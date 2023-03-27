Новые правила проведения специальной оценки условий труда с 1 марта 2023

Одним из таких новшеств является то, что с 01.03.2023 микропредприятия с видом деятельности из перечня Минтруда (приказ от 31.10.2022 № 699н) могут проводить спецоценку самостоятельно, без привлечения специалистов.

Какие организации попадают под упрощенный порядок проведения спецоценки, какие документы им необходимо подготовить и сдать – обо всем этом расскажем в данной публикации.

Напомним про критерии микропредприятия – среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн руб. Минимум 51% уставного капитала ООО должно принадлежать физлицам или организациям – МСП. Доля организаций, не относящихся к МСП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО – 25%.

Также согласно п. 2 приказа Минтруда от 31.10.2022 № 699н такое микропредприятие должно осуществлять в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности:

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J);

деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J);

деятельность финансовая и страховая (раздел K);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L);

деятельность в области права и бухгалтерского учета (класс 69 раздела M);

деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (класс 70 раздел M);

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытания, исследований и анализа (класс 71 раздела M);

деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (класс 73 раздела M);

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N);

образование (раздел P);

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (класс 90 раздела R);

деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S).

Однако даже если вы по всем предыдущим параметрам подходите для проведения самостоятельной спецоценки труда, то согласно п. 3 нельзя самостоятельно провести спецоценку при наличии на микропредприятиях:

Рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых осуществляется досрочное назначение страх. пенсии по старости. Рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда. Рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенной СОУТ были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Специализированную организацию привлекают, только если выявили вредные факторы или же по всем вышеперечисленным параметрам всё-таки вы не имеете право на самостоятельное проведение спецоценки (п. п. 8, 12 Особенностей СОУТ для микропредприятий ).

Вернемся к тем «организациям-счастливчикам», кто может самостоятельно проводить СОУТ.

На каждое рабочее место заполняют проверочный лист, который затем утверждает комиссия работодателя по проведению спецоценки. Также комиссия составляет декларацию соответствия условий труда, которую вместе с проверочными листами сдают в трудовую инспекцию.

Декларация подается в территориальный орган Роструда по месту нахождения работодателя не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения комиссией проверочного листа.

Формируем декларацию в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Для этого необходимо зайти в раздел «Отчеты» → «Регламентированные отчеты».

По кнопке «Создать» в появившемся окне «Виды отчетов» открываем пункт «Отчетность в фонды» и выбираем отчет «Соответствие условий труда».

Декларацию заполняем вручную.

Штраф за непроведение спецоценки (ст. 4.1.2, 5.27.1 КоАП):

для малых и микропредприятий – 5 тыс. – 10 тыс. руб .;

.; для остальных организаций – 60 тыс. – 80 тыс. руб .;

.; для должностного лица – 5 тыс – 10 тыс. руб.

Правила охраны труда тоже изменились с 1 марта 2023 года. Узнайте, зачем работодателям регистрироваться в личном кабинете Минтруда.