1 нужно отразить:
- ФИО учредителя и его пол.
- Дату и место рождения.
- Паспортные данные.
На странице 2 нужно указать номинал и размер доли учредителя, а также поставить отметку о заключении корпоративного договора.
Листы В, Г, Д составляются в случае, если учредителем организации выступает РФ или ее субъект, муниципальное образование, ПИФ, инвестиционное товарищество.
Лист Е
На этом листе нужно отразить данные о руководителе организации. В большинстве случаев им является физическое лицо, поэтому заполняется п.3.
Лист Ж
В нем нужно отразить коды ОКВЭД: один основной и нужное количество дополнительных. При необходимости можно добавить еще один лист и включить в него коды, не поместившиеся на первом листе.
Лист И
В нем нужно указать данные о заявителе и способе получения регистрационных документов (на бумаге – при необходимости).
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УставУставом регулируется порядок функционирования общества. Полный перечень сведений, которые должны быть включены в Устав, приведен в ст. 12 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ. К ним, в частности, относятся:
- Полное и сокращенное название организации.
- Данные о месте нахождения общества.
- Сведения о составе и компетенции органов общества и о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия решений.
- Размер уставного капитала.
- Права и обязанности участников.
- Порядок и последствия выхода участников.
- Порядок перехода доли.
- Порядок хранения документов
Решение о создании юридического лица или протокол общего собрания учредителейВ зависимости от количества учредителей заполняется:
- Решение о создании юридического лица – если общество создается одним учредителем.
- Протокол общего собрания учредителей – если учредителей несколько.
- Названия документа.
- Даты и места его составления.
- Места и время проведения собрания (для протокола).
- Данных учредителя (учредителей).
- Вопросов на повестке дня (для протокола).
- Намерения учредить организацию.
- Полного и сокращенного (при наличии) названия общества.
- Юридического адреса ООО.
- Размера уставного капитала и долей участников.
- Порядка внесения УК.
- Данных руководителя компании.
- Данных по голосованию по каждому вопросу на повестке дня (для протокола).
Договор об учреждении ОООЕсли ООО создается несколькими учредителями, то составляется договор об учреждении. Этот документ не является обязательным для регистрации и не относится к учредительной документации, но его могут запросить в налоговой.
В договоре прописывается механизм создания общества и им оформляется намерение участников создать ООО. Кроме этого, в нем отражаются размер уставного капитала, доли участников, порядок и сроки оплаты долей и иные условия.
Документы, удостоверяющие личностьВ общий пакет регистрационных документов возможно потребуется приложить копии паспорта и ИНН учредителей и руководителя. Закон этих документов не требует, но ФНС может их запросить.
Уплата государственной пошлиныРазмер госпошлины за открытие ООО составляет 4 000 руб. Подготовить квитанцию об оплате можно удаленно, с помощью сервиса ФНС.
Если документы направляются в ИФНС в электронной форме, в том числе через МФЦ или нотариуса, то уплата госпошлины не требуется.
Обратите внимание, что дата оплаты госпошлины не должна быть раньше даты, указанной в решении об учреждении или протоколе собрания учредителей.
Подача документов в регистрационный органДокументы на регистрацию ООО можно направить в ИФНС лично или в электронной форме: через нотариуса или на сайте ФНС с помощью квалифицированной ЭП.
Обратите внимание, что документы подаются в регистрирующий орган субъекта по месту нахождения организации. Узнать адрес и контакты регистрирующей ИФНС можно на сайте ФНС в специальном сервисе.
После сдачи комплекта документа в налоговый орган нужно получить от принимающего их сотрудника расписку.
Что делать после регистрации ОООПосле того как общество зарегистрируют, нужно будет:
- Получить и проверить регистрационные документы (свидетельство о постановке на учет, лист записи ЕГРЮЛ, устав с отметкой ИФНС).
- Заключить трудовой договор с руководителем общества.
- Трудоустроить сотрудников организации.
- Внести уставный капитал.
- Открыть расчетный счет в банке.
- Оформить лицензию на осуществление деятельности (при необходимости).
- Подключить онлайн-кассу.
- Изготовить печать.
Почему могут отказать в регистрации ООООтказать в регистрации ООО могут по следующим причинам:
- Ошибка в документах, поданных на регистрацию.
- Неполный комплект документов.
- Представление документов в ИФНС не по подведомственности.
Полный перечень оснований для отказа приведен в ст. 23 Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001.